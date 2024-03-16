Как по волшебству: как научить детей любить уборку

Ребенок не следит за порядком. Он плохой?
Нет детей, которые с рождения умели бы убираться. Помните об этом и не расстраивайтесь из-за того, что ваш ребенок — грязнуля. Если он не может прибраться, это не значит, что он плохой. Наоборот, это нормально. Ведь он еще не понимает самой идеи наведения порядка, не знает, как это делается, и потому ваши призывы и указания ставят его в тупик.
Жаль ребенка, когда его ругают или считают глупым, хотя проблема в простом непонимании. Но его не менее жалко, если ему не дают шанса стать самостоятельным. Часто мама делает все сама, считая, что так быстрее или что ребенок слишком мал.
Похоже, люди научились наводить порядок только потому, что с давних времен мамы постоянно ругали нас и заставляли прибираться.
Взрослым следует обучать детей уборке так же тщательно и терпеливо, как они учат их разговаривать или обращаться с предметами — чашкой, ножницами и т.д.
Это обучение дается нелегко и часто повергает вас в растерянность. Но выбора нет — нужно преодолевать эти трудности и шаг за шагом объяснять ребенку, что к чему. Он будет постепенно осваивать нужные навыки и, в конце концов сможет делать все самостоятельно.
Откажитесь от угроз и шантажа
Я часто думаю, как здорово было бы по мановению волшебной палочки привить ребенку умение наводить порядок. Хорошо бы существовало такое заклинание! Скажешь: «Абракадабра!» или «Сим-салабим!» — и все само собой налаживается. Но такой магии нет, увы.
У нас в семье был период, когда мы придумывали разных монстров. Если наш сын бегал по дому голышом после ванны, мы говорили ему, что придет «морковный монстр» и откусит его «морковку». А когда малыш играл слишком близко к домашней печке, мы пугали его «обжигающим монстром». Но вот для уборки никакого чудовища не нашлось, ведь к этому занятию сложно подобрать аналогию.
Получается, у нас всего два выхода: или грозиться выбросить вещи, или шантажировать ребенка, что вы больше ничего ему не купите, не дадите сладостей, не разрешите смотреть телевизор и т.д. Но запугивания не помогут решить проблему, пока ребенок не принимает самой идеи наведения порядка. Он лишь нехотя уступает вам, чтобы не остаться без игрушек и конфет. Его попытки схалтурить, несмотря на все угрозы, — тому подтверждение: он может просто переложить вещи с пола на стол или затолкать их в ящики.
Запугиваниями и условиями можно успешно мотивировать ребенка, если он и сам не против уборки, но с ребенком, который не хочет этого делать, это последнее средство, и с помощью угроз вряд ли удастся добиться толку.
С чего начать?
Раз уж нет волшебных заклинаний, родителям придется собраться с духом и учить ребенка самостоятельно. С чего же начать?
Моя подруга плохо умеет наводить порядок и считает, что, если она на это не способна, то ребенок — тем более.
Действительно, родители не могут научить ребенка тому, чего не умеют сами. Но пусть человек в чем-то не силен — он может освоить это, чтобы стать хорошим родителем.
Наверняка каждый из нас, обедая с супругом или с друзьями, случайно ставит локти на стол или берет вилку не так, как положено. Но когда с вами сидит ребенок, вы делаете ему замечания: «не ешь с тарелки, так делают только собаки», «убери локти со стола», «держи ложку правильно» и т.д. Ведь вы хотите, чтобы ребенок научился хорошо вести себя за столом.
Раз уж вы делаете ребенку замечания, приходится следить за тем, какой пример вы ему подаете.
Со временем вы привыкаете сначала проверять, как сидите сами, и только потом напоминать ребенку, что надо убрать локти. Перед тем как попросить его доесть до конца, вы смотрите, не осталось ли что-то в вашей тарелке.
Постепенно вы привыкаете вести себя как примерный родитель и однажды замечаете, что у вас естественным образом сформировалась привычка есть красиво и правильно.
Воспитание детей дисциплинирует и самих родителей. Это шанс, как говорится, убить одним выстрелом двух зайцев! Так что соберитесь с духом и вместе с ребенком всерьез возьмитесь за освоение навыков уборки.
Что нужно объяснить ребенку, чтобы ему было проще наводить порядок
1. Объяснить, куда убирать вещи.
2. Определить оптимальное количество вещей. Объяснить, что не нужно создавать новые места хранения и ставить новые коробки, но не стоит и бездумно выбрасывать вещи только потому, что они не помещаются.
3. Постоянно напоминать ребенку, что нужно возвращать вещи на место сразу после использования, чтобы у него сформировалась привычка.
4. Класть вещи на подходящие места и таким образом, чтобы их было легко доставать и убирать.
5. Родители могут устанавливать любые правила для своего дома, независимо от того, как принято у других, и эти правила следует неукоснительно выполнять.
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