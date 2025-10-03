Мама и мачеха: как наладить отношения ради детей (и ради себя)

Возможно, вы ждете, что новая жена вашего бывшего мужа сама решит с вами поговорить и все уладить, но это маловероятно. Скорее всего она очень вас боится. И дело не в том, какой вы человек, — просто вы первая вышли замуж за этого мужчину и родили ему детей, а она только недавно с ним познакомилась. Она может нервничать по поводу своей новой роли и вашего к ней отношения.