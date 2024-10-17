РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 222 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Когда проблемы с речью, лучше всего помогает с этим справиться логопед. Так что консультациями пренебрегать не стоит....7 заповедей для р...
  • Настя Зенчева
    Удивительно что у этой статьи не было лайковМы не знаем, что ...

Куриное филе по-французски

По классическому рецепту мясо по французски готовится в духовке. Я хочу предложить вам свой вариант приготовления куриного филе по французски на сковороде. Этот способ приготовления делает мясо сочным и нежным, а само блюдо менее вредным благодаря тому, что вместо майонеза я использую свежие томаты.

Ингредиенты

Куриное филе - 350 г

Картофель - 5 шт.

Помидоры - 3 шт.

Масло растительное - 3 ст. л.

Соль и приправа для мяса - по вкусу

Лук репчатый - 200 г

Сыр твердый - 150 г

  • 151 кКал
  • 40 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для приготовления куриного филе по-французски будем использовать следующие продукты: грудки куриные, масло растительное, картофель, помидоры, соль и специи, сыр твердый и лук репчатый.

 

Ингредиенты для куриного филе по французски
Фото 1

 

 

Куриную грудку нарезать небольшими кусочками, толщиной около 1 сантиметра. Обжарить курицу на растительном масле до румяной корочки.

 

Обжарка курицы на сковороде
Фото 2

 

 

Лук нарежьте полукольцами, добавьте к филе.

 

Курица с луком
Фото 3

 

 

Нарежьте тонко очищенный картофель, толщиной 3-4 мм, добавьте в сковороду.

 

Картофель с курицей на соковроде
Фото 4

 

 

Посолите и приправьте блюдо специями по вкусу, перемешайте.

 

Приправить картофель
Фото 5

 

 

Готовьте под крышкой на маленьком огне в течении 10 минут.

 

Готовим под крышкой
Фото 6

 

 

Затем добавьте помидоры, нарезанные кружочками.

 

Добавить помидоры
Фото 7

 

 

И посыпьте тертым сыром.

 

Посыпать сыром
Фото 8

 

 

Продолжайте готовить на маленьком огне, под крышкой, еще 15-20 минут, до расплавления сыра.

 

Фото куриного филе по французски
Фото 9

 

 

Наше куриное филе по-французски готово. Подаем горячим.

 

Курица по французски на сковороде
Фото 10

 

 

Приятного аппетита!

 

Рецепт куриного филе по французски
Фото 11

 

 

Куриное филе по-французски, рецепт с фото
Ссылка на первоисточник
рецепты

Картина дня

наверх