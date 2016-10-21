Не стыдиться слез. Как рассказать детям о смерти близкого человека

Рано или поздно дети понимают, что жизнь любого существа на земле, увы, не вечна. В этот момент родителям важно быть рядом, чтобы объяснить маленькому человеку простые истины.

Потеряв близких людей, не надо сочинять небылиц для ребёнка. Лучше деликатно обсудить с ним правду. © / pixabay.com

Как правило, годам к 4-5 уже сама жизнь сталкивает ребёнка с такими понятием, как «смерть». Например, малыш случайно, во время прогулки может наткнуться на мёртвого котёнка или голубя на улице, увидеть новости о гибели людей по телевизору или в Интернете, пережить смерть престарелых родственников.

Котик спит?

Заранее разговаривать с ребёнком о смерти, болезнях, трагедиях без каких-либо явных причин психологи не рекомендуют. Но родителям важно посмотреть, как ребёнок реагирует на такую ситуацию. Если он заплакал, испугался или, наоборот, проявил пристальный интерес, стоит объяснить, что произошло, даже если малыш не задаёт вопросов. Главное - не делать вид, что проблемы не существует, особенно если сын или дочь прямо спрашивают, что случилось.

Ответ на вопрос обязательно должен быть, но с учётом возраста вопрошающего. Говорить надо несколько адаптированную, но правду. Лживые отговорки типа: «Дедушка уснул надолго» или «Котёнок убежал» могут вызвать фобии, чувство вины или напрасные ожидания.

«Употреблять термин «никогда» в таком разговоре можно. У детей младшего возраста несколько стёрты категории времени, и весь тяжёлый смысл фразы они сразу не поймут, - говорит Екатерина Михайлова, педагог-психолог центра помощи семье и детям «Журавушка». - Объяснить, что земное бытие конечно, проще верующим людям. Во многих религиях есть чёткая концепция жизни после смерти. И тогда страшная категория «никогда» несколько нивелируется. Человек не исчез без следа - он где-то есть, просто в другом качестве. Значит, существует возможность и нам в другом качестве с ним однажды встретиться. Людям, которые придерживаются атеистических взглядов, стоит придумать историю вроде: дедушка теперь живёт на облачке или стал ангелом и поддерживает малыша с неба».

Специалисты не советуют брать ребёнка, особенно дошкольного возраста, на похороны, поминки, заупокойные службы. Там очень гнетущая атмосфера, которая не слишком полезна для неокрепшей психики. Но вполне можно с ребёнком сходить спустя какое-то время на могилу или в храм и поставить свечу. Если дети вошли в подростковый возраст и сами хотят пойти на похороны, необходимо подготовить ребёнка к тому, что он там может увидеть, опять же изложив концепцию смерти, которой придерживаются в семье.

Начать с себя

Если речь идёт о смерти близкого человека, в семье очень важно, как сами взрослые переживают эти моменты. Многие психологи отмечают: в современной России нет так называемой культуры горевания. Очень часто от переживших утрату или сочувствующих чужому горю можно услышать фразы типа: «Надо держаться!» или «Надо быть сильным!» Между тем быстро пережить горе - не значит показать всем, что ты сильный. Согласно последним исследованиям учёных, этот процесс у нормального человека в среднем должен занимать до года.

Если взрослые, окружающие ребёнка в семье, стараются держаться из последних сил, не показывая эмоций, получается, что ребёнку поделиться своими переживаниями (а они так или иначе всё равно возникают) не с кем. Такие однажды глубоко спрятанные переживания могут «аукнуться» в будущем тяжёлыми фобиями и депрессиями.

«Лучше всего уход близкого человека с ребёнком обсудить. И не стыдиться своих слёз. Это не значит, что нужно садиться рядом и рыдать. Но раз уж слёзы приходят, надо плакать, объясняя причину эмоций, - продолжает Екатерина Михайлова. - К сожалению, часто ребёнку месяцами врут, что умершая мама или отец просто куда-то уехали. У него или у неё, ко всему прочему, возникает ощущение брошенности. Любая тайна создаёт напряжение в семье. Взрослые, вынужденные скрывать что-то, сами живут в огромном стрессе. Не стоит забывать: есть огромный пласт бессознательного в психике, улавливающий это напряжение. Ребёнок, даже не зная о смерти родного человека, начинает вдруг играть в странные игры: закапывает игрушки, постоянно «убивает» кого-то из них. Если вы не чувствуете в себе сил рассказать о трагедии, попросите об этом кого-то из близкого окружения семьи, кому малыш доверяет».

Чтобы помнили

Ещё одна распространённая проблема, когда речь заходит о сложной теме жизни и смерти: «Если я не помню - значит, этого не было». Например, бабушка и дедушка одного из родителей умерли до рождения внуков. Зачем ворошить прошлое, водить ребёнка лишний раз на кладбище? Но рассказ об ушедших начинать надо не у могилы, а дома, открыв семейный альбом, вспомнив, какими умершие родственники были светлыми людьми. Можно предложить ребёнку написать бабушке или дедушке, которых он никогда не видел, письмо.

Кстати Иногда вопросы о жизни и смерти, задаваемые ребёнком, - хорошая возможность поговорить с сыном или дочерью о здоровом образе жизни. Например, для того, чтобы жить долго и счастливо, надо заниматься спортом, есть правильную пищу.

Пытаясь уменьшить боль от недавней потери, также не стоит «стирать» память у всей семьи. Известный советский и российский психотерапевт Фёдор Василюк, исследуя психологию переживаний, писал, что задача человека, потерявшего близкого, - не забыть, а светло помнить об ушедшем. Забыть близкого - значит стереть из памяти все положительные воспоминания: бабушкины пироги, походы с дедушкой в зоопарк и на карусели, их тепло и ласку.

Такие трогательные опыты абсолютной любви нужны каждому человеку. Надо помнить: факт боли от смерти должен уходить на задний план, на первый выходят светлые воспоминания и вера в огромную силу любви родных, охраняющую нас даже после их физической смерти.