16 твитов от мам, которые больше не в силах хранить свои секреты

Мамы обожают своих детей и иногда любят с юмором делиться своим незабываемым родительским опытом.

Говорят, в каждой шутке есть только доля шутки. Кажется, это как раз тот самый случай: Мы собрали тайные интернет-признания мам, которым есть что рассказать. Только тсс — пусть это останется секретом для их карапузов!