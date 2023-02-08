Мы часто говорим, что ребенка надо воспитывать. Силу воли, уважение к себе тоже надо воспитывать. А с чего начинается воспитание? От чего зависят результаты воспитания? Когда надо начинать воспитание?

За время работы в школе я убедился, что большинство родителей над этими вопросами не задумываются и пускают дело воспитания своих детей на самотек. От этого воспитание никуда не исчезает, просто ребенок воспитывается абы как, неправильно и непоследовательно.

Что такое воспитание?

Это внешнее воздействие на человека со стороны окружающего мира. Что и кто может воздействовать на ребенка? Семья, друзья, телевизор, интернет, садик, школа, случайный прохожий и так далее. В любом случае основы воспитания закладываются родителями в семье. Все остальные воздействия могут быть значимыми для ребенка в младшем возрасте только в том случае, если папа и мама потеряют авторитет у ребенка. О том, как сохранить авторитет у детей я напишу в следующих статьях. Кому это интересно - подписывайтесь на мой канал!

Когда надо начинать воспитание?

Лучше всего еще до рождения малыша и потом всю жизнь. Это надо понимать, если хотите добра своему ребенку. Еще нужно учитывать, что воспитание - это в основном не слова а ваши действия и поступки, даже если они не относятся конкретно к ребенку, но он их слышит и видит (и мотает на ус).

С чего начинается воспитание?

Я твердо уверен, что воспитание личности начинается с установления режима дня и ночи. Для только что родившегося человечка режим - это благо, но установить его достаточно сложно. У меня трое детей и только у одной дочери почти не было проблем с установкой режима. Все дети почему то путают день и ночь, зубки режутся - режим рушится и т. д. Сложностей много, но стремиться к установлению режима надо. Это позволит в дальнейшем воспитывать ребенка с большим успехом нежели без режима.

Второе обязательное условие воспитания - как можно более раннее наличие обязанностей у ребенка. Сначала это обязательная уборка игрушек перед сном. Потом посильная помощь маме и папе. Очень хорошо если у ребенка будет какое-то обязательное ежедневное дело. Например, полив цветка или протирание пыли.

Вся жизнь человека - это преодоление трудностей, с которыми он встречается. Поэтому процесс воспитания в конечном счете должен приводить к умению преодолевать свои сложности в жизни и не создавать проблем для окружающих людей. Именно таких людей мы уважаем и ценим.

От чего зависят результаты воспитания?

Это самый трудный для меня вопрос. В первую очередь результаты воспитания зависят от количества ошибок воспитателя, чем их больше, тем хуже результат. Во-вторых, от взаимопонимания сторон воспитательного процесса, от их характера, от условий жизни, от последовательности поступков и действий воспитателя, от авторитета его... Можно еще много перечислять причин от которых зависит результат, но это не даст ясного понимания что же делать и как воспитывать ребенка. Поэтому дам один совет для того, чтобы на него можно было бы опираться при воспитании детей: если ваше воздействие на ребенка вызвано вашим эгоизмом (даже в небольшой степени), то оно не приведет к хорошим результатам воспитания. Например, вы общаетесь в соцсетях с другом, а ребенок пришел к вам с просьбой. Неправильными действиями будут как ответ "Я занят. Не мешай!", так и моментальное выполнение просьбы ребенка. Надо ответить "Я сейчас закончу общение с другом и мы с тобой выполним то, что ты просишь".