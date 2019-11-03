Осторожно, «Синергия»: в Московских школах у детей собирают биометрические данные под видом тестирования

На фоне тотальной оцифровки России, происходящей по инициативе верховной власти, в стране набирает обороты новый скандал, связанный с незаконным сбором биометрии несовершеннолетних. «Отличились» глобальные бизнесмены-форсайтщики из университета «Синергия» – частной конторы, которая ежегодно организует у нас масштабный бизнес-форум с одноименным названием (в этом году все жители Москвы и Питера могли видеть пафосные плакаты с Арнольдом Шварцнеггером, призывающим приехать на «Газпром Арену» в начале октября, впрочем, большинство СМИ признали это хайповое мероприятие с дорогим входомбанальной маркетинговой «разводкой» ). На сей раз дельцы из «Синергии» на пару с новосибирской конторой Genetic-test подняли на уши родительское сообщество и Роскомнадзор, так как стало известно о систематическом незаконном принудительном (!) сборе ими биометрических данных (кожных узоров ладони) сотен российских школьников в разных регионах.
В 2018 году министерство образования Карелии предупреждало родителей школьников и педагогов о том, что в республике работают представители компании, которая без согласия взрослых собирает биометрические данные детей, сообщает «Коммерсант». В 2019 году стало известно о работе подобной организации в Подмосковье. И только в конце октября, после возмущений отдельных родителей, эти факты стали достоянием широкой общественности. Так, 28 октября в гимназии №2 Красногорска представители негосударственного университета «Синергия» сняли у учащихся восьмого класса отпечатки пальцев, о чем рассказала его мама Наталья Кан.
«По его словам, на уроке «технология» детям рассказали, что они будут проходить тест на выявление профессиональных навыков. Детям вопросов не задавали, сажали к компьютеру, сканировали пальцы рук. Далее просили назвать имя, фамилию, номер телефона и электронную почту. Результаты исследования мой сын получил уже через 20 минут, в исследовании отмечались его небывалые ораторские способности и было указано, что ему больше всего подходит должность президента страны. Результаты полного обследования на 17 листах можно было получить за дополнительную плату (!), при этом результаты даже близко не совпадали с реальными способностями сына (!
Директор красногорской гимназии Ирина Штейнберг сообщила «Коммерсанту», что у школы есть договор с «Синергией» и институт не первый год проводит семинары и готовит учащихся гимназии к ЕГЭ. Она также отметила, что подобный тест «Синергия» проводит в большинстве школ Московской области, добавив (очевидно, чтобы обезопасить себя), что «делать подобное без согласия родителей – недопустимо». Пожелавшие не называть имен родители учеников красногорской школы №15 также сообщили о сборе отпечатков пальцев их детей. Комментарии школьников в соцсетях подтверждают, что в подмосковных школах отпечатки пальцев собирались без согласия родителей
Роскомнадзор уже потребовал от университета «Синергия» предоставить подробную информацию о порядке проведения тестирований с использованием дактилоскопии. По данным ведомства, некоторое время назад были выявлены случаи реализации подобного проекта на территории 44 субъектов РФ в деятельности 164 операторов, и по итогам принятых мер их деятельность в части биометрических данных была прекращена. В этой истории также замешан партнер «Синергии» – новосибирская компания Genetic-test, представители которой утверждают, что «технология тестирования отпечатков пальцев для ранней профориентации школьников разработана на основе большого количества научных исследований в области дерматоглифики». Из информации на официальном сайте компании следует, что собиратели отпечатков пальцев детей объединяют все эти сведения в единую базу, а также активно развивают партнерскую сеть, обмениваясь информацией с более 3000 партнеров в России и странах СНГ (также у Genetic-test имеются представители в США, Мексике, Австралии, Вьетнаме, Таиланде и Болгарии).
«Реализация проекта была прекращена. Наша задача – проверить, был ли проект возобновлен, или это какая-то старая франшиза <...> Сейчас мы разбираемся на предмет того, что, если этот проект был возобновлен, то какая его технологическая начинка? Если выяснится, что дактилоскопия или биометрия не обрабатывались, мы будем оценивать реализацию проекта с точки зрения обработки персональных данных. Должно быть согласие родителей, четко прописано, для чего делается тест, цели отработки, вопрос уничтожения», – сообщил ТАСС и.о. заместителя главы Роскомнадзора Юрий Контемиров, добавив, что 1 ноября пройдет встреча с родителями школьников, которые приглашались к тестированию.
На этом фоне совершенно нелепо звучат заявления ректора университета «Синергия» Артема Васильева о том, что никакую дактилоскопию школьников его компания не проводила, с Genetic-test не сотрудничала и вообще якобы «не занимается определением наклонностей обучающихся по линиям пальца».
Что ж, пусть Роскомнадзор делает свою работу и наказывает виновных, если в ведомстве конечно намерены заниматься этим всерьез. Хотя странно, почему они так спокойно констатируют факт масштабного эксперимента над детьми и подростками – даже если это некая «старая франшиза», кто дал право частникам внедрять ее в российское образование? Мы же остановимся на сути дерматоглифики. В 2016 году специальная комиссия РАН признала ее лженаукой – иными словами, эту модную тему можно смело называть «цифровой хиромантией» 21 века. Сегодня на вечном наивном желании человека узнать «свою судьбу», а также «предназначение» своего ребенка спекулируют многие частники. Так, контора под названием InfoLife обещает каждому «всего за 1000 рублей с точностью до 92%» узнать о своем типе карьерного развития, способностях к спорту, особенностях здоровья, характера и т.д. Причем она также активно развивают франшизы и обрабатывает образовательные учреждения на предмет юной клиентуры.
Психологи отмечают, что в тестах узора пальцев и ладони все зависит от интерпретации анализов, не и они не являются какой-то панацеей.
«Например, если по результатам теста у вас высокие аналитические способности, это не значит, что вы станете гениальным экономистом. По результатам теста человек может получить поддержку в своих начинаниях. С другой стороны, результаты могут ввести в состояние замешательства, если окажется, что у человека нет предрасположенности к какой-то сфере деятельности, которой он занимается», – сообщает психолог Вера Бекреева.
Проще говоря, никакой гарантированной полезности и 100% достоверности у данного теста нет, и сегодня население с малолетства приучают к сдаче биометрии вовсе не для всеобщего «блага и комфорта». Очевидно, что ранняя профориентация (т.е. персональные образовательные траектории) – один из базовых постулатов либерал-глобалистов и прочих форсайтщиков-гуманистов, правящих бал в российской социалке. Она является ключом к генетической и социальной сегрегации населения, разделению на избранных «людиардеров», которые будут получать полноценное фундаментальное образование по классическим лекалам, и «людей одной кнопки» (данные определения, близкие к фашистским, публично использует главный смотрящий по оцифровке РФ при Президенте – Дмитрий Песков), а сами эти склонности и судьбу человека будет в раннем детстве определять машинный алгоритм (искусственный интеллект, нейросети).
Поэтому в информпространстве продолжается интенсивная обработка мозгов будущих заключенных электронного концлагеря. С одной стороны, чиновники и контролеры постоянно заверяют, что отказ от добровольности при сдаче биометрии недопустим, с другой же… впрочем, давайте просто бегло взглянем на новости последних дней. Вот, к примеру, утвердительный заголовок в «КП» - «Россияне будут сдавать биометрию вен и ладоней. Нововведение может быть запущено уже в 2020 году».
В единой биометрической системе (ЕБС) появится новый слепок. Россияне начнут сдавать образцы ладоней и вен, сообщает КП со ссылкой на «Известия» и директора по цифровой идентичности «Ростелекома» Ивана Берова. Такой способ цифровой идентификации якобы признан кем-то «наиболее безопасным и точным», а значит, «подобная практика позволит защитить персональные данные от любых покушений мошенников», на голубом глазу вещает Беров. Новшество могут запустить уже в 2020 году, и первое время (!) это будет необязательной процедурой. К тому же, подобная практика может стать альтернативой для банков, если у человека травмировано лицо или имеются проблемы с голосом, сообщает издание.
Вы, конечно, тоже увидели эти зловещие слова от госоператора – «первое время», на фоне которых все возмущения Роскомнадзора о незаконной дактилоскопии школьников становятся детским лепетом. Первое время, а что же нас ждет потом, в «последние времена», господа? Разумеется, принудиловка, о чем также свидетельствует находящийся на рассмотрении в Госдуме (и уже принятый в первом чтении) проект закона об обязательном сборе биометрии клиентов для всех кредитных организаций.
Или вот еще новость – «Москва разработает стратегию транспортного развития до 2040 года», в рамках которой одним из приоритетных пунктов является внедрение в городскую инфраструктуру «виртуальной и дополненной реальности, 5G, искусственного интеллекта, биометрии». И тут же еще известие – «Аэрофлот» заинтересован в использовании российскими аэропортами биометрических данных». По словам замгендиректора авиакомпании Кирилла Богданова, компания рекомендует российским аэропортам обращаться за получением биометрии к Сбербанку или «Ростелекому». Прямо заявляется, что «Аэрофлот» заинтересован в использовании биометрических данных клиентов российскими аэропортами, чтобы применять их при регистрации пассажиров. Вскоре может быть официально назначена компания-оператор информсистемы персональных данных для запуска прохода служб контроля в аэропорту по биометрическим данным и, скорее всего (какая неожиданность!), это будет тот же «Ростелеком». Где тут хоть слово о добровольности, о конституционных и законных правах граждан? В тексте новости мы этого, увы, не нашли.
Такими темпами мы совсем скоро догоним и перегоним Китай, ведь в РФ еще в мае с.г. полицейские начали тестировать систему распознавания лиц через портативные камеры. И у нас, как в каком-нибудь Синцзяне, стражи порядка будут снабжаться соответствующими очками и шлемами дополненной реальности, в которых каждый гражданин будет просвечиваться как потенциальный преступник, с определенным «рейтингом благонадежности». Кстати, в Калифорнии и ряде других американских штатов уже прекрасно поняли, к чему идет дело. Американские активисты убеждены, что правительство может злоупотреблять распознаванием лиц, вмешиваясь в частную жизнь граждан – потому в Сан-Франциско запретили технологию биометрического распознавания лиц (за исключением нескольких объектов федерального значения), на очереди другие города.
Да и фактор личной наживы при многомиллиардных «цифровых распилах» играет не последнюю роль. Близкие к политической «элите» РФ Telegram-каналы, освещающие тему безопасности и сохранности персональных данных, накануне сообщили, что в России на фоне хакерских взломов банков и сливов личных данных миллионов клиентов идет настоящая кабинетная война за обладание биометрическими данными. По их сведениям, крупнейшие банки ругаются с Центробанком из-за нашей с вами биометрии. ЦБ твердо намерен замкнуть ЕБС на себе, а банки тихой сапой ведут собственные базы и не желают делиться информацией с регулятором. Особую наглость в этом вопросе традиционно демонстрирует «мистер угроза национальной безопасности» г-н Герман Греф, уже успевший пожаловаться Правительству о дискриминации себя любимого и своей конторы-монополиста. Как видно, цифрофашистам российского разлива, чужды и здравый смысл, и соблюдение действующего законодательства. Их усилиями РФ продолжает стремительно нестись к краю бездны под названием глобальный электронно-биометрический концлагерь.
РИА Катюша
