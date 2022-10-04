Детские страхи: почему ребенок боится клоунов

Сегодня любое цирковое представление или детское мероприятие невозможно представить без участия забавных клоунов.

Большинство детей испытывают настоящий восторг от общения с веселыми аниматорами, но есть и такие, кто старается держаться от них подальше.

Что делать родителям, если их малыш впадает в панику от одного только вида клоуна?

Чем вызвана боязнь клоунов?

Людям вообще свойственно испытывать чувство страха. Даже взрослый человек чего-нибудь да боится, так что говорить о маленьком ребенке?

Большинство детей пугает все новое и непонятное, в том числе незнакомые люди.

Поэтому, одетый в мешковатую одежду красноносый клоун, который прыгает, бегает, цепляется к зрителям, может не только не развеселить, но и оттолкнуть малыша.

· Ребенок мгновенно распознает любую фальшь, поэтому в «ненастоящем» смехе и наигранном веселье клоуна он чувствует для себя угрозу.

Тем более, что сейчас появилось довольно много аниматоров-дилетантов, у которых напрочь отсутствует чувство меры: их шутки порой способны даже довести до слез.

· Доказанный факт, что малыши очень остро реагируют на критику и насмешки в свой адрес. Если взрослые еще способны адекватно на это реагировать и посмеяться над собой, то ребенку это не под силу.

Иногда он даже не понимает причину, по которой его выставили на смех, и это тоже его пугает.

Как победить страх?

Перед походом в цирк или на детский праздник, необходимо объяснить ребенку, что клоуны – это обыкновенные люди, а не какие-то неведомые существа.

Они очень добрые и обожают праздники, а странную одежду и рыжие парики им нужны лишь для того, чтобы рассмешить детвору.

Дома можно попробовать поиграть вместе с ребенком в цирк или клоунов: раскрашивать друг другу лица, наряжаться в смешную одежду.

В процессе игры он поймет, что внешность можно легко изменить, и клоун – это обычный человек, просто его лицо скрыто под слоем грима.

Желательно, встретив на каком-нибудь мероприятии клоуна, своим примером показать, что боятся тут нечего: подойти к актеру, попросить вместе сфотографироваться, принять участие в паре его конкурсов.

Возможно, увидев, что ничего страшного не происходит, малыш сам захочет присоединиться к игре.

Важно! Нельзя закрывать глаза на переживания и страхи ребенка, какими бы они ни были. Тем более, недопустимо над ними смеяться.

Чтобы побороть страх, малышу необходима защита и помощь взрослых и ждут они ее в первую очередь от родителей.