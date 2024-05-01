Как научить детей не бояться ошибок

Скажем, ребёнок не попал в кольцо. А вы говорите, мол, и не надо было — сейчас ты тренировался добрасывать до щита, попадание в кольцо у нас будет ещё не скоро, пока учишься только прикладывать достаточную силу, чтобы попасть в щит, это и получилось, отличная работа, так держать! Так ребёнку будет гораздо легче.