Как вести себя с родителями, чтобы они делали то, что ты хочешь

Психологическая книга для детей

Лариса Суркова — психолог, мама пяти детей, известная своими книгами по психологии для взрослых, выпустила и психологическую книжку для детей, призванную рассказать младшим школьникам об отношениях между людьми.

Привет! Я Стёпа, мне 7 лет, и я живу в Москве. Так здорово, что я могу с тобой познакомиться!

Мои мама и папа — психологи, но это не совсем понятная мне профессия. Поэтому, когда меня спросили в школе: "Кем работают твои родители?", я ответил, что они дают советы. Моя мама рассказывает другим мамам, как воспитывать детей, а папа объясняет другим папам, как зарабатывать деньги.

Я сам не очень понимаю, что это значит, зато с ними всегда весело. Мы всё время что-нибудь придумываем: рисуем, играем, вместе отвечаем на разные вопросы, и меня всегда спрашивают, что думаю я.

На самом деле, когда у тебя в доме живут психологи, — это удобно. На них я проводил свои эксперименты по воспитанию родителей! Интересно? Сейчас я обо всём тебе расскажу! Это такие правила, как надо со старшими себя вести, чтобы они делали то, что ты хочешь. Классно, да?

Что делать, когда тебе грустно

Иногда у меня бывает плохое настроение. Особенно если я не выспался, болею или когда Алина сказала мне что-то грустное. Алина — это моя подружка из класса, которую я люблю, а она не обращает на меня никакого внимания.

Иногда я подхожу к Алине на перемене просто поговорить, а она стоит с девочками и разговаривает только с ними, а на меня даже не смотрит.

Ну вот, в такие моменты я хочу, чтобы меня никто не трогал, люблю просто поваляться на кровати, ничего не делать, есть конфеты или мороженое и смотреть целый день телевизор. Наверное, и у тебя тоже такое бывает?

И вот лежу я, никого не трогаю, и именно тогда мама начинает ко мне приставать: "Стёпа, иди кушать!", "Стёпа, убери игрушки!", "Стёпа, поиграй с сестрой!", "Стёпа, погуляй с собакой!"

Эх, слушаю её и каждый раз думаю: ну неужели она такая взрослая и правда не понимает, что мне сейчас не до неё. Но чаще всего я пропускаю все её "Стёпа!" мимо ушей и не реагирую. Тут она расстраивается, начинает что-то говорить о своих переживаниях, о том, как я её огорчаю, как ей было бы приятно, если бы я пошёл кушать.

Я слышу их разговоры с папой и знаю, что так говорить их учат умные книжки, которые они всё время читают. Но если все их методы не срабатывают — мы ссоримся. Я могу начать злиться, кричать, плакать и даже хлопать дверью.

Папа с мамой то же самое делают. Потом каждый из нас расстроен, а меня ещё могут и наказать.

Но я уже учусь в первом классе и знаю, как надо правильно ссориться, чтобы меня не мучили и наказание я не получил. Сейчас я тебе расскажу!

Когда у тебя плохое настроение — сообщи об этом маме! Прямо вот вставай утром и говори: "Мама, мне грустно, у меня нет настроения". Она тогда тебя по головке погладит, обязательно спросит, что случилось, может быть, даст специальную витаминку. У нас эти витаминки называются "аскорбинки". По дороге в школу ты можешь поговорить с мамой, и от этого у тебя в животе станет так тепло! Я очень люблю эти разговоры с мамой.

Если тебе стало грустно в выходной день, скорее залезай к маме с папой в кровать! От этого у всех будет хорошее настроение!

Если так случилось, что родители уже стали ругаться, скажи им: "Стойте! Послушайте меня — я же человек и тоже хочу высказаться!"

А ещё у нас в семье есть красные карточки! Когда кто-то себя плохо ведёт, ему можно показать эту карточку. Это значит, что ему надо замолчать и посчитать до 10. Это очень удобно, чтобы мама на тебя не ругалась.

Я знаю ещё один секрет — в самый тяжёлый момент ссоры подойди и скажи: "Мамочка, я так тебя люблю!" — и посмотри ей в глаза. Она точно не сможет дальше ругаться, я проверял много раз.

На самом деле, родители — это такие люди, с которыми надо постоянно говорить. Вот прямо всё им рассказываешь — и они довольны, и ты получаешь то, что хочешь. Очень советую тебе прежде чем кричать или плакать, попробовать им что-то сказать. Можно начать с самого простого: "Давайте поговорим!"

Из книги "Психология для детей. Дома, в школе, в путешествии"