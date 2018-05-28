Демографическая яма России: Нет детей – нет экономики - нет будущего

Одна из ключевых проблем в социально-экономическом развитии России – демографическая



Новости СМИ2 В ООН заявляют, скорость, с которой сокращается численность населения, в ближайшие два десятилетия увеличится втрое. Если ситуацию радикальным образом не изменить, считают эксперты, то к середине нынешнего столетия население России сократится вдвое.

На разных уровнях власти постоянно и много говорится о необходимости "перезапуска" демографической политики в стране, более того, принимаются решения, которые могли бы нивелировать данную серьёзневшую проблематику, но… граждане России не особо стремятся обзаводиться вторым, третьим, четвертным ребёнком, да и с первым возникают серьезные проблемы. Главная причина – низкий уровень и продолжающееся падение материального благосостояния российских семей.

Согласно данным Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, Россия стоит на пороге крупнейшей демографической ямы со времен Великой Отечественной войны. Скорость, с которой сокращается численность населения, в ближайшие два десятилетия увеличится в три раза. Очевидно, данный факт приведет к дальнейшей стагнации экономики, который не будет компенсирован технологическим прорывом.

Если с начала 90-х годов прошлого века Россия потеряла около 4 млн человек, то к 2050-му российских граждан станет меньше еще на 12 млн, "оптимистично" заключают эксперты ООН. В результате к середине нынешнего столетия численность населения российского государства опустится до уровней начала 70-х XX века и составит 132 млн человек (против сегодняшних 144,8 млн).

В крупных городах изменений практически не заметят: численность городского населения, по подсчетам ООН, вырастет - с 107 до 110 млн человек. Однако, в провинции наступит самая настоящая демографическая катастрофа - сельское население сократится почти на 40% - с 36,8 до 22,1 млн человек.

С этими выводами не согласен председатель Наблюдательного совета Института демографии и миграции Юрий Крупнов, который в эфире программы "Пронько.Экономика" заявил, что ситуация куда серьезнее, чем ее в настоящее время представляют. "Чтобы нам компенсировать убыль, которая в ближайшие полвека будет, нам нужно к 2040-му году, чтобы у нас не 7% многодетных семей было, а 50. Это кажется невероятным, иначе мы просто исчезнем из истории и всё. К концу столетия", - эмоционально заявил господин Крупнов.

Необходимо отметить, из-за провала рождаемости после развала Советского Союза в стране семимильными шагами сокращается численность женщин детородного возраста - от 25 до 30 лет. Эксперты опрошенные "Царьградом", замечают, что Россия уже перешла точку максимума, сейчас эта кривая резко пойдет вниз, "и никакие меры не смогут изменить ситуацию". Стимулов заводить детей в регионах страны практически нет.

Причина - колоссальное расслоение населения России по доходам, считает доктор экономических наук, член Столыпинского клуба Яков Миркин. Если в столице ВВП на душу населения сейчас соответствует уровню среднеевропейского города, то, например, в Туве он не дотягивает до 3 тыс. долларов на человека в год. Это уровень Гондураса, Папуа Новой Гвинеи или Бутана. "Огромные территории, по размеру превышающие многие государства Европы, имеют уровень жизни, соответствующий странам третьего мира", - заключает господин Миркин.

В итоге население Мурманской области с 1989 года сократилось на 34%, Сахалинской - на 31%. Каждого четвертого жителя потеряли Архангельская, Псковская, Амурская и Кировская области. И если по северным территориям падение можно объяснить отъездом людей в более благоприятные, с климатической точки зрения, регионы, то убыль в регионах Центральной России – прямое следствие попадания в демографический капкан.

Так, на 22% упало население Ивановской и Тверской областей, на 21% - в Тамбовской области, на 20% - в Костромской. Небольшие города и поселения находятся в состоянии разрухи, младенческая смертность в сельских областях выше на 25%, чем в среднем по стране: в Брянской области это 8,2 случая на 1 тысячу родившихся, в Туве - 8,8, на Алтае - 9,6, в Дагестане - 8,7.

Новый прогноз Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН близок к реальности, признают эксперты. Согласно данным официальной статистики, естественная убыль населения фиксируется второй год подряд. Несмотря на то, что смертность в 2017 году снизилась (на 66,7 тысячи человек, до 1,887 млн), темпы падения рождаемости, по данным Ростата, оказались втрое выше и стали рекордными с 2011 года - 198,8 тысячи человек. Количество родившихся сократилось во всех субъектах Федерации. В целом по России смертность превысила рождаемость на 8%. Однако, и это очень тревожный сигнал, в 17 областях страны смертность 1,5-1,8 раза перекрыла рождаемость.

По мнению Ю.Крупнова, причина происходящего в тотальном саботаже со стороны чиновников, которые отвечают за демографию. "Президент Путин в 2012 году очень правильную вещь сказал, гениальную. Цитирую: "Нормой в России должна стать трехдетная семья". Путин у нас президент, но у нас есть, например, Минтруда и соцразвития, где работает госпожа Страхова. Она считает, что это всё глупые выдумки. И что, вообще, максимум, двое детей может быть в семье, ни к какой большой семье мы никогда не придем, - осуждающе комментирует происходящее председатель Наблюдательного совета Института демографии и миграции. "Поэтому стимулировать появление первого ребёнка, на мой взгляд, это методологически вредная вещь. Потому что есть формула: если мы хотим трехдетную семью, мы должны всем фронтом - государством и обществом - стимулировать четвертого ребенка. Если же мы первого начинаем стимулировать, то, по сути, признаем, что у нас вообще скоро детей не будет", - заключает господин Крупнов.

Провокативная позиция чиновников правительства основывается на позиции, что, мол, демографические потери Россия сможет компенсировать через приток мигрантов из стран бывшего СССР. По данным Росстата, за два года в нашу страну приехали (официально) на заработки почти полмиллиона человек. Неофициально цифры кратно выше. Однако чтобы поддержать численность населения России, приток должен увеличиваться, причем серьезным образом, считают в коридорах власти. Дескать, сами российские граждане уже расписались в неспособности решить одну из главных проблем страны.

"Всё это глупость. Нормой должна стать ситуация, когда мужчина работает, а жена рожает детей и занимается их воспитанием", - считает господин Крупнов. – "Пора нам осознать, либо мы остаемся и контролируем наши обширные территории, развиваем экономику, а без населения, без детей, нет экономики. Либо мы уходим в историю. Пришло всем нам этот выбор сделать. Я выбираю первый вариант".

В Министерстве экономического развития России также заявляют, что демографическая проблема – ключевая тема для дальнейшего социально-экономического развития страны. По словам вновь назначенного министра Максима Орешкина, в ближайшие годы трудоспособное население России будет ежегодно сокращаться примерно на 800 тыс. человек. "Динамика негативная по численности трудоспособного населения будет сохраняться, - цитируем по "Интерфаксу" господина Орешкина. - Ситуация с точки зрения демографии одна из самых тяжелых в мире - мы будем терять ежегодно примерно 800 тысяч населения в трудоспособном возрасте из-за демографической структуры".

Эксперты считают, что всё же ситуация не фатальная. Пришло время кардинальным образом изменить отношение в России к многодетным семьям. "Представьте себе многодетные семьи, где трое, я уж не говорю пятеро и семеро детей. Вы представьте, какой реально это вклад, в том числе, экономический. Детей поднимают Россию! Наши многодетные семьи – это трижды элита. Они нас спасают от выбытия из истории. Они кормят и нас, и банки, и промышленность, всю Россию", - заключил в интервью с председатель Наблюдательного совета Института демографии и миграции Юрий Крупнов.