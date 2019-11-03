Осторожно, «Синергия»: в Московских школах у детей собирают биометрические данные под видом тестирования





На фоне тотальной оцифровки России, происходящей по инициативе верховной власти, в стране набирает обороты новый скандал, связанный с незаконным сбором биометрии несовершеннолетних. «Отличились» глобальные бизнесмены-форсайтщики из университета «Синергия» – частной конторы, которая ежегодно организует у нас масштабный бизнес-форум с одноименным названием (в этом году все жители Москвы и Питера могли видеть пафосные плакаты с Арнольдом Шварцнеггером, призывающим приехать на «Газпром Арену» в начале октября, впрочем, большинство СМИ признали это хайповое мероприятие с дорогим входомбанальной маркетинговой «разводкой» ). На сей раз дельцы из «Синергии» на пару с новосибирской конторой Genetic-test подняли на уши родительское сообщество и Роскомнадзор, так как стало известно о систематическом незаконном принудительном (!) сборе ими биометрических данных (кожных узоров ладони) сотен российских школьников в разных регионах.