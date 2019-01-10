Раздел «Имею право!» содержит правовую информацию для несовершеннолетних и их родителей. В его регулярно пополняющемся архиве вы можете найти актуальную информацию о правах и обязанностях родителей и детей.
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Раздел «Имею право!» содержит правовую информацию для несовершеннолетних и их родителей. В его регулярно пополняющемся архиве вы можете найти актуальную информацию о правах и обязанностях родителей и детей.
|Название документа
|Размер
|1. Конституция Российской Федерации (извлеч.
|.pdf, 258 КБ
|2. Конвенция ООН о правах ребенка
|.pdf, 309 КБ
|3. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей
|.pdf, 273 КБ
|4. Декларация прав ребенка
|.pdf, 109 КБ
|5. ФЗ ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА В РФ_ред. от 04.06.2018
|.pdf, 381 КБ
|6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 03.08.2018
|.pdf, 338 КБ
|7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 03.08.2018
|.pdf, 125 КБ
|8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от от 03.08.2018
|.pdf, 234 КБ
|9. Жилищный кодекс РФ_ред. от 28.11.2018
|.pdf, 274 КБ
|10. Семейный кодекс РФ_ в ред. от 03.08.2018
|.pdf, 893 КБ
|11. Уголовный кодекс РФ_в ред. от 12.11.2018
|.pdf, 3 511 КБ
|12. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушен_ред. от 28.11.2018
|.pdf, 685 КБ
|13. Постановление Пленума ВС РФ_О суд. практике по защите прав детей
|.pdf, 141 КБ
|14. ФЗ ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ_ред. от 03.08.2018
|.pdf, 1 498 КБ
|15. ФЗ Об опеке и попечительстве. в ред. от 31.12.2017
|.pdf, 249 КБ
|16. ФЗ ОБ ОСНОВАХ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ_ред. от 27.06.2018
|.pdf, 699 КБ
|17. ФЗ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЯХ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ _ред. от 29.07.2018
|.pdf, 472 КБ
|18. ФЗ О дополнительных гарантиях детям-сиротам. в ред. от 07.03.2018
|.pdf, 210 КБ
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