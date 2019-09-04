Не уследила... О том, за что можно посадить педагога.

В городе Краснокамске Пермского края случилось событие, которое пугает не только своим существованием, но и последствием.

"В период с марта по июль 2018 года мать девочки с целью лишения дочери жизни умышленно ограничивала ее в питании, что привело к резкой потере массы тела несовершеннолетней, продолжавшей посещать учебное заведение".

Следственный комитет РФ

Кто же остался виноват в данной ситуации? "Естественно, мать", - скажите вы и будете правы. Но по этому делу в обвиняемых оказалась и заместитель директора по воспитательной работе школы, в которой училась девочка. Как поясняет следственный комитет: "...обвиняемая, на которую была возложена обязанность по обеспечению безопасности учащихся, не приняла необходимых мер с целью информирования соответствующих служб и правоохранительных органов о социально - опасном положении ученицы, а также не инициировала обследование жилищно-бытовых условий семьи погибшей девочки..."

У меня напрашиваются несколько резонных вопросов: "Почему бы не арестовать соседей этой матери, а также её родственников, которые тоже могли заметить похудение девочки?" , "А каким образом, зам. директора должна была информировать социальные службы?" и "Как она должна была инициировать проверку жилищно-бытовых условий?"

Если первый вопрос, скорее всего, останется риторическим, то на остальные постараемся ответить...

Чтобы инициировать проверку жилищно-бытовых условий, по крайней мере у нас в школе, должны быть резкие основания, будь то жалоба самого ребенка или соседей, а также какие-либо нарушения со стороны девочки.

Помню, как я пришел к своей ученице домой. Предупредил заранее, сказал примерно в какое время приду, но так получилось, что пришел чуть раньше. Захожу в квартиру, а там полы недавно протерли, еще мокрые. Сразу понял, что к моему приходу готовились.

.. И даже если одно из условий существует, классному руководителю рекомендуется позвонить родителю и предупредить его о скором приходе.

Всегда, когда люди начинают говорить, что школа должна сообщать информацию в другие службы, хочется спросить: "А чем занимаются эти службы?" В любом районе есть участковый, который может отследить какие-то конфликтные ситуации, социальные службы тоже должны ходить и помогать (но я видимо неправильно понимаю функцию этих организаций). Почему всегда виновата школа???

Будем надеяться, что данная ситуация прояснится и исход её будет не столь печальным.

Вместо P.S. Когда только пришел работать в школу, думал, что задача заместителя директора по воспитательной работе организовывать мероприятия, отслеживать работу классного руководителя, организовывать внеучебные занятия. Но по факту, всё это сложно сделать, если ты будешь бояться. Наш зам по ВР заставляла нас ходить по домам детей РАЗ В ЧЕТВЕРТЬ. Это выглядело ужасно, мы в прямом смысле мозолили глаза родителям, а потом составляли кучу, в большинстве случаев, ненужных отчетов. Может пора школе отказаться от этой СОЦИАЛЬНО-КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ, а заниматься непосредственно учебно-воспитательным процессом.