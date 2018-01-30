В два счёта! Что такое ментальная арифметика?

Михайло Ломоносов сказал, что «математика ум в порядок приводит». А как насчёт модной сегодня ментальной арифметики?

Уникальную методику четверть века назад придумал турецкий исследователь Халит Шен. Сегодня работает уже более пяти тысяч центров обучения этой премудрости, расположенных в 5 десятках стран мира. Новости СМИ2

Наперегонки с калькулятором

Дети, владеющие ментальной арифметикой, кажутся окружающим вундеркиндами – ведь они с лёгкостью в уме жонглируют многозначными числами: складывают, вычитают, делят, умножают буквально за секунды. Именно поэтому их приглашают на телешоу, ими хвалятся перед знакомыми. Но не стоит думать, что ментальная арифметика нужна только для удовлетворения родительских амбиций. Ведь, как утверждают преподаватели таких школ, быстрый счёт в уме – лишь «побочный эффект» обучения. Цель методики куда обширнее. И пригодиться она может не только технарям, но и гуманитариям.

Спицы и костяшки

Основателя метода вдохновили древние китайские счёты, известные более 5 тысяч лет. В Поднебесной это устройство называют абакус, в Японии – соробан. Кстати, в Стране восходящего солнца и по сей день их используют для обучения устным вычислениям в начальной школе.

Счёты для ментальной арифметики представляют собой прямоугольную раму с рядами спиц, которые обозначают единицы, десятки, сотни и так далее. На каждой спице по 5 косточек, разделённых по всей длине перекладиной. Считать полагается слева направо, то есть, чтоб получить двузначное число, надо сначала левой рукой откладывать десятки, а потом правой – единицы. Со временем движения рук доводятся до автоматизма.

Представьте себе

Когда ребёнок хорошо овладевает вычислениями на абакусе, он переходит к следующему этапу. Перед глазами юного математика остаётся лишь изображение счётов (так называемая ментальная карта). Глядя на неё, ребёнок учится передвигать костяшки не наяву, а в воображении. Затем необходимость и в этой карте отпадает, и тогда абакус дети лишь представляют в уме. На этом этапе развиваются уже не только мелкая моторика, зрительная память и быстрота реакции, но и воображение, фантазия, интуиция. Всё обучение занимает 10 ступеней, каждая из которых длится 2–3 месяца. Весь курс можно пройти за 2–3 года.

Логика и образы

Ментальная арифметика, по мнению разработчика метода, позволяет активизировать оба полушария головного мозга, при этом формируя устойчивые связи между ними. Считается, что это помогает мозгу развиваться более гармонично. Как известно, левое полушарие отвечает у нас за логику, а правое – за образное мышление. Соответственно методика, при которой сначала задействуются обе руки (а значит, оба полушария мозга), а потом ещё и воображение, развивает не только логику и способность к математическим вычислениям, но и умение мыслить творчески, нетривиально.

Развивая синхронно оба полушария мозга, ребёнок становится более внимательным и уверенным в себе, легче запоминает любой материал, что пригодится ему в учёбе по всем предметам. Да и в жизни тоже.

И внукам, и бабушкам

Лучше начинать обучение ментальной арифметике с 4 до 12 лет, когда мозг наиболее пластичен. Впрочем, эта методика не будет бесполезной и для взрослых, а особенно пожилых. Ведь это один из способов профилактики старческого слабоумия.

Занятия проводятся 1–2 раза в неделю. В группе должно быть не больше 10 человек. Уроки построены в игровой форме. У малышей есть возможность не только считать, но и двигаться, рисовать, отгадывать ребусы и головоломки. Ведь если ребёнку тяжело или неинтересно, толку от занятий не будет. Поэтому преподаванием на таких курсах должны заниматься только дипломированные педагоги и психологи. Но всё же лучше сначала посетить первое пробное занятие (во многих школах оно бесплатное). Понравится ребёнку и вам – хорошо, а если нет – отдавайте своё чадо в музыкальную школу или на шахматы, пользы от этого будет ничуть не меньше.

Мнение специалиста

За

Психолог Марина Богомолова:

– Обучение счёту в виде занимательной игры лучше для развития мотивации, чем что-то скучное и серьёзное. Полезным представляется и наличие постепенного перехода от оперирования материальными объектами к счёту в уме, что позволяет гармонично перенести навык на другие виды деятельности.

Против

Доцент РГГУ, кандидат экономических наук Михаил Гладков:

– Метод достаточно спорный, так как главным образом направлен на получение вычислительного результата, а не на решение проблемы. У обучаемых может потеряться понимание смысла действий. Впоследствии могут возникнуть проблемы с логическими построениями и решением уравнений. В любом случае это неуниверсальная методика.