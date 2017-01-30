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16 твитов от мам, которые больше не в силах хранить свои секреты

14h

 

Мамы обожают своих детей и иногда любят с юмором делиться своим незабываемым родительским опытом.

Говорят, в каждой шутке есть только доля шутки. Кажется, это как раз тот самый случай: Мы собрали тайные интернет-признания мам, которым есть что рассказать. Только тсс — пусть это останется секретом для их карапузов!

16 твитов от мам, которые больше не в силах хранить свои секреты

© JoAnne

16 твитов от мам, которые больше не в силах хранить свои секреты

© Alyssa Donahue

16 твитов от мам, которые больше не в силах хранить свои секреты

© Kim Bongiorno

16 твитов от мам, которые больше не в силах хранить свои секреты

© Mom Psychologist

 

16 твитов от мам, которые больше не в силах хранить свои секреты

© Ramblin’ Mama‏

16 твитов от мам, которые больше не в силах хранить свои секреты

© Michelle Flage

16 твитов от мам, которые больше не в силах хранить свои секреты

© Tianna Crane

16 твитов от мам, которые больше не в силах хранить свои секреты

© Amanda Gongloff

 

16 твитов от мам, которые больше не в силах хранить свои секреты

© Crystal Swafford

16 твитов от мам, которые больше не в силах хранить свои секреты

© Teresa O’Neill

16 твитов от мам, которые больше не в силах хранить свои секреты

© Taylor Franklin

16 твитов от мам, которые больше не в силах хранить свои секреты

© Summer Taylor

 

16 твитов от мам, которые больше не в силах хранить свои секреты

© Samantha Ryno

16 твитов от мам, которые больше не в силах хранить свои секреты

© Justine Young

16 твитов от мам, которые больше не в силах хранить свои секреты

© krista Butler

16 твитов от мам, которые больше не в силах хранить свои секреты

© K@’s Snarky Cartoons

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