Смотри не прогляди. Как заметить проблемы со зрением у ребенка до 1 года

Первый год жизни ребенка очень важен для его здоровья. В частности, и для зрения. Но родители почему-то больше обращают внимание на то, во сколько ребенок начал держать голову, переворачиваться, сидеть, ходить, и зачастую упускают проблемы с глазами.

Как их не допустить, aif.ru рассказал детский глазной хирург, рефракционный хирург, детский офтальмолог, президент Ассоциации офтальмологов страбизмологов, доктор медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян.

Когда младенца нести к офтальмологу?

Первое быстрое обследование зрения малыша происходит в роддоме. Грубо говоря, врачи в этот момент просто проверяют, находятся ли у ребенка глаза на месте. Более подробной информации в этом возрасте больше никто не скажет. Ведь зрительная система у человека формируется постепенно.

Основное развитие зрительных функций завершается к трем годам жизни. К этому периоду глаз ребенка растет, роговица и хрусталик постепенно становятся плоскими, младенческая дальнозоркость проходит, зрачок приобретает размеры, свойственные взрослым (три миллиметра), меняется преломляющая сила хрусталика, постепенно снижаясь до 20,0 диоптрий. А полное развитие глаза происходит к 7–12 годам, когда уже окончательно формируется цвет радужки, глазница и зрительный анализатор в коре головного мозга.

Первый осмотр крохи у офтальмолога должен состояться в 2 месяца. Если врач не заметит у ребенка никаких отклонений, то в следующий раз к нему надо будет прийти в полгода, а затем в год. Если все будет хорошо, очередной осмотр следует провести в три года. А затем — показаться перед школой. В школьном же возрасте нужно обследоваться у офтальмолога каждый год.

Как самому оценить остроту зрения младенца?

Чтобы не допустить развития проблем со зрением у ребенка в течение первого года жизни, родители в каждый возрастной период должны оценивать те или иные умения. Для этого посмотрите:

Период новорожденности (первые 28 дней жизни) Открываются ли у новорожденного ребенка глаза.

(первые 28 дней жизни) Открываются ли у новорожденного ребенка глаза. 6 недель . Умеет ли он фиксировать взгляд на предметах.

. Умеет ли он фиксировать взгляд на предметах. 2 месяца. Умеет ли следить взглядом за движущимся предметом. В этом возрасте надо провести первое офтальмологическое обследование.

Умеет ли следить взглядом за движущимся предметом. В этом возрасте надо провести первое офтальмологическое обследование. 4 месяца . Может ли направлять свой взгляд.

. Может ли направлять свой взгляд. 6 месяцев. В этом возрасте оптимально провести обследование оптической системы глаза, чтобы посмотреть, нет ли близорукости, дальнозоркости, астигматизма.

В этом возрасте оптимально провести обследование оптической системы глаза, чтобы посмотреть, нет ли близорукости, дальнозоркости, астигматизма. 1 год. Скоординированы ли у ребенка движения глаз и рук. В это время нужно провести ребенку полное офтальмологическое обследование, когда можно выявить косоглазие, частичную атрофию зрительного нерва, нистагм («бегающие» глаза, когда не фиксируется взгляд), близорукость, дальнозоркость, астигматизм и предположить будущее развитие амблиопии (когда один, так называемый «ленивый» глаз постепенно выключается из зрительного процесса)

Конечно, внимательный родитель может заметить те или иные отклонения в развитии глаз у ребенка, но чаще они протекают незаметно, особенно поначалу. Бывает, например, что один глаз плохо видит, при этом никаких признаков плохого зрения ребенок не подает, и до тех пор, пока не провести обследование у офтальмолога, болезнь будет невозможно выявить. Именно поэтому существуют определенные периоды, когда рекомендовано проводить осмотры. Но не каждый врач способен выявить глазное заболевание, поэтому к выбору офтальмолога нужно отнестись предельно внимательно. Важно выбирать специалиста, прошедшего соответствующую подготовку и являющегося членом Ассоциации детских офтальмологов страбизмологов в России.

Кстати, бывает и так, что излишне мнительные родители, наоборот, находят у своих маленьких детей несуществующие глазные болезни. Например, часто подозревают наличие у младенцев косоглазия, которого на самом деле нет. Чтобы успокоить их и развеять опасения, тоже необходимо посетить врача.

Какие болезни глаз могут быть у младенца?

Многие родители полагают, что проблемы со зрением могут появиться лишь ближе к школе, поэтому к офтальмологу таскать младенца незачем. Но это не так. Чаще всего в младенчестве и раннем возрасте встречаются следующие заболевания:

— врожденная непроходимость слезных путей (возникает по многим причинам),

— астигматизм (дефект зрения, вызванный изменением формы роговицы, хрусталика или самого глаза),

— дальнозоркость, или гиперметропия (состояние, когда нужны плюсовые линзы, чтобы хорошо видеть),

— близорукость, или миопия (состояние, когда нужны минусовые линзы, чтобы хорошо видеть),

— косоглазие,

— нистагм (повторяющееся непроизвольное движение глаз).

Если своевременно не обратиться к специалисту, данные заболевания могут начать прогрессировать и достигнуть высоких степеней, критически опасных для зрения ребенка. Именно поэтому не стоит откладывать обследования «на потом» и ждать, что ребенок перерастет глазные патологии, необходимо своевременно посещать офтальмолога, для того чтобы вовремя диагностировать заболевание и начать грамотное лечение.

Есть и еще одно заблуждение, которое является барьером, мешающим родителям показывать офтальмологу ребенка раннего возраста. Считается, что поскольку все лечебные опции могут применяться только в более старшем возрасте, то малышам у глазного делать нечего — лучше подождать, пока немного вырастут.

Но на самом деле никаких возрастных ограничений не существует, и при наличии глазного заболевания ребенку может быть показано ношение очков и в возрасте до года. Но в этом случае очень важно консультироваться с врачом и выполнять все его рекомендации и предписания.

С нескольких месяцев жизни можно проводить и некоторые глазные манипуляции, например, при лечении дакриоцистита (непроходимости носослезного протока). При сохранении этой патологии ребенку необходимо провести зондирование носослезного протока, которое проводится с 5-6 месяцев и является самым эффективным способом лечения дакриоцистита. Выполнять манипуляции должен именно детский офтальмолог с хорошим стажем, для которого привычны такие действия.

Иногда требуются такие манипуляции, в которых малышу необходимо находиться в неподвижном состоянии. И это осуществить возможно, не причиняя ребенку дискомфорта и переживаний. Для подобных случаев в современных профильных клиниках разработана методика проведения диагностических мероприятий, пока малыш находится в медикаментозном сне (щадящая разновидность наркоза).

На сегодняшний день можно успешно лечить многое из того, что нельзя было еще пятьдесят лет назад. Сегодня есть масса возможностей для того, чтобы ребенок пошел в школу без очков, с ровными глазами и при этом хорошо видел. Конечно, до сих пор существуют глазные болезни, которые нельзя вылечить, например полная врожденная атрофия зрительных нервов, но и в этом случае у некоторых патологий возможно улучшить состояния, которые ранее считались абсолютно безнадежными. Но для этого важно регулярно и буквально с пеленок посещать офтальмолога.

