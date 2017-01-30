16 твитов от мам, которые больше не в силах хранить свои секреты

Мамы обожают своих детей и иногда любят с юмором делиться своим незабываемым родительским опытом.
Говорят, в каждой шутке есть только доля шутки. Кажется, это как раз тот самый случай: Мы собрали тайные интернет-признания мам, которым есть что рассказать. Только тсс — пусть это останется секретом для их карапузов!
© JoAnne
© Alyssa Donahue
© Kim Bongiorno
© Mom Psychologist
© Ramblin’ Mama
© Michelle Flage
© Tianna Crane
© Amanda Gongloff
© Crystal Swafford
© Teresa O’Neill
© Taylor Franklin
© Summer Taylor
© Samantha Ryno
© Justine Young
© krista Butler
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