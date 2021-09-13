УГОЛОВНИК ДУШИЛ ДЕВОЧКУ, А ЛЮДИ ШЛИ МИМО: РОССИЮ ПОГУБЯТ НЕ ВРАГИ, А РАВНОДУШНЫЕ

В прошлую субботу в подмосковном Солнечногорске развернулся тривиальный, увы, сюжет. Посреди белого дня уголовник напал на девочку-подростка и начал её душить, пытаясь отнять смартфон. Проходившие мимо люди "не замечали" происходящего. За ребёнка вступилась лишь женщина, увидевшая происходящее в окно. Что же с нами происходит?!

Злоумышленник подошёл к девочке со спины, когда та увлечённо общалась в мессенджере, не заметив нападавшего. Схватив за шею, он начал оттаскивать её в сторону. Девочка сопротивлялась, и негодяй, чтобы утихомирить жертву, ударил её кулаком в лицо и начал зажимать рот. Эту безобразную сцену увидела из окна соседнего дома девушка и позвала мачеху Дарью. Та тут же выбежала из подъезда дома и понеслась вслед нападавшему, который уже успел утащить девочку за угол дома. Она громко крикнула мерзавцу, чтобы тот отпустил ребёнка. Он ослабил хватку, и девочка, в свою очередь, позвала на помощь. Бандит в итоге убежал с её смартфоном, а школьница осталась стоять в столбняке.

Всё это время вокруг спешили по своим делам прохожие, не обращая внимания на происходившее рядом с ними насилие.

https://vk.com/video-35068738_456273201



ВИДЕО С КАМЕРЫ НАБЛЮДЕНИЯ. МОСКВА 24 / VK.

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Вскоре нападавшего задержали. Им оказался ранее судимый 38-летний бомж, который заявил, что целью нападения был именно телефон школьницы. В ближайшее время злоумышленнику предъявят обвинение. Дело находится на личном контроле главы СК Александра Бастрыкина. А девочке, которая пережила сильный шок, потребуется помощь психолога.

Бродят толпы людей, на людей непохожих

Во всей этой банальной, увы, истории, которая могла случиться в любом городе, конечно, обращает на себя внимание мужество и неравнодушие чужой женщины и, наоборот, – трусливое равнодушие других людей. В СССР подобные истории наши газеты любили публиковать на последних полосах в рубрике "Их нравы", имея в виду капиталистические страны. И действительно, хотя грабителей-отморозков у нас и тогда хватало, но "охотились" они всё же в тёмных безлюдных закоулках, понимая, что каждый второй из случайных прохожих вступится – тем более за ребёнка. Не побоявшись даже ножа грабителя. "Чужой беды не бывает" – гласит русская пословица. В советское время её дополнили популярной максимой "Чужих детей не бывает". Так воспитывали дома и в школе, и большинство народа именно так и чувствовало. Квинтэссенцией же эгоистичного индивидуалистского "западного менталитета" считалась яркая песня на стихи поэта-фронтовика Марка Соболя из кинофильма "Последний дюйм" с рефреном: "Какое мне дело до всех до вас, а вам до меня?"

Конечно, и там и там были разные люди – и герои, и равнодушные, и трусы. Но всё же другая русская пословица "Режь чужую кобылу, только не тронь мою овцу" именно в России имела ярко-презрительную коннотацию.

И вот – после двадцати с лишним лет ориентации на "продвинутый Запад" мы, что называется – "приехали". Пока ещё, слава Богу, не совсем: ведь нашлась же во дворе защитница девочки. При том, что среди прохожих наверняка были и мужики, если их позволительно, конечно, так называть.

Интересно бы посмотреть на видео проходивших мимо. Кто они: тинейджеры в наушниках, молодые парочки, "деловые люди", уставшие пенсионеры? О чём они думали, бросив мельком взгляд на безобразную сцену? "А вдруг он меня пырнёт"? "А может, это игра"? "Не моё это дело"? Или они уже привыкли брести, ничего не слыша и не видя вокруг, вперившись в своё внутреннее "я". Ну да, такие сидят в транспорте, сведя зырки к переносице, когда рядом стоит старушка с палкой или беременная. Редко мы их, что ли, наблюдаем вокруг в последние годы?

А ведь это настоящая беда – почище провалов в экономике, коррупции или коронавируса. Беда, которая происходит со значительной частью (в данном случае уместно слово – "массой") бывшего православного народа. "По какому поводу, по чьему велению – были люди добрые, стало население", – пел бард и художник Евгений Бачурин ещё в начале 1970-х. Ах, как же далеко мы с того времени уже уплыли по этой гиблой речке!

На века сказал польский писатель Бруно Ясенский устами героя своего романа "Заговор равнодушных": "Не бойся врагов – в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей – в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных – они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство".

Что с того?

Можно сменить правительство, поменять курс страны, можно ввести в школе предмет "Совесть", восстановить и построить ещё сотни храмов. Но вот главный вопрос повисает в воздухе: а можем ли вернуться вспять – в эпоху неравнодушия, в эру русской отзывчивости, взаимопомощи, настоящих мужественности, "женскости", "детскости", в "царство совести"? Или – не вернуться, а, наоборот, достичь, хотя бы перед концом времён? Некоторые примеры из текущей жизни, даже в этой вполне тривиальной солнечногорской истории, всё же дают на это надежду. А для начала просто: не проходите мимо чужой беды!