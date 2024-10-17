Куриное филе по-французски

По классическому рецепту мясо по французски готовится в духовке. Я хочу предложить вам свой вариант приготовления куриного филе по французски на сковороде. Этот способ приготовления делает мясо сочным и нежным, а само блюдо менее вредным благодаря тому, что вместо майонеза я использую свежие томаты.

Ингредиенты Куриное филе - 350 г Картофель - 5 шт. Помидоры - 3 шт. Масло растительное - 3 ст. л. Соль и приправа для мяса - по вкусу Лук репчатый - 200 г Сыр твердый - 150 г 151 кКал

40 мин.

Фото готового блюда