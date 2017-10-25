ПОПУЛЯРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ДЛЯ МУЛЬТИВАРКИ 🍴

1) Чахохбили из курицы в мультиварке
ИНГРЕДИЕНТЫ:
● тушка курицы 1.5 кг
● чеснок 4 дольки
● помидоры 4 шт.
● репчатый лук 2-3 шт.
● хмели-сунели 2 ч.л.
● базилик и кинза 1 пучок
● сливочное масло 25 г
● острый перец 1 шт.
● красное вино 1/2 стакана
● соль по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Тушку курицы помыть, обсушить и разрезать на порционные куски.
2. Помидоры помыть, залить на минуту кипятком и почистить. Мякоть мелко нарезать.
3. Лук почистить и нарезать полукольцами. Зелень помыть и измельчить. Чеснок почистить и пропустить через пресс.
4. Перец помыть, удалить семена и мелко нарезать мякоть.
5. Положить в чашу мультиварки все ингредиенты, добавить соль и хмели-сунели.
6. Положить кусочек сливочного масла и добавить вино.
7. Готовить чахохбили из курицы в режиме Тушение 90 минут.
2) Венгерский суп-гуляш
ИНГРЕДИЕНТЫ:
● говядина 600 г
● лук 1 шт.
● картофель 2 шт.
● помидоры 2 шт.
● сладкий перец 1 шт.
● томатная паста 1 ст.л.
● чеснок 2 зубчика
● перец чили 1 шт.
● растительное масло 2 ст.л.
● паприка по вкусу
● тмин по вкусу
● соль по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Говядину вымыть и нарезать небольшими кубиками (4-5 см). В чашу мультиварки налить масло, положить острый перец и чеснок и включить программу "Поджаривание" на 25 минут.
2. Прокалить чеснок и перец в масле, вынуть и выбросить. В это же масло положить лук и сладкий перец, нарезанные ломтиками. Слегка обжарить, вынуть.
3. Говядину посолить и также обжарить в ароматном масле. За две минуты до окончания программы добавить мелко нарезанные помидоры, перемешать и дать им покипеть.
4. Положить в чашу мясо, перемешать, налить 1 л воды и включить программу "Суп" на полтора часа. Через полчаса добавить нарезанный крупными кубиками картофель, поджаренный лук и сладкие перцы, томатную пасту, паприку и тмин. За 10 минут до окончания варки посолить.
3) Жаркое из рубленого мяса
ИНГРЕДИЕНТЫ:
● свинина 800 г
● лук 2 шт.
● крупный картофель 5 шт.
● шампиньоны 300 г
● майонез 200 г
● сыр 100 г
● растительное масло 2 ст. л.
● соль по вкусу
● перец черный молотый по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Лук измельчить, мясо и картофель порезать кубиками, шампиньоны мелко нарезать, сыр натереть.
2. Лук слегка обжарить в режиме "Поджаривание" в течение 7 минут.
3. Добавить мясо к луку и обжаривать еще 5–7 минут.
4. На мясо выложить картофель, посолить, поперчить.
5. Сверху выложить шампиньоны, полить 3 мульти-стаканами воды.
6. Полить майонезом и посыпать тертым сыром.
7. Закрыть крышку и готовить в режиме "Выпечка" в течение 50 минут.
4) Мясо по-мексикански
ИНГРЕДИЕНТЫ:
● консервированная красная фасоль 600 г
● помидоры собственном соку 250 г
● чили1/3 шт.
● лук 2 шт.
● растительное масло 2 ст. л.
● сахар1 ч. л.
● тмин1/2 ч. л.
● соль по вкусу
● перец черный молотый по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Лук, перчик, помидоры мелко порезать.
2. Обжарить лук в разогретой чаше в режиме "Поджаривание" в течение 5 минут.
3. Добавить фарш и обжаривать еще 10 минут.
4. Добавить к фаршу фасоль, помидоры, острый перчик, сахар, тмин, соль и перец.
5. Закрыть крышку и тушить в режиме "Тушение" 20 минут.
5) Солянка мясная
ИНГРЕДИЕНТЫ:
● охотничьих колбасок, сосисок, карбонада или шейки 500 г
● морковь 1 шт.
● лук 1 шт.
● маринованные огурцы 200 г
● томатной пасты 5 ст. л.
● каперсов 3 ст. л.
● лавровых листа 3 шт.
● растительного масла 2 ст. л.
● лимон 3 ломтика
● маслины 150 г
● соль по вкусу
● черный перец молотый по вкусу
● зелень по вкусу
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Лук мелко покрошить, морковь натереть на мелкой терке.
2. Огурцы нарезать кубиками или соломкой.
3. Мясные деликатесы нарезать соломкой или кубиками, обжарить на растительном масле в режиме "Поджаривание" в течение 5 минут, переложить в миску.
4. В том же режиме обжарить лук и морковь в течение 5 минут.
5. Добавить огурцы, обжарить еще в течение 3 минут.
6. Добавить томатную пасту и тушить в режиме «Поджаривание» еще 5–7 минут, переложить в миску.
7. Говядину поместить в чашу, залить 1,5–2 л горячей воды.
8. Закрыть крышку, варить в режиме "Суп" около 30 минут.
9. Затем мясо вынуть, остудить, нарезать небольшими кусочками.
10. Добавить деликатесы, говядину, каперсы, обжаренные лук, морковь, огурцы, 2 мульти-стакана огуречного рассола.
11. Добавить ломтики лимона, порезанные на кружочки маслины, зелень, лавровый лист, посолить, поперчить по вкусу.
12. Закрыть крышку и варить в режиме "Суп" в течение 1 часа.
13. Разлить блюдо по тарелкам, добавить сметану и украсить зеленью.
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