Что делать, если ребенок отказывается есть здоровую пищу?

Питание в детском возрасте влияет на здоровье взрослого человека в будущем. От пищевых привычек ребёнка зависит его физический рост, когнитивное развитие, иммунитет, пищеварительная система. Также это влияет на вероятность развития неинфекционных заболеваний, таких как астма, диабет, ожирение и ишемическая болезнь сердца.
Многие родители сталкиваются с тем, что их дети очень разборчивы в еде: это начинается нелюбовью к луку и заканчивается полным отказом от овощей в пользу чипсов.
Проблема широко распространена. В соответствии с исследованиями 55% детей в возрасте до четырех лет съедают две или меньше порций овощей в день.
Новое исследование Университета Южной Австралии и Университета Квинсленда показало, что влияет на детские капризы по отношению к еде. Это, в первую очередь, давление на ребёнка, чтобы он ел только конкретные продукты и использование при этом очень «строгих методов воспитания» или, наоборот, наград за послушание.
Если ребёнок слишком капризничает за столом, вот, что советуют исследователи:
- принимайте пищу всей семьей;
- завтрак, обед и ужин в одно и то же время каждый день;
- привлекайте детей к приготовлению пищи;
- выключайте телевизор за столом: внимание должно быть на еде;
- принимайте пищу в атмосфере спокойствия;
- исключите награды или наказания за пищевые привычки ребёнка.
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