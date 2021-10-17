Столичная «партия ковида» добралась до детей: в 10 школах Москвы вводятся экспресс-тесты с перспективой отправки отказников на дистант



Случилось то, чего опасались родители, против чего они слали предупредительные письма в ДОНМ и Депздрав Москвы. В среду 13 октября мэрия устами активного члена «партии ковида», зама Собянина СС Анастасии Раковой заявила, что в 10 московских школах стартует экспресс-тестирование на ковид. Детей, не желающих тестироваться раз в две недели, в будущем попытаются выгнать на дистант. При этом осуществлять потенциально опасное медвмешательство, которое может повредить тонкую стенку носоглотки, защищающую мозг ребенка, будут не только медработники, но и сотрудники школы, «прошедшие специальное обучение». То есть столичные власти полностью копируют опыт Британии, Германии, Израиля и других стран и внедряют тесты, которые успешно находят ковид даже в коле и кетчупе – таким образом будет увеличено число «выявленных больных», огромное количество детей можно будет «легально» отправлять на дистант, дети со школьной скамьи приучаются к добровольно-принудительным медпроцедурам. И самое главное – делается заход на массовую вакцинацию детей, которую власти наметили на начало 2022 года.



Об этом сообщила Заммэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Ракова «порадовала» родителей :



«Дети чаще всего переносят болезнь в легкой форме или бессимптомно, при этом они почти в 1,5 раза чаще передают коронавирусную инфекцию совместно проживающим родственникам, чем взрослые. Ко всему прочему, дети - одна из наиболее социально активных групп населения. Мы видим, что за последний месяц заболело в 2,5 раза больше детей школьного возраста, чем в предыдущий, и только за последние две недели заболело на 42% больше детей школьного возраста, чем за предыдущие две. При этом за последний месяц было госпитализировано более 280 детей школьного возраста.



Мы видим, что в условиях роста заболеваемости ряд регионов переходит на дистанционное обучение. Мы понимаем, что это крайняя мера, которую никто в городе не хочет допустить, и мы отрабатываем другие возможные механизмы. Поэтому в 10 московских школах вводим экспресс-тестирование. Такая практика широко применяется за рубежом, а в ряде стран, например, в Великобритании, Австрии и отдельных частях Германии школьники сдают экспресс-тесты два раза в неделю. Первые тесты в Москве начнут делать с завтрашнего дня. Каждый ученик с 1 по 11 класс, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить это тестирование раз в две недели.



Обращаю внимание, что положительный результат экспресс-теста не является основанием ни для того, чтобы признать ребенка заболевшим, ни для введения карантина в классе. Но он является основанием для незамедлительного направления врача из поликлиники. Врач должен прийти на дом, тщательно осмотреть маленького пациента, в том числе проверить на наличие симптомов ОРВИ, взять ПЦР-тест и еще один экспресс-тест. И только по результатам допобследования может приниматься решение о дальнейших шагах. По итогам пилота и отработки эффективного алгоритма мы будем рассматривать возможность организации тестирования и в других образовательных организациях».



Утечка соответствующего приказа ДОНМ и Депздрава произошла в Телеграм несколько дней назад – и заявление Раковой ничем не отличается от уже известного родителям текста нормативно-правового акта . Самое главное, о чем предпочла умолчать чиновница в официальном комментарии – отказники от экспресс-тестов не будут допускаться к занятиям в школе. По крайней мере, так было прописано в проекте приказа. Так что никакой добровольностью тут не пахнет.



«В случае отказа родителя (законного представителя) от проведения экспресс-тестирования ИХА обучающегося обучающийся не допускается до образовательного процесса, допуск возможен только на основании отрицательного результата ПЦР-теста, представляемого в образовательную организацию с периодичностью один раз в две недели (за исключением каникулярного периода)», - гласит текст предварительного документа (официально утвержденный приказ столичных властей на момент написания материала не публиковался).



И тут сразу возникает множество вопросов. Во-первых, экспресс-тест склонен к ложным срабатываниям: он находит ковид в газировке, водопроводной воде, кетчупе , чем активно пользуются школьники Британии и Германии, чтобы получить пару недель каникул. Британские ученые подтвердили ненадежность тестов, но никак не могут объяснить, почему они реагируют на все, что ни попадя . Да и ПЦР-текст (который будет проводить «положительным» детям врач на дому), по словам его создателя-нобелевского лаурета, ушедшего из жизни буквально перед «пандемией ковида», недопустимо массово применять для оценки состояния объективно здоровых людей . Такой подход к тестированию, весьма вероятно, резко увеличит число выявленных «больных» и отправит много совершенно здоровых москвичей по домам.



Не меньше поражает и вот это высказывание Раковой:



«Школа самостоятельно принимает решение о том, кто будет проводить экспресс-тестирование. Экспресс-тесты продаются в аптеках и активно используются в быту, они не требуют специальных медицинских навыков для использования. Поэтому по решению школы для этого могут привлекаться как сотрудники образовательных организаций, так и медицинский персонал. Взятие мазка происходит тонкой и мягкой палочкой, которой невозможно нанести вред. Тем не менее, сотрудники школ прошли обучение по взятию экспресс-тестов.



При этом по желанию родители могут сами провести тестирование своему ребенку. Для этого они должны прийти в школу в рамках установленного графика и в специально отведенном месте в присутствии сотрудника школы провести тестирование. Старшеклассники также могут сделать себе тест под наблюдением учителя самостоятельно. Кроме того, родители могут раз в две недели самостоятельно приносить результаты отрицательного ПЦР-теста ребенка, сданного в поликлинике или частной клиник».



Вообще-то сбор биоматериала для ПЦР- и экспресс-тестов на ковид не является такой уж безобидной процедурой, «не требующей мед. навыков». Это полноценное медицинское вмешательство, которое, если уж мы, так вышло, находимся в правовом поле РФ и хотим соблюдать законы, должен делать дипломированный медработник – начиная с уровня медсестры или фельдшера. Обратимся к официальному документу – инструкции Минздраву по забору биологического материала . Из нее следует, что при взятии проб у детей (как и у взрослых) необходимо активно вращать зонд с ватным тампоном глубоко у задней стенки слизистой носоглотки. При сильном упоре тыльная часть зонда (палочки) может легко травмировать слизистую – от микротравмы до сильного кровотечения (видео с подобными последствиями тестов легко найти в сети). Более того, тонкая стенка слизистой носа является частью гемато-энцефалического барьера. Соответственно, при ее повреждении существует высокий риск попадания бактерий/других микроорганизмов или микроэлементов непосредственно в мозг. Иностранные источники рассказывают о таких историях травмирования и рисках для детей . Но для Раковой это обыденная процедура, которые может делать кто угодно…



Отказников от тестов, как и показавших положительный результат, будут отправлять домой, всех контактировавших с ними – также на карантин, а затем организовывать столь желанную для цифровизаторов «образовательную среду» - в общем, легализовывать тотальный дистант. В Иваново, например, по этой схеме после взятия ПЦР-тестов закрыли 9 классов , причем, судя по комментариям к новости, родителей учитель предупредил за 30 мин. до конца занятий, выбора у них не было:



«Вранье!!! В открытую и не стесняясь! У нас никто никаких письменных разрешений на медицинское вмешательство не спрашивал! Предупредил учитель по смс за полчаса до окончания занятий и написала, что руководство шк. было не в курсе, это решение оперштаба и все вопросы к гл. врачу детской поликлиники», - пишет одна из мам.



С точки зрения законности действия мэрии Москвы также не выдерживают никакой критики – юристы сходятся во мнении , что они просто не вправе принуждать детей и родителей к этой медпроцедуре, отказывать в очном образовании и т.д. Именно поэтому Ракова пока скромно умалчивает о планах сделать тесты обязательными – на данный момент они озвучены как «пилотный проект». Независимая ассоциация врачей опубликовала предупреждение об ответственности директорам школ, детских садов, колледжей за внедрение подобных обязательных тестов.



Родители, естественно, тоже бьют тревогу и массово пишут чиновникам мэрии заявления о недопустимости нарушения безусловного права на образование отлученных от образовательного процесса учеников, гарантированное ст. 43 Конституции РФ и 273-ФЗ «Об образовании». Статья 20 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья» обеспечивает каждому право на отказ от медицинских вмешательств, о чем цифро-ковидные чиновники настоятельно рекомендуют нам забыть. Но дети, как и взрослые, не обязаны доказывать состояние своего нормального здоровья для посещения школы, тогда как отказ от тестирования обязан трактоваться в пользу отказавшегося школьника. Более того, согласно 152-ФЗ, персональные данные о здоровье ребенка (т.е. результат экспресс-теста) могут обрабатываться только с письменного согласия его представителя.



В мэрии все это прекрасно знают и пытаются лукаво подменить понятия – ранее у них термометрия не считалась медвмешательством, а теперь вот и экспресс-тесты на ковид. Делается это для выставления ситуации таким образом, что согласия родителей на экспресс-тесты якобы не требуется. Что ж, тогда и COVID-19 – не болезнь, по их логике.







В заявлении против принудительных экспресс-тестов на ковид мамы и папы предупреждают чиновников столичной мэрии и директоров школ, что они будут привлечены к ответственности за нарушение прав обучающихся. Еще раз – на сегодня никаких законных оснований для отстранения учеников, отказавшихся от ПЦР-/экспресс- тестов на ковид, от очных занятий, не существует. И отступать в этом вопросе недопустимо – это только начало противостояния – накануне глава Минздрава Мурашко сообщил : через две недели будут подведены итоги экспертизы по ГМО-препарату «Гам-Ковид-Вак-М», который Гинцбург сотоварищи намерены вкалывать нашим детям. Переход к обязательной вакцинации детей с выбрасыванием из очной формы обучения отказников, вероятно, будет осуществляться поэтапно, но не слишком долго. Так что протягивая лапы к российским детям, «партия ковида» уже спровоцировала массовое общественное недоверие и посеяла ветер. Недалеко и до урожая в виде бури.



РИА Катюша