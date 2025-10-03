РЕБЁНОК.РУ
Мама и мачеха: как наладить отношения ради детей (и ради себя)

Вы оказались в сложной ситуации. Но каждой из вас придется ее принять.

Мама троих детей. Всю жизнь работаю с самыми разными текстами.

Вы развелись с мужем, но продолжаете совместно растить общих детей, которые по очереди живут то с мамой, то с папой. Но папа снова женился — и у детей появилась мачеха. Вам наверняка сложно смириться с тем, что в их жизни теперь есть еще одна женщина, которая принимает участие в их воспитании.

Несмотря на все сложные чувства, которые вы и она испытываете по этому поводу, вам придется пойти навстречу друг другу — и постараться выстроить нормальные отношения.

Для всех участников это новая ситуация: потребуется время, чтобы к ней привыкнуть и найти точки соприкосновения.

Примите, что будет трудно

Скорее всего вас ожидают неприятные моменты. Надо быть готовой к разногласиям, размолвкам, недопониманиям, даже серьезным конфликтам, но главное — держаться в рамках взаимного уважения. Дети и их психическое здоровье должны быть в приоритете для всех вовлеченных в ситуацию взрослых. Им совершенно не нужно видеть и слышать ссоры между родной мамой и мачехой.

Помните, что дети и подростки очень наблюдательны, они сразу почувствуют, если между вами возникнет напряжение.

Они гораздо внимательнее прислушиваются к разговорам взрослых, чем нам кажется. Дети непременно услышат (и запомнят), если вы скажете что-то негативное про их мачеху.

Поэтому следите за своими словами и старайтесь найти с их мачехой общий язык. Вам необязательно становиться лучшими подругами, но если вы сможете принять ее саму и ее роль в вашей семье, то всем станет гораздо легче. Конечно, вы не обязаны делать все это в одиночку, в одностороннем порядке. Вы можете задать тон, тем самым подав пример всем остальным взрослым. Если повезет, то и ваш бывший муж поможет наладить отношения между вами и своей новой женой.

Сделайте первый шаг

Возможно, вы ждете, что новая жена вашего бывшего мужа сама решит с вами поговорить и все уладить, но это маловероятно. Скорее всего она очень вас боится. И дело не в том, какой вы человек, — просто вы первая вышли замуж за этого мужчину и родили ему детей, а она только недавно с ним познакомилась. Она может нервничать по поводу своей новой роли и вашего к ней отношения.

Стоит признать, что ее положение тоже не из легких — она стала «приемной» мамой для, в общем-то, чужих детей. 
Ей нужно заботиться о них, воспитывать, справляться с неизбежно возникающими каждый день трудностями и при этом не ударить в грязь лицом. Может быть, у нее нет опыта, ей страшно совершить ошибку, она не знает, как выстроить отношения с детьми.

Поэтому сделайте первый шаг ей навстречу. Легкий способ показать, что вы готовы дружить, — послать ей небольшой подарок и/или записку. Просто напишите, что хотите узнать ее получше, поговорить с ней. Вы можете не испытывать к этой женщине симпатии — и это нормально — но вам рано или поздно придется понять и принять друг друга. Это неизбежно, поэтому не стоит откладывать.

По материалам сайта moms.com

семья
