Безопасность ребенка при езде на велосипеде

Катание на велосипеде – одно из любимых занятий детей, которое помогает им укреплять здоровье и поддерживать хорошую физическую форму. Как только дети уверенно почувствуют себя на велосипеде, они захотят ездить все дальше и быстрее, поэтому прежде чем это произошло, вам необходимо потратить время на то, чтобы обучить их всем правилам безопасности, которые помогут детям ответственно относиться к своему катанию.

Знаете ли вы о том, что:

Дети не готовы самостоятельно передвигаться по шоссе, безопасно ездить в школу или кататься во время отдыха до тех пор, пока не пройдут соответствующую подготовку и проверку знания правил дорожного движения, а также пока уверенно не продемонстрируют родителям свои навыки и понимание поведения на дороге.

Некоторые дети думают, что катаются очень тихо и спокойно, и пренебрегают такими средствами безопасности, как велосипедный шлем, ношение которого значительно снижает риск черепно-мозговых травм.

Советы о безопасности ребенка на велосипеде

Младенцы и малыши до трех лет

Конечно, такие крохи еще не готовы к самостоятельному катанию, однако некоторые родители берут их с собой во время поездок на велосипеде.

Детские велосипедные сидения. Есть целый ряд детских сидений, которые вы можете приобрести для младенцев и детей младшего возраста. Такие сидения необходимо приобретать только у надежных поставщиков, изделия которых сертифицированы и соответствуют новейшим стандартам безопасности.

Велосипедный шлем станет серьезной защитой вашего ребенка, если вы попадете в аварию.

Безопасность дорожного движения. Само собой разумеется, что если вы едете по всем правилам внимательно и осторожно, а также носите светоотражающую одежду, ваш малыш будет в гораздо большей безопасности в своем детском сидении.

Практика в безопасных местах. Дополнительный вес на вашем велосипеде может изменить его управляемость. Поэтому прежде чем выезжать на оживленную дорогу потренируйтесь справляться с новым весом велосипеда на спокойных участках. Это также поможет вашему ребенку привыкнуть к шлему и детскому креслу.

Дети 5–7-и лет: первый велосипед

В возрасте пяти лет многие дети начинают кататься на трехколесном велосипеде или даже на двухколесном, как правило, со стабилизаторами. Они учатся балансировать, но все еще могут легко упасть.

Велосипедные шлемы обязательны для всех детей, в том числе и для малышей в детских сидениях. Если взрослые сами будут надевать велосипедные шлемы и таким образом подавать детям хороший пример, им будет легче полюбить «крутые шлемы, как у родителей».

Практика в безопасных местах. Вся семья может прекрасно провести время, катаясь в таких безопасных местах, как парки, окрестные тропинки и сады, где дети могут получить практические навыки катания, пока не повзрослеют и не будут готовы ездить по дороге.

Дети 7–10-ти лет: самостоятельное катание в безопасных местах

Дети этого возраста стараются расширить границы своих возможностей и поэтому стремятся ездить дальше и быстрее. Они все еще слишком малы для поездок по шоссе, но если их проинструктировать соответствующим образом, они могут самостоятельно наслаждаться катанием в безопасных местах. Проконтролируйте, чтобы каждый раз, отправляясь кататься, ребенок надевал велосипедный шлем.

Дети начиная с 11-ти лет: уверенная езда на велосипеде

Многие дети в этом возрасте хотят ездить на велосипеде в школу или выйти покататься на велосипеде с друзьями. Несмотря на то что они уже могут ездить по дороге, дети должны быть надлежащим образом подготовлены, чтобы справиться с возможными рисками.