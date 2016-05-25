Витамины для детей: как правильно поддерживать иммунитет

Витаминно-минеральные комплексы различаются по возрастам: дошкольникам и тинэйджерам нужны разные полезные вещества.

Наше здоровье зависит от того, что мы едим — об этом учёные и целители знали много веков назад. Ещё в 1330 году китайский медик Ху Сыхуэй опубликовал трёхтомное сочинение «Важные принципы пищи и напитков», в котором подробно объяснил, что ряд болезней прямо связан с недостаточным количеством полезных веществ при питании. Несмотря на то, что витамины были открыты более ста лет назад, вокруг них до сих пор существует множество мифов и споров.

Вопрос № 1: Нужно ли давать витамины детям до трёх лет, ведь детское питание и так ими обогащено?





Отчасти это правда: детское питание сегодня действительно содержит некоторые витамины. Среди них, например, витамины группы В, железо, йод. Однако вашему малышу важно получать намного больше полезных веществ: кальций для укрепления костей и зубов, витамины С и Е для повышения иммунитета, бета-каротин для улучшения роста и развития и другие.

Обычно витаминно-минеральные комплексы, рассчитанные на детей до трёх лет, содержат полезные вещества с учётом витаминизации детских продуктов. Поэтому волноваться, что ребёнок получит повышенную суточную дозу витаминов, не стоит.

Вопрос № 2: Разве «химия» полезнее натуральных овощей и фруктов?

Витаминно-минеральные комплексы содержат точно такие же витамины, что находятся в фруктах и овощах. Разница только в том, что в комплексах содержится строго определённое количество полезных веществ, а в овощах и фруктах их может быть минимум. Всё зависит от того, как долго и в каких условиях хранились продукты. Играет роль и то, как они выращивались. Более того, многие овощи невозможно употреблять в сыром виде, а при термической обработке большинство витаминов разрушается.

И ещё один момент. Обычно в овощах и фруктах находится малая доза витамина, поэтому чтобы насытить организм тем же бета-каротином, придётся съесть не одну морковку, а как минимум штук пять.

Не стоит забывать, что многие витамины не содержатся в растительной пище: их можно получить только из продуктов животного происхождения. Например, в морепродуктах есть важнейшая для организма ребёнка медь, но мало кого из детей можно заставить в достаточном количестве есть рыбу, устрицы и прочих подводных жителей.

Вопрос № 3: Правда ли, что от витаминов у ребёнка может развиться аллергия?

Действительно, некоторые витаминно-минеральные комплексы могут вызывать аллергические реакции. Почему?

Во-первых, одномоментное поступление в организм несовместимых полезных веществ, например витаминов В1 и В12. Но выход есть: чтобы свести к минимуму риск развития нежелательных реакций, выберите такие витаминно-минеральные комплексы, где предусмотрен раздельный приём несовместимых веществ, например «Алфавит». Его отличие в том, что витамины и минералы находятся в разных таблетках, отличающихся по составу. В каждой — только совместимые компоненты. Принимают «Алфавит» три раза в день. Таким образом, несовместимые компоненты не встречаются.

Во-вторых, часто аллергия развивается из-за вспомогательных компонентов, которые добавляют в витаминно-минеральные комплексы: из-за искусственных красителей и ароматизаторов. Отдавайте предпочтение тем средствам, в составе которых только натуральные красители и минимальное содержание вспомогательных веществ.

Вопрос № 4: Можно ли давать ребёнку те же витамины, что и взрослому, снизив при этом дозировку или частоту приёма?

Это кардинально неправильный подход к витаминной профилактике детей. В идеале витаминно-минеральные комплексы должны различаться по возрастным категориям, поскольку потребность в полезных веществах в разные периоды жизни неодинаковая. Так, в серии «Алфавит» представлены комплексы для детей разного возраста: от 1 до 3 лет, для малышей до 7 лет, для школьников старше 7 лет , а также для подростков.

Отнеситесь внимательно к выбору витаминно-минеральных комплексов для вашего ребёнка, и они обязательно принесут ему пользу!