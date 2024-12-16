Невероятно вкусное рассыпчатое печенье с маршмеллоу и шоколадом можно приготовить за 40 минут. Песочный десерт понравится по вкусу всем: взрослым и детям. Его подают с горячим чаем, молоком, кофе, лимонадом и т.д.

Единственный минус выпечки - маршмеллоу тает, но оставляет после себя невероятной карамельный привкус.

По желанию печенье можно полить шоколадной глазурью уже после выпечки и добавить сверху маршмеллоу - решайте сами.

Кстати, обязательно подключайте к процессу формирования десерта и детей - они обожают обкатывать в руках заготовки с шоколадом.