Ингредиенты
Куриное филе - 350 г
Картофель - 5 шт.
Помидоры - 3 шт.
Масло растительное - 3 ст. л.
Соль и приправа для мяса - по вкусу
Лук репчатый - 200 г
Сыр твердый - 150 г
- 151 кКал
- 40 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Для приготовления куриного филе по-французски будем использовать следующие продукты: грудки куриные, масло растительное, картофель, помидоры, соль и специи, сыр твердый и лук репчатый.
Куриную грудку нарезать небольшими кусочками, толщиной около 1 сантиметра. Обжарить курицу на растительном масле до румяной корочки.
Лук нарежьте полукольцами, добавьте к филе.
Нарежьте тонко очищенный картофель, толщиной 3-4 мм, добавьте в сковороду.
Посолите и приправьте блюдо специями по вкусу, перемешайте.
Готовьте под крышкой на маленьком огне в течении 10 минут.
Затем добавьте помидоры, нарезанные кружочками.
И посыпьте тертым сыром.
Продолжайте готовить на маленьком огне, под крышкой, еще 15-20 минут, до расплавления сыра.
Наше куриное филе по-французски готово. Подаем горячим.
Приятного аппетита!
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