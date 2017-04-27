Категория рецептов: Супы
Время приготовления: 1 час 20 минут
Самый вкусный куриный суп – с домашней лапшой. И приготовить ее – совсем не сложно!
Подготовить ингредиенты.
Бедра залить 2 литрами воды, добавить в кастрюлю очищенную луковицу и морковь.
Довести до кипения, снять пену, добавить лавровый лист, перец горошком и варить на слабом огне под крышкой около 40-60 минут.
Приготовить лапшу: просеять муку горкой, добавить в центр яйцо, перемешать ложкой, затем замесить тесто руками.
Через 10 минут после замеса тесто станет однородным и эластичным.
Тесто тонко раскатать и оставить на столе на 30 минут, чтобы подсохло.
Подсохшее тесто скатать в трубочку.
Тонко нарезать.
Из готового бульона достать овощи, курицу и специи, бульон процедить в другую кастрюлю. Мясо курицы отделить от костей, нарезать и вернуть в процеженный бульон (можно добавить в тарелки при подаче).
Бульон довести до кипения, добавить нарезанный картофель.
Оставшуюся луковицу и морковь нарезать и обжарить с каплей масла на сковороде до легкой золотистости.
Добавить в кастрюлю зажарку.
Добавить лапшу, варить 7-10 минут.
За 5 минут до готовности супа добавить приправу.
Готовый суп посыпать зеленью. Приятного аппетита!
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