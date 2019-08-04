Как родители принуждают учителей ставить хорошие/отличные оценки?

С развитием электронных коммуникаций и освоением технологий взрослым населением, появляются и дополнительные рычаги воздействия. Самая популярная на мой взгляд - паблик-чат в viber. Своеобразное «лобное место», где родители решают проблемы, советуются друг с другом, планируют на шаг вперед. Также там родители еще и чихвостят классного руководителя, оценивают поступки и слова других учителей.

Безусловно, сейчас учителю нужно быть крайне осторожным, ведь появились миниатюрные средства записи разговоров да и надзорные органы устремили свои взгляды в сторону педагогов. Сетевые родители исключают из своего круга (паблика/группы) «неугодных» родителей, которые вдруг встали на защиту учителя (у меня есть такой пример).

Так как школа многое обязана и не может ни пойти на разговор с недовольным «заказчиком» образования, то волей не волей будет найден компромисс. Таким образом, общее решение сдвигается ближе к требованиям родителей. А как быть с требованиями образования, образовательных программ и свободой выражения личного мнения учителя? Последние уже не перегибают палку в общении с детьми, когда хотят наладить дисциплину и выстроить положительный образ класса, но знают, что за глаза родители говорят о них нелицеприятное, а в лицо улыбаются.

А улыбаются они, потому что пообщавшись в сети, выдвинули свои требования и недовольства завучу или директору, и нашли компромисс.

Сетевые родители - это такая категория людей, которые полностью оправдывают свои поведенческие механизмы эволюции. Стая, стадо, косяк, группа характеризуются наличием вожака, который и задает настроение беседы в паблике. В этом есть и оборотная сторона.

Если большинству учитель понравился внешне, то у него есть все шансы избегать тайных разговоров про себя в интернете.

Я, как родитель, состою в чате группы садика, в который ходит мой ребенок. У нас приятные воспитатели, к которым родители расположились с хорошей стороны. Но нельзя отрицать, что сосредоточение родителей - это большая движущая сила, которая до поры до времени не несет положительного или отрицательного заряда.