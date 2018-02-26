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Блинный торт с вишней

Блинный торт с вишней 🍒

Сохрани себе!
Ингредиенты:
Блины классические — 21 шт.
Сметана 30% — 500 мл
Сахарная пудра — 150 г
Вишня замороженная — 800 г
Приготовление:
1. Приготовить блины по вашему любимому рецепту. В рецепте классические блины на молоке. Вишню предварительно разморозить и дать стечь всему соку.
2. Сметану взбить с сахарной пудрой.
3. На край блина цепочкой выложить вишню.
4. Свернуть блины с вишней в трубочку и выложить на блюдо по принципу "Монастырской избы". Первый ряд — 6 блинов. Промазать хорошо сметанным кремом.
5. Следующий ряд — 5 блинов и сметанный крем, затем 4, 3, 2, 1, промазывая каждый ряд сметанным кремом. Также хорошо промазать кремом бока. Убрать в холодильник на 1–2 часа.
6. Достать из холодильника и украсить по вашему желанию.
Приятного аппетита!

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Пудра
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