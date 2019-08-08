Как выбрать сухую молочную смесь для детского питания?

В Российской системе качества мамам, которые столкнулись с необходимостью перевести ребенка на частичное или полное искусственное вскармливание, советуют не заниматься подбором смеси самостоятельно, а обратиться к педиатру. Доктор поможет выбрать продукт с учетом индивидуальных особенностей организма малыша.

Эксперты Роскачества — начальник отдела НИИ детского питания филиала ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»и врач-педиатр, учредитель общероссийского движения «Совет матерей» и народной премии «Выбор родителей», международный эксперт по детским товарам— рассказывают о том, что должны знать мамы о качественной сухой смеси.

Как подбирать молочную смесь в зависимости от возраста ребенка?

На этикетке банки со смесью всегда указывается, для какого возраста она предназначена. Следует строго соблюдать этот показатель, потому что в зависимости от возраста ребенка в составе смеси меняется количество витаминов и минералов.

Смеси для разных возрастов имеют следующие обозначения:

С приставкой «пре» в названии — для недоношенных или весящих меньше нормы детей;

«1» — для малышей от рождения до полугода;

«2» — для детей от полугода до года;

«3» — для детей старше года;

«4» — как правило, начиная с полутора лет.

Также в продаже встречаются молочные смеси, на упаковке которых указано, что они подходят для питания детей с рождения до одного года.

Какие бывают сухие смеси?

Эксперты советуют выбирать новорожденным только сухие адаптированные молочные смеси — по составу они максимально приближены к грудному молоку, а также легко перевариваются и усваиваются младенцами.

Если у ребенка есть какие-то проблемы со здоровьем, педиатр может порекомендовать лечебные или специализированные смеси:

со специальными загустителями (крахмалом) — если у малыша метеоризм и частые срыгивания;

с пробиотиками и пребиотиками — в случае запоров и дисбактериоза;

с так называемой «ночной формулой» — если у младенца есть проблемы со сном;

из высокогидролизованных белков на основе молочной сыворотки и казеина — если у малыша появилась аллергия на белок коровьего молока. Статья по теме Вечный младенец. После какого возраста ребенка не стоит кормить грудью?

Какой должен быть состав у сухой молочной смеси?

Сухая молочная смесь должна включать в себя следующие компоненты:

белок — рекомендуется не больше 12–15 грамм на литр смеси, сывороточных белков должно быть больше, чем казеина;

растительные масла (например, соевое, кукурузное или подсолнечное — они являются хорошими источниками жирных кислот и жирорастворимых витаминов);

молочный жир — он обеспечивает организм насыщенными жирами, «полезным» холестерином, фосфолипидами и другими веществами, необходимых для работы клеток и развития мозга ребенка;

полиненасыщенные жирные кислоты (докозагексаеновая, арахидоновая, линолевая (омега-6) и линоленовая (омега-3)) — при нехватке этих компонентов происходит замедление общего развития ребенка и снижение иммунитета;

пробиотики (бифидо- и лактобактерии) — они обеспечивают здоровую микрофлору кишечника, участвуют в обмене кальция, образовании витаминов и гормонов, укреплении местного и общего иммунитета.

пребиотики (галактоолигосахариды, фруктоолигосахариды, олигосахариды — являются питательной средой для полезных бактерий кишечника).

Качественные и полезные детские смеси также могут содержать холин (выводит вредные соединения, помогает в обмене жиров и роста мышц), триптофан (способствует хорошему сну и аппетиту), нуклеотиды (помогают усваивать железо, способствуют росту здоровой микрофлоры), таурин (улучшает зрение).

Витаминно-минеральный состав смесей сформирован так, чтобы покрыть суточную норму поступления этих соединений. Из прикорма витамины и минералы усваиваются хуже, чем из грудного молока, поэтому в смесях их содержится, как правило, на 15-20% больше нормы.

Где следует покупать сухие молочные смеси и на что обратить внимание?

Эксперты Роскачества советуют покупать детские смеси в аптеке, в крайнем случае — в детском магазине. В обычных продуктовых магазинах и супермаркетах приобретать их не стоит.

Не стоит покупать смесь в поврежденной или помятой банке — деформация может указывать на нарушения условий хранения и транспортировки продукта. Перед покупкой обязательно следует проверить срок годности смеси.

Как хранить детские смеси?

Если смесь продается в банке, хранить ее можно в оригинальной упаковке. Смесь, упакованную в пакеты или картонные коробки, следует дома пересыпать в герметично закрывающуюся емкость из стекла или пищевого пластика. Сухие смеси хранят в темном проветриваемом шкафу при температуре 12–24 °С.

После вскрытия продукт можно использовать ровно столько дней, сколько указано на упаковке. Чтобы было проще соблюдать установленный срок хранения, рекомендуется наклеить на емкость со смесью этикетку с датой, когда вы ее вскрыли или пересыпали в другую емкость.

Разведенная детская смесь хранится в холодильнике не более суток, а при комнатной температуре — не более трех часов.

Как понять, что сухая молочная смесь не подходит малышу?

Если у ребенка появились колики, метеоризм, запоры, диарея или высыпания на коже, нужно обратиться к педиатру с просьбой подобрать другую смесь. Новый продукт нужно постепенно вводить в питание ребенка в течение недели. Если используете две разные смеси, разводите их в разных бутылочках.

Какие смеси лучшие?

Эксперты Роскачества советуют выбирать сухие молочные смеси известных брендов, так как они дорожат своей репутацией, а их продукция соответствует существующим международным стандартам.

Российская система качества провела исследование 21 торговой марки сухих смесей российского, так и зарубежного производства. В итоге самым качественным продуктом, соответствующим опережающим стандартам Роскачества, была признана белорусская торговая марка «Беллакт оптимум 1». Также в числе лучших оказались смеси Semper (Дания), Valio Baby (Финляндия), Винни (Россия) и Nan optipro premium (Нидерланды). Ознакомиться с полным рейтингом сухих молочных смесей можно на сайте Роскачества.