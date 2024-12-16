РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 222 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    Утренник, ёлочка, ОМОН... родителей на кичу, детей на органы (или что там власти с конфискованными делают?).Так ломают нашу ж...
  • Галина Друзина
    Я, когда училась, для нас учитель был как Бог, что бы на учителя повысить голос или огрызаться, даже хулиганы этого н...Станем нацией отс...
  • Леонтий Букштейн
    Ну и что? Кто знает, какие сумасшедшие объемы домашних заданий у детей, начиная с младших классов? Одному из родителе...Станем нацией отс...

Печенье с маршмеллоу и шоколадом

Невероятно вкусное рассыпчатое печенье с маршмеллоу и шоколадом можно приготовить за 40 минут. Песочный десерт понравится по вкусу всем: взрослым и детям. Его подают с горячим чаем, молоком, кофе, лимонадом и т.д.

Единственный минус выпечки - маршмеллоу тает, но оставляет после себя невероятной карамельный привкус.

По желанию печенье можно полить шоколадной глазурью уже после выпечки и добавить сверху маршмеллоу - решайте сами.

Кстати, обязательно подключайте к процессу формирования десерта и детей - они обожают обкатывать в руках заготовки с шоколадом.

Ингредиенты

Желток куриного яйца - 2 шт.

Сахар - 80 г

Соль - 1 щепотка (крупная)

Масло сливочное 82% - 120 г

Мука пшеничная - 200-210 г (примерно 1,5 стакана)

Разрыхлитель - 2 г (не больше)

Шоколад (капли) - 30-40 г

Маршмеллоу - 5-10 г

  • 463 кКал
  • 40 мин.
  • Б: 5.76
  • Ж: 25.68
  • У: 53.28

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Продукты для приготовления печенья с маршмеллоу и шоколадом - перед вами!

 

Сливочное масло извлеките заранее, чтобы оно стало мягким.

 

Фото 1

 

 

Два желтка выложите в салатник или глубокую миску, добавьте туда же сливочное масло, соль и сахарный песок. По желанию можно всыпать ванильный сахар, молотую корицу, другие ароматизаторы. Тщательно перетрите всё содержимое емкости между собой.

 

Фото 2

 

 

Всыпьте пшеничную муку и разрыхлитель. Начините вымешивать всю массу.

 

Фото 3

 

 

После чего сформируйте из нее плотный маслянистый упругий колобок.

 

Фото 4

 

 

Насыпьте шоколадные капли или натрите 40 г любого шоколада на терке. Добавьте маршмеллоу и перемешайте.

 

Фото 5

 

 

Позовите детей и сформируйте округлые заготовки. Но помните, что они слегка увеличатся в размерах. Поэтому обязательно оставляйте место между ними. Разогрейте духовку до 180 градусов и испеките печенье с маршмеллоу и шоколадом в течение 15-20 минут, до румяности.

 

Фото 6

 

 

Выложите его на тарелку и дайте остыть, чтобы десерт стал хрустящим и ломким.

 

Фото 7

 

 

Подавайте печенье теплым или холодным - по вашему вкусу. Оно идеально в любом виде.

 

Фото 8

 

 

Приятного вам!

 

Печенье с маршмеллоу и шоколадом, рецепт с фото
Ссылка на первоисточник
рецепты

Картина дня

наверх