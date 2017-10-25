ПОПУЛЯРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ДЛЯ МУЛЬТИВАРКИ 🍴

1) Чахохбили из курицы в мультиварке

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● тушка курицы 1.5 кг

● чеснок 4 дольки

● помидоры 4 шт.

● репчатый лук 2-3 шт.

● хмели-сунели 2 ч.л.

● базилик и кинза 1 пучок

● сливочное масло 25 г

● острый перец 1 шт.

● красное вино 1/2 стакана

● соль по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Тушку курицы помыть, обсушить и разрезать на порционные куски.

2. Помидоры помыть, залить на минуту кипятком и почистить. Мякоть мелко нарезать.

3. Лук почистить и нарезать полукольцами. Зелень помыть и измельчить. Чеснок почистить и пропустить через пресс.

4. Перец помыть, удалить семена и мелко нарезать мякоть.

5. Положить в чашу мультиварки все ингредиенты, добавить соль и хмели-сунели.

6. Положить кусочек сливочного масла и добавить вино.

7. Готовить чахохбили из курицы в режиме Тушение 90 минут.

2) Венгерский суп-гуляш

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● говядина 600 г

● лук 1 шт.

● картофель 2 шт.

● помидоры 2 шт.

● сладкий перец 1 шт.

● томатная паста 1 ст.л.

● чеснок 2 зубчика

● перец чили 1 шт.

● растительное масло 2 ст.л.

● паприка по вкусу

● тмин по вкусу

● соль по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Говядину вымыть и нарезать небольшими кубиками (4-5 см). В чашу мультиварки налить масло, положить острый перец и чеснок и включить программу "Поджаривание" на 25 минут.

2. Прокалить чеснок и перец в масле, вынуть и выбросить. В это же масло положить лук и сладкий перец, нарезанные ломтиками. Слегка обжарить, вынуть.

3. Говядину посолить и также обжарить в ароматном масле. За две минуты до окончания программы добавить мелко нарезанные помидоры, перемешать и дать им покипеть.

4. Положить в чашу мясо, перемешать, налить 1 л воды и включить программу "Суп" на полтора часа. Через полчаса добавить нарезанный крупными кубиками картофель, поджаренный лук и сладкие перцы, томатную пасту, паприку и тмин. За 10 минут до окончания варки посолить.

3) Жаркое из рубленого мяса

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● свинина 800 г

● лук 2 шт.

● крупный картофель 5 шт.

● шампиньоны 300 г

● майонез 200 г

● сыр 100 г

● растительное масло 2 ст. л.

● соль по вкусу

● перец черный молотый по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Лук измельчить, мясо и картофель порезать кубиками, шампиньоны мелко нарезать, сыр натереть.

2. Лук слегка обжарить в режиме "Поджаривание" в течение 7 минут.

3. Добавить мясо к луку и обжаривать еще 5–7 минут.

4. На мясо выложить картофель, посолить, поперчить.

5. Сверху выложить шампиньоны, полить 3 мульти-стаканами воды.

6. Полить майонезом и посыпать тертым сыром.

7. Закрыть крышку и готовить в режиме "Выпечка" в течение 50 минут.

4) Мясо по-мексикански

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● консервированная красная фасоль 600 г

● помидоры собственном соку 250 г

● чили1/3 шт.

● лук 2 шт.

● растительное масло 2 ст. л.

● сахар1 ч. л.

● тмин1/2 ч. л.

● соль по вкусу

● перец черный молотый по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Лук, перчик, помидоры мелко порезать.

2. Обжарить лук в разогретой чаше в режиме "Поджаривание" в течение 5 минут.

3. Добавить фарш и обжаривать еще 10 минут.

4. Добавить к фаршу фасоль, помидоры, острый перчик, сахар, тмин, соль и перец.

5. Закрыть крышку и тушить в режиме "Тушение" 20 минут.

5) Солянка мясная

ИНГРЕДИЕНТЫ:

● охотничьих колбасок, сосисок, карбонада или шейки 500 г

● морковь 1 шт.

● лук 1 шт.

● маринованные огурцы 200 г

● томатной пасты 5 ст. л.

● каперсов 3 ст. л.

● лавровых листа 3 шт.

● растительного масла 2 ст. л.

● лимон 3 ломтика

● маслины 150 г

● соль по вкусу

● черный перец молотый по вкусу

● зелень по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Лук мелко покрошить, морковь натереть на мелкой терке.

2. Огурцы нарезать кубиками или соломкой.

3. Мясные деликатесы нарезать соломкой или кубиками, обжарить на растительном масле в режиме "Поджаривание" в течение 5 минут, переложить в миску.

4. В том же режиме обжарить лук и морковь в течение 5 минут.

5. Добавить огурцы, обжарить еще в течение 3 минут.

6. Добавить томатную пасту и тушить в режиме «Поджаривание» еще 5–7 минут, переложить в миску.

7. Говядину поместить в чашу, залить 1,5–2 л горячей воды.

8. Закрыть крышку, варить в режиме "Суп" около 30 минут.

9. Затем мясо вынуть, остудить, нарезать небольшими кусочками.

10. Добавить деликатесы, говядину, каперсы, обжаренные лук, морковь, огурцы, 2 мульти-стакана огуречного рассола.

11. Добавить ломтики лимона, порезанные на кружочки маслины, зелень, лавровый лист, посолить, поперчить по вкусу.

12. Закрыть крышку и варить в режиме "Суп" в течение 1 часа.

13. Разлить блюдо по тарелкам, добавить сметану и украсить зеленью.