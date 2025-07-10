Взаимоотношения между дошкольниками

В раннем детстве для детей крайне важно научиться взаимодействовать со сверстниками. Эти навыки имеют огромное значение для их социальной адаптации и дальнейшего развития в старшем возрасте. Родители должны поощрять общение ребенка со сверстниками и вмешиваться только тогда, когда ситуация выходит из-под контроля.

Образовательная программа для детских садов направлена на то, чтобы развить у детей ценные навыки, которые помогут им лучше общаться со сверстниками. Программа основана на игровой деятельности, в ходе которой дети, например, понимают, как хорошо играть со сверстниками и общаться с ними. Во время игр дети учатся контролировать чувство агрессии и решать проблемы, которые могут возникать в различных социальных ситуациях.

В частности, в детском саду ребенок:

учится социальным навыкам (с помощью историй, рисунков, разыгрывания различных ситуаций с использованием кукол и т. д.) и практиковать их (в ходе ролевых игр). Ребенок также учится, как вести себя в различных социальных ситуациях (например, делиться игрушками, извиняться и т. д.);

учится тому, как инициировать игру со сверстниками, задавать вопросы и поддерживать сверстников;

получает ценный опыт позитивного взаимодействия со сверстниками. Воспитатель обеспечивает такое взаимодействие и предоставляет возможности для игры.

Развитие таких навыков помогает детям заводить друзей и легко вливаться в компании сверстников. Это становится очень важным, когда ребенок идет в школу.

Насколько это важно?

Взаимоотношения со сверстниками в раннем детстве имеют большое значение для психосоциальной адаптации ребенка в детском саду и в будущем – во время учебы в школе.

Опыт групповых игр и дружеских отношений помогают ему развивать новые социальные навыки, усваивать социальные нормы и правила, связанные с межличностными отношениями. Это очень важно, ведь чаще всего ребенок общается со сверстниками и вне детского сада или школы. Кроме того, у многих детей есть братья или сестры с небольшой разницей в возрасте. Так или иначе, практически каждый ребенок ежедневно общается со сверстниками.

К четырем годам у большинства детей появляется лучший друг или подруга, и они начинают понимать, кто из сверстников им нравится, а кто – нет. Однако от 5 до 10% испытывают трудности в отношениях со сверстниками, которые могут их не принимать или издеваться над ними. Проблемы со сверстниками в раннем возрасте могут негативно сказаться на социальном и эмоциональном развитии ребенка в будущем. Чем раньше родители или воспитатель предпримут какие-то шаги для решения этой проблемы, тем лучше.

Что уже известно ученым?

В первые два года жизни ребенок развивает ряд эмоциональных, когнитивных и поведенческих навыков, которые помогают ему развивать позитивные взаимоотношения со сверстниками. К ним относятся совместное внимание, эмоциональная регуляция, умение сдерживать эмоции, имитация действий другого человека, понимание причинно- следственных связей и языковые навыки. На взаимоотношения со сверстниками также могут влиять внешние (например, взаимоотношения ребенка с родителями, культурные или социально-экономические особенности его семьи) или внутренние факторы (например, нарушения физического, психического развития, расстройства поведения и т. д.).

Причины трудностей во взаимоотношениях со сверстниками

Дети, которые страдают от вышеперечисленных нарушений развития, как правило, менее успешны в общении, чем их сверстники. Например, дети со слаборазвитыми коммуникативными, социальными навыками или со слаборазвитой моторикой часто проявляют неадекватное (например, агрессивное) поведение и меньше взаимодействуют со сверстниками. Соответственно, и сверстники реже принимают их в свою компанию.

Даже у детей, не имеющих никаких нарушений, могут возникать трудности во взаимоотношениях со сверстниками. Это связано, прежде всего, с их поведением. Агрессивные, гиперактивные или, наоборот, замкнутые дети часто сталкиваются с тем, что сверстники их не принимают.

Агрессивное поведение может влиять на взаимоотношения со сверстниками в большей или меньшей мере в зависимости от пола, возраста и особенностей группы сверстников.

Например, ребенка, проявляющего агрессию, сверстники чаще отвергают в дошкольном и младшем школьном возрасте, чем в более поздние периоды. Агрессивные дети могут быть популярны в группе сверстников, которые поддерживают агрессивное поведение или нейтральны к нему. Агрессивному ребенку обычно не составляет трудностей найти себе друзей среди таких же агрессивных детей.

Однако трудности во взаимоотношении со сверстниками вызывает не столько наличие или отсутствие агрессии у ребенка, сколько отсутствие социальных навыков. Застенчивые и замкнутые дети часто испытывают трудности в общении со сверстниками, хотя это чаще проявляется уже в школьном возрасте.

К чему приводят трудности в общении со сверстниками

Проблемы во взаимоотношениях со сверстниками часто приводят ребенка к низкой успеваемости и трудностям в учебе. Например, конфликт со сверстниками и неприятие с их стороны могут значительно снизить мотивацию ребенка к учебе. Дети, у которых в классе есть друзья, как правило, более мотивированы.

В долгосрочной перспективе такие проблемы приводят к плохой социальной адаптации в подростковом и юношеском возрасте. Проблемы во взаимоотношениях со сверстниками могут приводить к исключению из школы, ранней преступности, эмоциональным проблемам, депрессии и тревожным расстройствам. Однако такая взаимосвязь относительна, поскольку на эмоциональные проблемы подростков могут влиять и другие факторы (например, особенности психики или окружение). Тем не менее, проблемы во взаимоотношениях со сверстниками способны усугубить влияние других факторов. И наоборот, позитивные взаимоотношения со сверстниками снижают риск появления у ребенка различных эмоциональных проблем в будущем.

Особое место в отношениях ребенка со сверстниками занимают отношения с братьями или сестрами. Они более близкие и длительные, чем любые другие отношения в его жизни. Благодаря им ребенок учится понимать эмоции, мысли, ценности и убеждения другого человека. Частые конфликты с братьями и сестрами могут приводить в будущем к плохой социальной адаптации ребенка и даже формировать у него склонность к насильственному поведению.

Как с этим бороться

Программы, разработанные для развития социальных и эмоциональных навыков у детей дошкольного возраста, дают хорошие результаты на протяжении уже длительного времени. Сегодня в детских садах приняты универсальные программы, в которых воспитатель взаимодействует со всей группой одновременно, способствуя развитию у детей социальных навыков. Их дополняют коррекционные программы, направленные на устранение существующих проблем, которые могут привести к проблемам в общении со сверстниками.

Исследования показывают, что сочетание в процессе дошкольного образования универсальных и индивидуальных программ способствует оптимальному социальному развитию детей. Универсальные программы создают такую атмосферу в группе, в которой каждый ребенок восприимчив к окружающим. Это способствует развитию социальных навыков.

В детском саду дети должны развить ряд навыков, которые помогут им вливаться в компании сверстников. Это навыки совместной игры, языковые, коммуникативные навыки, понимание эмоций других людей, саморегуляция, контроль агрессии, навыки решения социальных проблем и т. д. Универсальные программы дошкольного образования направлены на развитие этих навыков, и их применение в детских садах демонстрирует хорошие результаты.

Ключевые компоненты таких программ – обучение детей младшего возраста навыкам совместной игры и общения, а также различные виды групповой работы. Это оказалось эффективным для детей с различными социальными и поведенческими проблемами.

Чтобы научить позитивно общаться со сверстниками детей из особых групп (например, детей с инвалидностью), необходимо внедрять в систему дошкольного образования специальные инклюзивные программы. Дети с инвалидностью требуют разработки индивидуальных и систематических стратегий обучения для того, чтобы развить социальные навыки. Главное в этом процессе – обеспечить ребенку взаимодействие со сверстниками, у которых социальные навыки развиты.

Также к группам риска относятся дети из семей с низким социально-экономическим статусом, представители этнических меньшинств и т. д. В дошкольном возрасте игровая деятельность является практически единственным способом развить социальные навыки детей. Когда воспитатели корректируют поведение детей в этом процессе, это помогает им улучшить взаимодействие со сверстниками. Совместные действия воспитателей и родителей помогают развивать социальные навыки у детей из разных культур и социальных групп.