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Имею право

Раздел «Имею право!» содержит правовую информацию для несовершеннолетних и их родителей. В его регулярно пополняющемся архиве вы можете найти актуальную информацию о правах и обязанностях родителей и детей.

Нормативные акты по правам ребенка

Название документаРазмер
1. Конституция Российской Федерации (извлеч. ) .pdf, 258 КБ
2. Конвенция ООН о правах ребенка .pdf, 309 КБ
3. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей .pdf, 273 КБ
4. Декларация прав ребенка .pdf, 109 КБ
5. ФЗ ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА В РФ_ред. от 04.06.2018 .pdf, 381 КБ
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 03.08.2018 .pdf, 338 КБ
7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 03.08.2018 .pdf, 125 КБ
8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от от 03.08.2018 .pdf, 234 КБ
9. Жилищный кодекс РФ_ред. от 28.11.2018 .pdf, 274 КБ
10. Семейный кодекс РФ_ в ред. от 03.08.2018 .pdf, 893 КБ
11. Уголовный кодекс РФ_в ред. от 12.11.2018 .pdf, 3 511 КБ
12. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушен_ред. от 28.11.2018 .pdf, 685 КБ
13. Постановление Пленума ВС РФ_О суд. практике по защите прав детей .pdf, 141 КБ
14. ФЗ ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РФ_ред. от 03.08.2018 .pdf, 1 498 КБ
15. ФЗ Об опеке и попечительстве. в ред. от 31.12.2017 .pdf, 249 КБ
16. ФЗ ОБ ОСНОВАХ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ_ред. от 27.06.2018 .pdf, 699 КБ
17. ФЗ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЯХ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ _ред. от 29.07.2018 .pdf, 472 КБ
18. ФЗ О дополнительных гарантиях детям-сиротам. в ред. от 07.03.2018 .pdf, 210 КБ
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