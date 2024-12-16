Невероятно вкусное рассыпчатое печенье с маршмеллоу и шоколадом можно приготовить за 40 минут. Песочный десерт понравится по вкусу всем: взрослым и детям. Его подают с горячим чаем, молоком, кофе, лимонадом и т.д.
Единственный минус выпечки - маршмеллоу тает, но оставляет после себя невероятной карамельный привкус.
Кстати, обязательно подключайте к процессу формирования десерта и детей - они обожают обкатывать в руках заготовки с шоколадом.
Ингредиенты
Желток куриного яйца - 2 шт.
Сахар - 80 г
Соль - 1 щепотка (крупная)
Масло сливочное 82% - 120 г
Мука пшеничная - 200-210 г (примерно 1,5 стакана)
Разрыхлитель - 2 г (не больше)
Шоколад (капли) - 30-40 г
Маршмеллоу - 5-10 г
- 463 кКал
- 40 мин.
- Б: 5.76
- Ж: 25.68
- У: 53.28
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Продукты для приготовления печенья с маршмеллоу и шоколадом - перед вами!
Сливочное масло извлеките заранее, чтобы оно стало мягким.
Два желтка выложите в салатник или глубокую миску, добавьте туда же сливочное масло, соль и сахарный песок. По желанию можно всыпать ванильный сахар, молотую корицу, другие ароматизаторы. Тщательно перетрите всё содержимое емкости между собой.
Всыпьте пшеничную муку и разрыхлитель. Начините вымешивать всю массу.
После чего сформируйте из нее плотный маслянистый упругий колобок.
Насыпьте шоколадные капли или натрите 40 г любого шоколада на терке. Добавьте маршмеллоу и перемешайте.
Позовите детей и сформируйте округлые заготовки. Но помните, что они слегка увеличатся в размерах. Поэтому обязательно оставляйте место между ними. Разогрейте духовку до 180 градусов и испеките печенье с маршмеллоу и шоколадом в течение 15-20 минут, до румяности.
Выложите его на тарелку и дайте остыть, чтобы десерт стал хрустящим и ломким.
Подавайте печенье теплым или холодным - по вашему вкусу. Оно идеально в любом виде.
Приятного вам!
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