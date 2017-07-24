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Греческий салат в лодочке из сладкого перца

Категория рецептов: Закуски и салаты

Рекомендуется детям: от 3 лет
Время приготовления: 30 минут
Греческий салат в лодочке из сладкого перца
Ингредиенты
желтый сладкий перец
1 штука
огурец свежий
1 штука
помидоры черри
4 штуки
маслины без косточек
4 штуки
брынза или фета
50 грамм
масло растительное
5 ст. ложек
Процесс приготовления
1

Подготовить ингредиенты.

Греческий салат в лодочке из сладкого перца
2

Перец помыть, разрезать вдоль пополам, вынуть семена и удалить перегородки. Каждую половинку разрезать еще пополам. Огурец нарезать кружочками.

Греческий салат в лодочке из сладкого перца
3

Черри разрезать на половинки.

Греческий салат в лодочке из сладкого перца
4

Брынзу нарезать кубиком.

Греческий салат в лодочке из сладкого перца
5

На шпажки продеть кружок огурца, половинку помидора срезом вверх, кубик брынзы и маслину. Воткнуть шпажки с салатом (огурцом вверх) в лодочки из перца.

Греческий салат в лодочке из сладкого перца
6

Для заправки в отдельной миске смешатьMAGGI® Корона салата® ГреческийГреческий салат в лодочке из сладкого перца и дать постоять 3-5 минут.

Греческий салат в лодочке из сладкого перца
7

Затем добавить 5 ст.л. растительного масла и тщательно перемешать.

Греческий салат в лодочке из сладкого перца
8

Полить лодочки заправкой и подавать.

Греческий салат в лодочке из сладкого перца

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