4 ошибки воспитания, которые не дают подростку взрослеть

Большинство родителей хотят воспитывать своих детей самостоятельными. Так откуда берутся подростки, которые вместо того, чтобы взрослеть, по-прежнему держатся за мамину руку? «Летидор» обратился к эксперту.

Гаянэ Погосян, семейный и подростковый психолог, гештальт-терапевт, руководитель школы для подростков Old School, рассказала о родительских ошибках, из-за которых ребенок в подростковом возрасте остается несамостоятельным.

Необоснованный страх и чрезмерный контроль

Главная причина такого поведения родителей – страх. Они боятся будущего, возможной потери ребенка, быть осужденным за то, что плохо воспитали, недосмотрели и так далее. И главное условие благополучия, на их взгляд, это вездесущий контроль.

Помните, что страхи – это не объективная реальность. Они существуют лишь в вашем воображении, и передавать их своим детям опасно.

Ребенок родителей, которые из-за собственных страхов стараются контролировать все подряд, в подростковом возрасте остается несамостоятельным.

Решение. Начните с себя. Преодолевайте свои страхи — и поймете, что ваше стремление все контролировать ничем не обосновано.

Гиперопека и лишение личного пространства

Один из родителей (чаще всего мама) берет на себя массу обязанностей, в том числе те, которые уже давно принадлежат подросшему ребенку.

По привычке мама делает за ребенка все, что может: застилает постель, моет посуду, проверяет уроки или, что хуже, делает их вместе с подростком. То есть постоянно вторгается в его личное пространство.

Ребенок не берет ответственность на себя не потому, что он ленив от рождения – ему просто ее не дают, не поощряют или делают это импульсивно.

Обычно в таких семьях мама уставшая, раздраженная, у нее не хватает времени на общение с семьей и мужем, времени на себя не остается вовсе. Ведь она постоянно занята решением вопросов взрослеющего человека.

Решение. Ребенок нуждается в своем личном пространстве: комнате или хотя бы рабочем месте, собственном шкафу для одежды и так далее. Он имеет право на любимые занятия, кружки, секции и самостоятельное выполнение школьной домашней работы.

Конечно, не все семьи имеют возможность предоставить отдельные комнаты детям, но у каждого должно быть хотя бы небольшое личное пространство, границы которого никто не должен нарушать.

Внутри этих границ он научится дисциплине, контролю, начнет чувствовать себя хозяином, обретет уверенность и научится отстаивать свою точку зрения.

Расширение зоны ответственности начинается с 10-11 лет , когда ребенок полностью может обслуживать себя самостоятельно.

К 13-14 годам зона ответственности закрепляется, теперь ребенок может принимать многие решения сам – как в семье, так и в школе.

К 17 годам подростковый период завершается, юноша или девушка должны уметь управлять своим временем, создавать краткосрочные и долгосрочные планы, реализовывать их.

А как это может произойти, если мама постоянно препятствует прохождению этих этапов взросления? Можно и в 40 лет не уметь планировать, не брать ответственность на себя, сомневаться в профессии.

Стереотипные ожидания и сравнения

У каждого родителя есть определенные ожидания. Например,

«Ты пошел в первый класс, значит, с этого дня ты должен уметь считать»;

«Тебе исполнилось 13 лет, значит, ты уже сам должен уметь приготовить себе поесть»;

«В семье родился малыш, значит, с этого дня ты должен любить брата или сестру и проявлять заботу, так как ты старше!».

Ответственность надо перекладывать постепенно, не объявляя это в один день. Ребенок не сможет перестроиться сразу, как это может делать взрослый человек. Да и не все взрослые способны на это. В любом случае, это стрессовая ситуация.

Встретившись с неспособностью оправдать ожидания, ребенок теряет уверенность в себе.

А отсутствие неуверенности в себе часто ведет к несамостоятельности. Ребенок вступает в подростковый период, но при этом он не двигается к собственной автономии, как это задумано природой, так как не уверен в собственных силах.

Решение. Будьте крайне осторожны с подобными фразами, которые так любят произносить своим детям и папы, и мамы: «Все мальчики должны…», «Ты же мужчина!», «Все девочки должны…», «У всех в этом возрасте…», «В наше время все…», «Вот я в твоем возрасте…», «Посмотри на того мальчика/девочку, вот они…».

Особенно сильно ребенка ранит сравнительная критика.

Нельзя обесценивать (преуменьшать) достижения своего ребенка и приводить в пример успехи других детей. Вот пример.

Дочь, 12 лет: «Папа, послушай, я песню выучила, и учитель музыки сказала, что у меня хорошо получается!». Поет.

Папа: «Ну так каждый может, а ты посмотри, как по телевизору дети выступают! Иди послушай!».

Если хвалите, то поставьте после этого жирную точку. Порадуйтесь и поддержите сына или дочь.

Гордитесь маленькими успехами ребенка, и они обязательно приведут к большим достижениям!

И если вам что-то захотелось порекомендовать ребенку, не делайте это в виде сравнения с кем-то другим.

Крайности

Когда вы ведете себя непоследовательно, ребенок не может понять, чего на этот раз от вас можно ожидать. Эта неуверенность в собственном родителе приводит к неуверенности в себе. Ребенку сложно предугадать вашу реакцию на его поступок, поэтому он боится совершать его вообще, и растет несамостоятельным.

Вот самые распространенные крайности в воспитании детей.

Холод – забота. Если вам несвойственно выражать теплыечувства ребенку, принимать активное участие в его делах, если вы часто отсутствуете дома по работе или заняты в основном своими делами, то проанализируйте, как меняется ваше отношение, когда, например, ребенок заболевает. Если вы нежны с дочерью или сыном только во время их плохого самочувствия, то быть больным и пассивным выгодно, не правда ли?

Молчание – крик. У одного или обоих родителей может быть такая манера общения: долго терпеть, а потом взорваться. Так обычно реагируют родители с нарушенными личными границами, которых самих не уважали в детстве, они не имели личного пространства, с их мнением не считались.

Взрыв эмоций после молчания рождает в ребенке сильный страх.

Недоверие – полная передача ответственности. С такой позицией родителей ребенку особенно трудно повзрослеть и взять ответственность на себя.

При недоверии ему приходится лгать, придумывать, как обойти запреты, а при полном получении свободы ребенок теряется и не знает, что с этим делать.

Решение. Это работа скорее не с ребенком, а с самим собой. Постарайтесь почаще общаться с сыном или дочерью, интересуйтесь, как прошел день, какие есть трудности и успехи в школе. Делитесь и своими эмоциями, рассказывайте, с чем приходится сталкиваться вам в вашей жизни.

Будьте последовательны в своем отношении с ребенком!

Чтобы вам это удавалось, не копите агрессию, научитесь выражать свое недовольство сразу и в спокойной форме.

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Статья опубликована на сайте Letidor.ru