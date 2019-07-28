Как в Госдуме предложили облегчить труд учителя

Депутаты Госдумы предложили снизить бюрократическую нагрузку для учителей

Как сообщает РИА Новости - премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил за уменьшение объёмов отчётности для учителей.

Автором инициативы является координатор партпроекта Единой России «Новая школа», член президиума генсовета партии, депутат Госдумы Алёна Аршинова.

«Учителям доверено государством помогать родителям образовывать и воспитывать детей. Для заполнения бумажек есть администрация, есть учредитель. Нами было подано предложение, чтобы все запросы напрямую отправлялись учредителю. Такая инициатива была поддержана. Она требует дополнительной доработки, но я думаю, что это позволит несколько снизить бюрократическую нагрузку в том числе и на администрацию школ», - заявила Аршинова.

Также в Госдуме поставили вопрос о дополнительных выплатах учителям за повышение квалификации.

«Единая Россия в прошлом году провела огромную работу по вопросу обеспечения выплатами учителей за любую форму государственной итоговой аттестации. С 1 января 2019 года данный закон действует. Нами была проведена большая работа, чтобы посмотреть, какие средства заложены в региональных бюджетах на эту норму. Что мы обнаружили? Что в ряде регионов вообще не было заложено средств, но после того, как мы указывали на это, необходимая строчка в бюджете появлялась. Мы предложили, чтобы была введена единая формула выплаты учителям, чтобы это было максимально прозрачно и понятно», - сообщила Аршинова.

Источник фото - Vvprf.ru.