Вокруг кресла. Защищены ли дети в автомобиле?

www.globallookpress.com Сотни тысяч, а то и миллионы родителей сажают летом своих детей в автомобили и везут на дачу, в деревню, к морю или в путешествие по стране. Но используют ли они при этом специальные автомобильные детские кресла, как это положено?

В прошлом году с участием детей-пассажиров на дорогах страны произошли 9302 аварии, в результате которых 10 311 маленьких пассажиров получили ранения, а 511 детей погибли. Страшные цифры.

Понятно, что любая поездка в автомобиле – это риск, но у нас такие поездки – риск втройне. Наши дети погибают в ДТП в 3 раза чаще, чем, к примеру, дети в Европе. Почему? В частности, и потому, что большинство (73–82%!) пострадавших оказались не пристёгнутыми ремнями безопасности и не сидели в специальных детских креслах, говорит советник председателя Российского Красного Креста Лилия Чибисенкова.

Бесполезные адаптеры

Интересно

84% респондентов, опрошенных ВЦИОМ, указали, что приобрели детские удерживающие устройства для обеспечения безопасности ребёнка. 8% опрошенных родителей сделали это, чтобы не платить штраф. И 8% просто не хотят нарушать закон.

В 2013 г. ВЦИОМ провёл опрос среди родителей-автомобилистов крупнейших российских городов с максимальным транспортным потоком. Половина опрошенных возили своих детей каждый день. 15% признались, что не пользуются никакими средствами безопасности при перевозке детей. 32% – практически треть – сообщили, что пристёгивают детей адаптерами, фиксаторами, корректорами – системой лямок и ремней, которые удерживают ребёнка на сиденье автомобиля. И только 34% родителей (тоже треть) знали, что все эти адаптеры и корректоры – бесполезные устройства и в случае аварии ребёнка не защитят.

Как же так? Адаптеры и корректоры у нас официально продаются, и их производители даже утверждают, что эти устройства сертифицированы?!

Заглянем в Правила дорожного движения. Там в пункте 22.9 сказано, что при перевозке в автомобиле ребёнок должен находиться или в детском удерживающем устройстве (ДУУ), читай, в специальном детском кресле, или в иных устройствах. Вот эти «иные устройства» всех и вводят в заблуждение.

«Если все ДУУ так или иначе проходят сертификацию, то «иные устройства» – все эти лямки, адаптеры и корректоры – пройти их не могут просто потому, что, согласно решению Европейской экономической комиссии ООН, удерживающими устройствами не являются», – объясняет заместитель генерального директора ФГУП «НАМИ» Денис Загарин. Россия наряду с другими 55 странами в 1958 году подписала Женевское соглашение о единых требованиях к оборудованию, которое может быть установлено на транспортных средствах. И мы должны их соблюдать. Правилами Европейской экономической комиссии прописано (ЕЭК ООН № 44–04), что дети в автомобилях должны перевозиться в специальных детских креслах, которые соответствуют их возрасту, весу и росту. Никаких лямок и корректоров правила не предусматривают.

Значит, чтобы у производителей и покупателей не было путаницы в умах и товар, который не обеспечивает безопасность ребёнка в автомобиле, на нашем рынке не присутствовал, правительству надо внести изменения в ПДД и убрать слова «иные устройства» из правил, считает ведущий научный сотрудник Института государства и права, доктор юридических наук Наталия Летова.

А судьи кто?

Я не буду сейчас говорить о тех 15% родителей, которые вообще не используют никаких удерживающих устройств при перевозке детей: не купили их, потому что пожалели денег, или купили абы что, подешевле, и теперь возят их в машинах, только чтобы ГИБДД не штрафовала… Не буду говорить, потому что даже не могу представить, что должны испытывать папы и мамы погибших и искалеченных детей, когда осознают, что трагедию они создали своими руками, потому что, выложив за машину полмиллиона, пожалели ещё 10–15 тысяч рублей на прочное, качественное детское кресло. Когда я ставлю себя на их место, на меня накатывает дурнота.

Но остальные-то родители, которые серьёзно относятся к безопасности самого дорогого, что у них есть, устанавливают в автомобили специальные детские автокресла и возят детей только в них, они-то могут быть спокойны?

Увы, нет.

Если вы покупаете кресло европейского производства, то, как правило, оно сертифицировано и отвечает заявленному качеству. Европейские сертификаты у нас в стране признаются. С китайскими креслами, которых у нас на рынке достаточно, дело обстоит сложнее. Китай – не страна Женевского соглашения, мы не можем признавать их сертификаты, и есть большие вопросы к их испытательным лабораториям, которые эти документы выдают, – разъясняет ситуацию Денис Загарин. – Китайская продукция должна получать сертификаты соответствия у нас в стране или в Европе. Также должны получать такие документы и кресла отечественных производителей. Но судьи кто? Кто выдаёт такие документы? Лаборатории, которые не имеют катапульты, позволяющей проверить прочность изделия на случай аварии? Такие катапульты есть в Центре испытаний НАМИ в Дмитрове и на АвтоВАЗе в Тольятти. Всё. За последние четыре года лаборатория НАМИ проверила 55 образцов автокресел разных производителей, 43 образца не соответствовали требованиям Правил ООН. В прошлом году были отозваны аккредитации у четырёх отечественных лабораторий, которые выдавали липовые сертификаты на детские удерживающие устройства. Но сколько кресел, одобренных этими лабораториями, уже были проданы? И не мы ли с вами их купили?

Вопросы к правительству

Пора государству навести в этом деле порядок. Во‑первых, считает Наталия Летова, надо внести изменения в Правила дорожного движения. Это вопрос к МВД и правительству. Разрешить перевозить детей только в ДУУ – детских креслах, которые соответствуют международным требованиям безопасности. Во‑вторых, допускать на рынок только кресла, прошедшие сертификацию по Правилу ООН № 44.

Между прочим, у нас все товары для детей должны быть сертифицированы на безопасность. Но вот детские автомобильные кресла почему-то в правительственном перечне таких товаров отсутствуют. Самое время Минпром­торгу исправить эту ошибку. Тем более что с начала этого года в отношении ДУУ у нас действуют положения Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств», согласно которому детские кресла должны отвечать Правилам ЕЭС ООН № 44–04. В‑третьих, правительство должно определить перечень компаний, которые имеют право выдавать на кресла сертификаты.

А ещё надо бы в ПДД прописать статус ребёнка-пассажира и обязанности водителя по отношению к нему, считают представители Российского Красного Креста. Сейчас получается: если ребёнок не пристёгнут или не сидит в кресле, значит, он сам виноват.

Ну и чтобы не доводить дело до абсурда, что у нас очень любят, надо законодательно позволить в экстренных случаях, например связанных с госпитализацией ребёнка, перевозить его в автомобиле без ДУУ.

Что делать нам?

А пока правительство, МВД, Минпром­торг, Роспотребнадзор и другие компетентные организации найдут время и возможность позаботиться о наших детях, что делать нам – родителям, бабушкам и дедушкам? Выбросить все эти адаптеры, корректоры, направляющие лямки, надувные ДУУ, не пожалеть денег на детские кресла с европейскими сертификатами. У нас есть и свои, отечественные 3–4 компании, которые выпускают добротные, обеспечивающие безопасность автокресла, но только как эти фирмы угадать, если нашим сертификатам верить нельзя?

Закрепить в машине детское кресло с помощью крепления ISOFIX, а не штатным ремнём безопасности, как это делает большинство, потому что так проще. Крепление ISOFIX есть на креслах многих производителей, а скобы для его установки – практически на всех современных автомобилях. Так детское кресло будет стоять более жёстко и лучше защищать ребёнка при возможном ударе. Не знаете, где в машине найти скобы? Спросите у продавца автокресел в магазине.

И не полагаться на русское авось: «нам тут ехать недалеко», «да мы поедем потихонечку»… Бережёного Бог бережёт.