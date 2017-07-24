Греческий салат в лодочке из сладкого перца

Категория рецептов: Закуски и салаты
Рекомендуется детям: от 3 лет
Время приготовления: 30 минут
Время приготовления: 30 минут
Ингредиенты
желтый сладкий перец
1 штука
огурец свежий
1 штука
помидоры черри
4 штуки
маслины без косточек
4 штуки
брынза или фета
50 грамм
масло растительное
5 ст. ложек
Процесс приготовления
1
Подготовить ингредиенты.
2
Перец помыть, разрезать вдоль пополам, вынуть семена и удалить перегородки. Каждую половинку разрезать еще пополам. Огурец нарезать кружочками.
3
Черри разрезать на половинки.
4
Брынзу нарезать кубиком.
5
На шпажки продеть кружок огурца, половинку помидора срезом вверх, кубик брынзы и маслину. Воткнуть шпажки с салатом (огурцом вверх) в лодочки из перца.
6
Для заправки в отдельной миске смешатьMAGGI® Корона салата® Греческий и дать постоять 3-5 минут.
7
Затем добавить 5 ст.л. растительного масла и тщательно перемешать.
8
Полить лодочки заправкой и подавать.
9
Приятного аппетита!
Готовое летнее меню для всей семьи
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