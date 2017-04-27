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Куриный суп с домашней лапшой

Категория рецептов: Супы

Рекомендуется детям: 2 - 3 года, от 3 лет
Время приготовления: 1 час 20 минут
Куриный суп с домашней лапшой
Ингредиенты
Куриные бедра
2 штуки
Лавровый лист
2 штуки
Картофель
2 штуки
Перец душистый горошком
Морковь
1 штука
Укроп
Лук
2 штуки
Для лапши: яйцо
1 штука
Мука
100 грамм
Процесс приготовления
1

Самый вкусный куриный суп – с домашней лапшой. И приготовить ее – совсем не сложно!


Подготовить ингредиенты.

Куриный суп с домашней лапшой
2

Бедра залить 2 литрами воды, добавить в кастрюлю очищенную луковицу и морковь.

Куриный суп с домашней лапшой
3

Довести до кипения, снять пену, добавить лавровый лист, перец горошком и варить на слабом огне под крышкой около 40-60 минут.

Куриный суп с домашней лапшой
4

Приготовить лапшу: просеять муку горкой, добавить в центр яйцо, перемешать ложкой, затем замесить тесто руками.

Куриный суп с домашней лапшой
5

Через 10 минут после замеса тесто станет однородным и эластичным.

Куриный суп с домашней лапшой
6

Тесто тонко раскатать и оставить на столе на 30 минут, чтобы подсохло.

Куриный суп с домашней лапшой
7

Подсохшее тесто скатать в трубочку.

Куриный суп с домашней лапшой
8

Тонко нарезать.

Куриный суп с домашней лапшой
9

Из готового бульона достать овощи, курицу и специи, бульон процедить в другую кастрюлю. Мясо курицы отделить от костей, нарезать и вернуть в процеженный бульон (можно добавить в тарелки при подаче).

Куриный суп с домашней лапшой
10

Бульон довести до кипения, добавить нарезанный картофель.

Куриный суп с домашней лапшой
11

Оставшуюся луковицу и морковь нарезать и обжарить с каплей масла на сковороде до легкой золотистости.

Куриный суп с домашней лапшой
12

Добавить в кастрюлю зажарку.

Куриный суп с домашней лапшой
13

Добавить лапшу, варить 7-10 минут.

Куриный суп с домашней лапшой
14

За 5 минут до готовности супа добавить приправу.Куриный суп с домашней лапшой

Куриный суп с домашней лапшой
15

Готовый суп посыпать зеленью. Приятного аппетита!

Куриный суп с домашней лапшой

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