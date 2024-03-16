Как по волшебству: как научить детей любить уборку

Получается, у нас всего два выхода: или грозиться выбросить вещи, или шантажировать ребенка, что вы больше ничего ему не купите, не дадите сладостей, не разрешите смотреть телевизор и т.д. Но запугивания не помогут решить проблему, пока ребенок не принимает самой идеи наведения порядка. Он лишь нехотя уступает вам, чтобы не остаться без игрушек и конфет. Его попытки схалтурить, несмотря на все угрозы, — тому подтверждение: он может просто переложить вещи с пола на стол или затолкать их в ящики.