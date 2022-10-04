Детские страхи: почему ребенок боится клоунов

Сегодня любое цирковое представление или детское мероприятие невозможно представить без участия забавных клоунов.
- Большинство детей испытывают настоящий восторг от общения с веселыми аниматорами, но есть и такие, кто старается держаться от них подальше.
Что делать родителям, если их малыш впадает в панику от одного только вида клоуна?
Чем вызвана боязнь клоунов?
- Людям вообще свойственно испытывать чувство страха. Даже взрослый человек чего-нибудь да боится, так что говорить о маленьком ребенке?
Большинство детей пугает все новое и непонятное, в том числе незнакомые люди.
Поэтому, одетый в мешковатую одежду красноносый клоун, который прыгает, бегает, цепляется к зрителям, может не только не развеселить, но и оттолкнуть малыша.
· Ребенок мгновенно распознает любую фальшь, поэтому в «ненастоящем» смехе и наигранном веселье клоуна он чувствует для себя угрозу.
Тем более, что сейчас появилось довольно много аниматоров-дилетантов, у которых напрочь отсутствует чувство меры: их шутки порой способны даже довести до слез.
· Доказанный факт, что малыши очень остро реагируют на критику и насмешки в свой адрес. Если взрослые еще способны адекватно на это реагировать и посмеяться над собой, то ребенку это не под силу.
Иногда он даже не понимает причину, по которой его выставили на смех, и это тоже его пугает.
Как победить страх?
Перед походом в цирк или на детский праздник, необходимо объяснить ребенку, что клоуны – это обыкновенные люди, а не какие-то неведомые существа.
Они очень добрые и обожают праздники, а странную одежду и рыжие парики им нужны лишь для того, чтобы рассмешить детвору.
- Дома можно попробовать поиграть вместе с ребенком в цирк или клоунов: раскрашивать друг другу лица, наряжаться в смешную одежду.
В процессе игры он поймет, что внешность можно легко изменить, и клоун – это обычный человек, просто его лицо скрыто под слоем грима.
- Желательно, встретив на каком-нибудь мероприятии клоуна, своим примером показать, что боятся тут нечего: подойти к актеру, попросить вместе сфотографироваться, принять участие в паре его конкурсов.
Возможно, увидев, что ничего страшного не происходит, малыш сам захочет присоединиться к игре.
Важно! Нельзя закрывать глаза на переживания и страхи ребенка, какими бы они ни были. Тем более, недопустимо над ними смеяться.
Чтобы побороть страх, малышу необходима защита и помощь взрослых и ждут они ее в первую очередь от родителей.
Свежие комментарии