Что делать, если ребенок отказывается есть здоровую пищу?

Европа борется со смертельной болезнью: детским ожирением. По данным ВОЗ, каждый третий европейский 11-летний ребенок имеет лишний вес или страдает ожирением.

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Питание в детском возрасте влияет на здоровье взрослого человека в будущем. От пищевых привычек ребёнка зависит его физический рост, когнитивное развитие, иммунитет, пищеварительная система. Также это влияет на вероятность развития неинфекционных заболеваний, таких как астма, диабет, ожирение и ишемическая болезнь сердца.

Многие родители сталкиваются с тем, что их дети очень разборчивы в еде: это начинается нелюбовью к луку и заканчивается полным отказом от овощей в пользу чипсов.

Проблема широко распространена. В соответствии с исследованиями 55% детей в возрасте до четырех лет съедают две или меньше порций овощей в день.

Новое исследование Университета Южной Австралии и Университета Квинсленда показало, что влияет на детские капризы по отношению к еде. Это, в первую очередь, давление на ребёнка, чтобы он ел только конкретные продукты и использование при этом очень «строгих методов воспитания» или, наоборот, наград за послушание.

Если ребёнок слишком капризничает за столом, вот, что советуют исследователи: