«Молчание ребят». Почему подростки не хотят разговаривать, и как наладить с ним общение

За год они «вымахивают» сантиметров на 20, но, такое ощущение, что вместе с этим теряют 90 процентов слов, которыми когда-то пользовались. Подросткам это свойственно: перекинулся с мамой парочкой слов типа «Что на ужин?» или «Мне завтра ко второму…» и нырнул к себе в комнату, отгородившись от сходящей с ума от беспокойства матери. В практике психолога Галины Бурменской были случаи, когда тинейджер не разговаривал с родителями несколько недель кряду! Мы, мамы подростков, в большинстве своем склонны впадать в панику и посыпать голову пеплом: «Это моя вина, что мой драгоценный малыш от меня отдалился. Нужно было ему больше внимания уделять!». Что же на самом деле происходит в этот момент в голове подростка и как наладить с растущим «организмом» нормальное общение, знают психолог из Москвы Бычкова Ольга и возрастной психолог Галина Бурменская.

3 главных причины молчания подростка

Современный технологичный мир, к сожалению, только усугубил проблему переходного возраста. Если раньше родители жизненно нуждались в помощи детей при организации домашнего быта: кололи вместе с сыном дрова, носили воду из ближайшего колодца, готовили еду на неделю для всей семьи, то большинство бытовых проблем сегодня могут решить водопровод, индивидуальное отопление и мультиварка с микроволновкой. Да и гаджеты только увеличивают пропасть между детьми и родителями. Поэтому подрастающие дети частенько замыкаются в своем мире и не хотят идти на контакт с родными. Причин такого замкнутого поведения вашего отпрыска может быть несколько.

1. «Бунт на корабле!»

Очень может быть, что игра в молчанку – это своеобразный протест против ваших с ним взаимоотношений. В период активного роста ребенок нуждается в увеличении личного пространства, но и наша родительская поддержка для него сейчас очень важна. И когда мы продолжаем общаться с пятнадцатилетним подростком так же, как и десять лет назад (еще бы, ведь для нас они всегда остаются детьми), то тут и до протестных настроений недалеко. Своим поведением он хочет показать недовольство отношением к нему мамы и папы. Чувства в слова в этом возрасте еще очень сложно облечь, поэтому он и объясняет вам это так, как умеет. Чем молчаливее ваш ребенок, тем сильнее буря, бушующая у него внутри.

2. «Ты для меня не авторитет!»

Причиной молчания может стать смена авторитета для ребенка. Родители больше не являются для него самыми умными и мудрыми людьми на свете. И если еще 5 лет назад детка весело спешил поделиться с вами проблемами, тревогами, радостью, спросить совета, то сегодня он спешит с этим к друзьям. В некоторой степени такое положение дел вполне нормально. Это часть сепарации и естественный процесс становления его личности. Желание соблюдать дистанцию с мамой и папой дает ему возможность научиться строить доверительные и близкие отношения с другими членами социума, которых нельзя отнести к понятию «семья». Именно «за ширмой», которой он отгораживается от мамы с папой, он созревает, набивает свои шишки и набирается своего опыта. Тут мы со своими «нужно было так» и «ты неправильно делаешь» подрезаем ему крылья в полете! Это нужно понимать и принимать. Не стоит бояться обесценить свой родительский авторитет, это усугубит ситуацию и переложит ваши личные страхи на голову подростка.

3. «Я и так знаю, что будет»

Он, проживая с нами бок о бок, неплохо нас изучил. Поэтому тут не нужно быть бабкой Вангой, чтобы предугадать родительскую реакцию на то или иное событие. Предположим, что-то действительно случилось в его жизни: провален экзамен или лучший друг подозревает, что его девушка беременна. Что будет, когда он придет и расскажет вам об этом? Правильно, в ответ он обязательно услышит: «А я предупреждала! Ох, и друзья у тебя!», «Больше гулять не ходишь, готовишься к пересдаче!». Нет уж, извольте, лучше вообще промолчать.

Конечно же, причин подросткового молчания может быть масса. И лучше их выяснить в кабинете у психолога, ведь там специалист рассмотрит ваш уникальный случай во всех подробностях и сможет дать подходящие именно вам рекомендации.

Но все же существуют несколько универсальных советов для родителей тинейджера-молчуна

4. Не пытайте

Не хочет говорить – не нужно выпытывать. Не добивайтесь получения информации любой ценой. Лучше сядьте рядышком и поделитесь своими проблемами и переживаниями. Поинтересуйтесь его мнением, спросите его совета. В конце концов, так вы продемонстрируете свою открытость, покажете пример, как облекать в слова свои чувства и переживания, докажете, что с ним, как с личностью, очень интересно и вы цените его точку зрения.

5. Держите руку на пульсе

Очень важно иметь хорошие отношения с друзьями сына или дочери. Тогда, в критической ситуации всегда можно выяснить у его друзей, что происходит. Самое опасное, когда ребенок-подросток перестает делиться своими чувствами даже с друзьями. Тогда не стоит откладывать визит к специалисту надолго. Учитесь у психолога активно слушать, это поможет вам в дальнейшем. Когда ребенок говорит, необходимо «возвращать» детке то, о чем он сказал, облекать в слова его чувства: «Я понимаю, ты сейчас зол и рассержен». Так вы не позволяете ребенку оставаться один на один со своими проблемами и переживаниями, с вашей помощью он высказывается и ищет собственный выход из непростой ситуации.

6. Молчите «хором»

Иногда очень полезно не заставлять облекать проблему в слова, а предложить просто заняться приятными делами вместе. Например: «Я чувствую, что ты не готов сейчас делится своими проблемами. Давай просто сходим к кафе, съедим по мороженому и отвлечемся». И поверьте, нас, родителей, не отставили в сторону. Дети до сих пор в нас нуждаются: важно понимание, что их безусловно любят что у них есть крепкий тыл, который обеспечит помощь и поддержку в сложный момент. Ну, что ж, хоть это и сложно, но очень важно сейчас отпустить, но не бросать свое устремленное во взрослую жизнь чадо.

А ваш ребенок делится с вами самым сокровенным?