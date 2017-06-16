Низкая самооценка и ее влияние на жизнь человека

Что мы понимаем под самооценкой?

Имидж

Представление о себе

Самовосприятие

Самоуверенность

Эффект, производимый на окружающих

Удовлетворенность собой

Чувство собственного достоинства

Самоуважение

Самооценка

С помощью этих понятий мы определяем свое отношение к самим себе и то, какое значение придаем себе в этом мире. И каждое понятие немного отличается от остальных.

Понятия «имидж», «представление о себе» и «самовосприятие» указывают на ту общую картину, которую мысленно составляет о себе каждый человек. С их помощью человек не всегда оценивает себя именно как личность; они могут использоваться и для общей характеристики. Так могут выражаться:

принадлежность к определенной национальности (или указание на изначальное место жительства): например, Я англичанин; Я из Йоркшира;

расовая и религиозно-культурная принадлежность (Я араб, Я христианин)

социальный статус, профессия (Я — мама; Я полицейский);

возраст (Мне 13; Я старик);

внешние признаки (Я высокий; У меня карие глаза);

вкусы (Я люблю футбол; Я не выношу шпинат);

регулярно производящиеся действия (Я играю в бейсбол; Я пользуюсь компьютером);

психологические характеристики (У меня есть чувство юмора; Я очень вспыльчивый).

В отличие от первых трех, понятия «самоуверенность» и «эффект, производимый на окружающих» мы используем тогда, когда говорим о чем-то, что у нас получается, или когда уверены в том, что производим очень хорошее впечатление. Человек, уверенный в себе, говорит: «Я могу это сделать и знаю, что могу». Так могут утверждаться:

наличие определенных способностей (Я талантливый математик; Я хорошо ловлю мяч);

свобода в общении с окружающими (Я легко уживаюсь с новыми людьми; Я хороший слушатель);

способность управлять ситуацией (Если я чего-то хочу, то обычно добиваюсь; В трудный момент на меня можно положиться).

С помощью понятий «удовлетворенность собой», «чувство собственного достоинства», «самоуважение» и «самооценка» определяются не только положительные или отрицательные качества, которые мы себе приписываем, и наша способность совершить какой-то поступок. Скорее, они служат для выражения нашего мнения о себе. Мнение о себе может быть как положительным (Я хороший; Я стоящий человек), так и отрицательным (Я плохой; Я бесполезный человек). И когда мы приписываем себе негативные черты, это означает, что у нас заниженная самооценка.

Как узнать, что у меня заниженная самооценка?

Прочитайте десять вопросов, которые вы видите ниже. Ставьте галочку после каждого вопроса в том случае, когда чувствуете, что ваше состояние полностью совпадает с описанным. Отвечайте честно — здесь нет верных или неверных ответов, а только правда о вас самих.

Да, определенно Да, в большинстве случаев Да, иногда Нет, в большинстве случаев Нет, никогда Мой жизненный опыт научил меня ценить себя таким, какой я есть Я о себе хорошего мнения Я хорошо к себе отношусь и слежу за собой Я себе нравлюсь Я в равной степени оцениваю как спои сильные, так и слабые стороны Я вполне себя устраиваю Я чувствую, что имею право на внимание и время других людей Я сужу себя точно так же, как и других людей не более, не менее

Я более склонен поощрять себя, нежели заниматься самокритикой

Чем больше ваших ответов расположено в правой части таблицы, тем ниже ваша самооценка.

Низкая самооценка может стать причиной возникновения трудностей и проблем в вашей жизни. В этой статье вы найдете много интересного и нового для себя. Здесь вы узнаете, как повысить свою самооценку и изменить отношение к себе и окружающему миру.

Влияние заниженной самооценки на жизнь человека

Самооценка является тем общим представлением о нас как о личности, и о том, какое значение мы придаем своим поступкам. Мы детально рассмотрим, как заниженная самооценка влияет на жизнь человека, Это даст вам возможность понять, какого вы о себе мнения и как это влияет на ваши чувства, мысли, повседневную жизнь.

Низкая самооценка: ваше основное мнение о себе

Обычно ваши представления о себе как о личности основаны на определенных фактах. На первый взгляд такие факты кажутся правдивой картиной, которую вы о себе составили. Однако на самом деле это просто частное мнение, которое вы о себе составили на основании вашего собственного жизненного опыта. Если у вас в жизни многое получалось, то и мнение о себе вы составите положительное. Если же что-то вам удалось лишь отчасти (как бывает у большинства людей), то ваше мнение о себе меняется в зависимости от обстоятельств, в которых вы оказываетесь. Но если дела идут совсем плохо, то столь же плохо вы начинаете думать, и о себе. Это становится основанием для занижения вашей самооценки.

Как заниженная самооценка влияет на человека

Негативные мысли о себе, приводящие к понижению самооценки, выражаются по-разному. Чтобы убедиться в этом, представьте себе человека, у которого, на ваш взгляд, заниженная самооценка. Лучше, если это будет кто-то посторонний, а не вы сами. Думая о себе, очень трудно составить объективную картину — ведь речь идет о проблемах. Вспомните ваши последние встречи с этим человеком. Что было тогда? О чем вы разговаривали? Как он (она) выглядел (а)? Что он (она) делал (а)? Как вы ощущали себя, общаясь с этим человеком? Постарайтесь мысленно составить о нем (ней) объективно ясную картину. Теперь — вопрос: как вы поняли, что у вашего собеседника заниженная самооценка? Что натолкнуло вас на эту мысль?

Кратко запишите все, что привело вас к этому убеждению. Вспомните, что говорил ваш собеседник. Может быть, вы слышали, что он (она) слишком много критикует себя или постоянно оправдывается? Что в его (ее) поведении наводит вас на мысль о себе? Вспомните его (ее) поступки, то, как он (она) общается с вами и другими людьми. Например, показательным может быть то, что он (она) тихо ведет себя в компании и скучает. Вспомните манеры вашего собеседника, выражение его лица, взгляд. Может быть, он горбится, держится замкнуто и избегает встречаться с кем-либо взглядом? О чем вам это говорит? Подумайте также, какие могут быть чувства и эмоции у вашего собеседника. Каково ощущать себя на его (ее) месте? Он кажется грустным? Может быть, ему все надоело или он чем-то расстроен? Он чего-то боится, его что-то тревожит? Как внешние перемены могут повлиять на подобные эмоции и чувства? Возможно, вы обнаружите ключи к разгадке в самых разных местах.

Мысли и отзывы о себе

Негативные мысли на свой счет выражаются в том, что люди обычно о себе говорят и думают. Заниженная самооценка способна сосредотачивать внимание на слабостях и недостатках, делая незаметными положительные стороны.

Поведение

Заниженная самооценка видна по тому, как человек ведет себя каждый день. Присмотритесь: возможно, ваш собеседник с трудом может отстоять свои права, высказать свое мнение. Он постоянно находится в позиции самозащиты, отказывается от новых возможностей и приглашений. Он избегает смотреть людям в глаза, у него тихий голос, он нерешителен.

Эмоции

Заниженная самооценка влияет и на эмоциональное состояние человека. Присмотритесь: может быть, он кажется грустным, тревожным, виноватым, стыдящимся чего-то, расстроенным или обозленным.

Самочувствие

Часто эмоциональное состояние человека сказывается и на состоянии его здоровья. Он может казаться утомленным, вялым, находящимся в постоянном напряжении.

Все эти признаки демонстрируют вам, как плохое отношение к себе отражается на всех сторонах жизни, действуя на мысли человека, его поведение, эмоциональное состояние и самочувствие. Подумайте, насколько все это может быть применимо к вам. Если бы вы так же тщательно понаблюдали за собой, как наблюдали за другим человеком, что бы вы увидели? Какие признаки низкой самооценки вы могли бы найти у себя?