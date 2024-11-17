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Безопасность ребенка при езде на велосипеде

Практические советы о безопасности при езде на велосипеде для детей разных возрастных групп

Безопасность ребенка при езде на велосипеде

Катание на велосипеде – одно из любимых занятий детей, которое помогает им укреплять здоровье и поддерживать хорошую физическую форму. Как только дети уверенно почувствуют себя на велосипеде, они захотят ездить все дальше и быстрее, поэтому прежде чем это произошло, вам необходимо потратить время на то, чтобы обучить их всем правилам безопасности, которые помогут детям ответственно относиться к своему катанию.

Знаете ли вы о том, что:

  • Дети не готовы самостоятельно передвигаться по шоссе, безопасно ездить в школу или кататься во время отдыха до тех пор, пока не пройдут соответствующую подготовку и проверку знания правил дорожного движения, а также пока уверенно не продемонстрируют родителям свои навыки и понимание поведения на дороге.
  • Некоторые дети думают, что катаются очень тихо и спокойно, и пренебрегают такими средствами безопасности, как велосипедный шлем, ношение которого значительно снижает риск черепно-мозговых травм.

Советы о безопасности ребенка на велосипеде

Младенцы и малыши до трех лет

Конечно, такие крохи еще не готовы к самостоятельному катанию, однако некоторые родители берут их с собой во время поездок на велосипеде.

  • Детские велосипедные сидения. Есть целый ряд детских сидений, которые вы можете приобрести для младенцев и детей младшего возраста. Такие сидения необходимо приобретать только у надежных поставщиков, изделия которых сертифицированы и соответствуют новейшим стандартам безопасности.
  • Велосипедный шлем станет серьезной защитой вашего ребенка, если вы попадете в аварию.
  • Безопасность дорожного движения. Само собой разумеется, что если вы едете по всем правилам внимательно и осторожно, а также носите светоотражающую одежду, ваш малыш будет в гораздо большей безопасности в своем детском сидении.
  • Практика в безопасных местах. Дополнительный вес на вашем велосипеде может изменить его управляемость. Поэтому прежде чем выезжать на оживленную дорогу потренируйтесь справляться с новым весом велосипеда на спокойных участках. Это также поможет вашему ребенку привыкнуть к шлему и детскому креслу.

Дети 5–7-и лет: первый велосипед

В возрасте пяти лет многие дети начинают кататься на трехколесном велосипеде или даже на двухколесном, как правило, со стабилизаторами. Они учатся балансировать, но все еще могут легко упасть.

  • Велосипедные шлемы обязательны для всех детей, в том числе и для малышей в детских сидениях. Если взрослые сами будут надевать велосипедные шлемы и таким образом подавать детям хороший пример, им будет легче полюбить «крутые шлемы, как у родителей».
  • Практика в безопасных местах. Вся семья может прекрасно провести время, катаясь в таких безопасных местах, как парки, окрестные тропинки и сады, где дети могут получить практические навыки катания, пока не повзрослеют и не будут готовы ездить по дороге.

Дети 7–10-ти лет: самостоятельное катание в безопасных местах

Дети этого возраста стараются расширить границы своих возможностей и поэтому стремятся ездить дальше и быстрее. Они все еще слишком малы для поездок по шоссе, но если их проинструктировать соответствующим образом, они могут самостоятельно наслаждаться катанием в безопасных местах. Проконтролируйте, чтобы каждый раз, отправляясь кататься, ребенок надевал велосипедный шлем.

Дети начиная с 11-ти лет: уверенная езда на велосипеде

Многие дети в этом возрасте хотят ездить на велосипеде в школу или выйти покататься на велосипеде с друзьями. Несмотря на то что они уже могут ездить по дороге, дети должны быть надлежащим образом подготовлены, чтобы справиться с возможными рисками.

  • Велосипед, за состоянием которого следят, – безопасный велосипед! Проверка шин, тормозов и наличия повреждений является обязанностью каждого велосипедиста. Если вы осуществляете эти проверки вместе с ребенком, то можете научить его распознавать возможные проблемы и решать их.
  • Ношение одежды сигнальных цветов (ярко лимонного или оранжевого) для езды днем, а также одежды со светоотражающими полосами для езды в вечернее и ночное время может не всем показаться стильным, зато снижает риск того, что вас не заметит проезжающий мимо автомобиль. Даже в дневное время легче заметить куртку яркого цвета. Убедитесь, что водители всегда смогут заметить вашего ребенка благодаря выделяющейся одежде.
  • Не стоит забывать и об опасности, которую могут представлять сами велосипедисты. Расскажите ребенку о рисках на дороге, тротуаре и в парке, которые исходят от велосипедистов, особенно если они нарушают правила движения или носятся по аллеям, где гуляют совсем маленькие дети.
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