Алименты на ребенка в 2025 году: до какого возраста и в каком размере платятся

Случаются ситуации, когда кому то из родителей приходится перечислять определенную сумму на содержание детей. Новости СМИ2 До какого возраста и в каком размере надо платить алименты на ребенка в 2025 году? Каким образом их можно оформить? На эти и другие вопросы ответим в статье.

Когда и до какого возраста нужно платить алименты на ребенка

Алиментные обязательства родителей в отношении детей регулируются статьями Семейного кодекса Российской Федерации (далее — СК РФ). Особенности этих норм Финансам Mail.ru раскрыла адвокат Адвокатского кабинета «Трояновская» Юлиана Трояновская. Она сообщила, что платить алименты на ребенка, предоставляя таким образом ему содержание, может не только родитель, живущий отдельно от ребенка и/или находящийся в разводе со вторым родителем. «Алименты можно также взыскать, находясь в браке и даже проживая вместе», — уточнила юрист. Алиментные обязательства родителей в отношении детей регулируются статьями Семейного кодекса Российской Федерации (далее — СК РФ). Особенности этих норм Финансам Mail.ru раскрыла адвокат Адвокатского кабинета «Трояновская» Юлиана Трояновская. Она сообщила, что платить алименты на ребенка, предоставляя таким образом ему содержание, может не только родитель, живущий отдельно от ребенка и/или находящийся в разводе со вторым родителем. «Алименты можно также взыскать, находясь в браке и даже проживая вместе», — уточнила юрист.

Что касается возраста, до которого осуществляется уплата алиментов на ребенка, то:

в соответствии с пунктом первым статьи 80 СК РФ, речь идет об обязанности родителей содержать своих несовершеннолетних детей, то есть, алименты выплачиваются с даты обращения и до достижения ребенком совершеннолетия — до 18 лет;

согласно пункту первому ст. 85 СК РФ, право получать от одного или обоих родителей алименты распространяется и на их нетрудоспособных детей, достигших совершеннолетнего возраста, если они нуждаются в помощи.

Остановимся подробнее на последнем варианте. Само понятие нетрудоспособности в Семейном кодексе не раскрывается, но, принимая во внимание части первую и третью статьи 1 Федерального закона РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ, можно сказать, что нетрудоспособными совершеннолетними гражданами являются, в том числе, инвалиды первой, второй и третьей группы, чья инвалидность была установлена на основании медико-социальной экспертизы.

Нуждающимися в помощи могут признаваться граждане, чье материальное положение, с учетом возраста человека, его здоровья, других обстоятельств (покупка продуктов, лекарств, одежды, оплата жилищно-коммунальных услуг и тому подобное) является недостаточным для удовлетворения жизненно важных потребностей. В соответствии с пунктом девятым Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56 (далее — Постановление № 56), признание человека нуждающимся в материальной помощи осуществляется в судебном порядке. Для принятия решения в каждом конкретном случае учитываются все обстоятельства дела.

Важно! Алименты на совершеннолетнего ребенка могут быть начислены только при одновременном наличии у него обоих факторов — нетрудоспособности и признания его судом нуждающимся в помощи. Важно! Алименты на совершеннолетнего ребенка могут быть начислены только при одновременном наличии у него обоих факторов — нетрудоспособности и признания его судом нуждающимся в помощи.

Отметим, что некоторые граждане путают алименты на содержание детей с пенсией по потере кормильца и поэтому уверены, что их можно получать после достижения ребенком совершеннолетия и до 23 лет, если он обучается на очном дневном отделении ВУЗа. Но в части второй пункта 38 Постановления № 56 четко разъясняется, что трудоспособные дети, достигшие 18-летнего возраста, проходящие обучение в образовательных учреждениях по очной форме, не относятся к лицам, которые имеют право на алименты.

Также выплата алиментов может быть прекращена и до достижения ребенком совершеннолетия, если:

он вступит в брак до того, как ему исполнится 18 лет, приобретя тем самым дееспособность (пункт второй статьи 21 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ));

в случае его усыновления (удочерения), в соответствии с пунктом вторым ст. 120 СК РФ;

в связи с его смертью или смертью родителя, выплачивающего алименты (пункт второй статьи 120 СК РФ).

Выплата алиментов совершеннолетнему лицу, в соответствии с пунктом вторым статьи 120 СК РФ, может быть прекращена, если суд признает, что у него восстановилась трудоспособность и/или он больше не нуждается в помощи.

Как могут быть оформлены алименты на ребенка

Юлиана Трояновская разъяснила, что существует несколько способов оформления алиментных обязательств.

Добровольно

Родители могут договориться между собой, без обращения к юристу, нотариусу или в судебные органы, в каком размере и в каком порядке один из них будет платить алименты на ребенка. Это могут быть выплаты наличными, почтовый перевод или перевод на банковскую карту второму родителю с пометкой «алименты» или «на содержание Маши/Васи (имя ребенка/детей)».

«Такой способ оформления алиментных обязательств является правом плательщика алиментов. По сути — когда хочу, тогда перевожу, нет документа, в котором прописаны даты, суммы, нет обязанности», — уточнила эксперт. «Такой способ оформления алиментных обязательств является правом плательщика алиментов. По сути — когда хочу, тогда перевожу, нет документа, в котором прописаны даты, суммы, нет обязанности», — уточнила эксперт.

По соглашению

Соглашение об уплате алиментов на ребенка оформляется письменно и заверяется у нотариуса (пункт первый статьи 100 СК РФ). В документе, в том числе, можно указать:

размер алиментов;

вид выплаты — конкретная денежная сумма, процент/доля от дохода, смешанный вид (и в твердой сумме, и в процентах/долях от дохода);

способ передачи денег, включая перевод части алиментов на счет ребенка в банке;

даты, определенные дни месяца, в которые будут осуществляться выплаты, а также даты их прекращения;

условия внесения в соглашение изменений или его расторжения и прочее.

«На такие алименты уже начисляется неустойка и такое соглашение служит исполнительным документом для судебных приставов, если вдруг родитель перестанет платить», — пояснила адвокат. Это значит, что в случае нарушения условий соглашения, его можно предъявить для принудительного взыскания средств через судебных приставов.

Справка: в соответствии с пунктом вторым статьи 103 СК РФ, размер алиментов на несовершеннолетних детей, определяемый в соглашении, не может быть меньше того размера алиментов, который причитался бы им в случае взыскания выплат через суд.

Через суд

В соответствии со статьей 106 СК РФ, если у сторон нет заключенного соглашения об уплате алиментов, можно взыскать их в судебном порядке. По словам Юлианы Трояновской взыскать алименты на детей через суд можно:

в бесспорном случае — по судебному приказу (при этом присутствия должника не требуется, судья выдает документ единолично, без судебного разбирательства);

при наличии каких-либо спорных моментов между сторонами — подав исковое заявление на алименты на ребенка, тогда основанием для их получения будет являться исполнительный лист.

«Решение суда подлежит немедленному исполнению, даже если должник его обжалует», — сообщила юрист.

Как рассчитываются алименты на ребенка

Эксперт разъяснила, что если нет нотариально заверенного соглашения, в котором родители сами определяют размер алиментов, есть разные варианты их расчета:

в соответствии со статьей 81 СК РФ, взыскание алиментов на ребенка может осуществляться в долевом отношении от заработка и/или других доходов родителей;

в соответствии со статьей 83 СК РФ, суд может назначить выплату алиментов в твердой денежной сумме, перечисляемой ежемесячно, если заработок и/или иной доход родителя, обязанного выплачивать алименты, нерегулярный, меняющийся, полностью или частично получаемый им в иностранной валюте или в натуре, либо вовсе отсутствует, а также если применение варианта взыскания алиментов в долях не представляется возможным, затруднительно по каким-то причинам, значительно нарушает интересы одной из сторон;

в соответствии со статьей 83 СК РФ, по тем же причинам, что и во втором варианте, суд может назначить ежемесячную выплату алиментов в смешанном виде (в долевом отношении и в твердой денежной сумме).

Для сведения: в соответствии с пунктом третьим статьи 83 СК РФ, если дети остаются с обоими родителями, то с более обеспеченного родителя могут ежемесячно взимать алименты в пользу второго в твердой денежной сумме.

Размер алиментов на ребенка в 2025 году: сколько платить

Рассмотрим варианты алиментов на ребенка, и сколько по ним положено платить.

Процент от зарплаты

Юлиана Трояновская разъяснила, что при выплате алиментов в долевом отношении в соответствии с пунктом первым статьи 81 СК РФ, взимаемый процент от зарплаты и иных доходов зависит от количества детей, в пользу которых они установлены:

Алименты на одного ребенка 25% (одна четверть) от заработка и всех иных доходов На двоих детей 33% (одна треть) от заработка и всех иных доходов На троих и более детей 50% (одна вторая или половина) заработка и всех иных доходов

Согласно пункту второму статьи 81 СК РФ, указанные выше доли могут быть увеличены или, наоборот, уменьшены. Причинами могут стать: материальное или семейное положение родителей, другие обстоятельства, заслуживающие внимания, в том числе, низкий доход родителя, уплачивающего алименты, состояние его здоровья, наличие у него других детей (несовершеннолетних или совершеннолетних нетрудоспособных, нуждающихся в помощи), которых он содержит, наличие у ребенка, на которого перечисляются алименты, тяжелого заболевания, вследствие чего он нуждается в длительном дорогостоящем лечении, и другое.

Твердая сумма

В соответствии с пунктом вторым статьи 83 СК РФ, суд устанавливает размер твердой денежной суммы таким образом, чтобы у ребенка максимально возможно сохранился тот уровень обеспечения, который был у него прежде. При этом берутся во внимание материальное и семейное положение сторон и иные обстоятельства, заслуживающие внимания.

По словам эксперта, алименты на детей в России в твердой денежной сумме взыскивают в устанавливаемой судом сумме, кратной величине прожиточного минимума для детей (далее — ПМ) в том регионе, в котором проживает ребенок, или, если в регионе указанная величина отсутствует, кратной величине ПМ, установленного для детей на федеральном уровне (ст. 117 СК РФ). «Для Санкт-Петербурга, например, в 2025 году ПМ для детей — это 18 749 рублей. Величина ПМ индексируется каждый год», — рассказала юрист. При этом она уточнила, что размер алиментов может быть установлен и в виде доли величины ПМ.

Как показывает практика, суды часто принимают решение о выплате алиментов в размере ½ доли ПМ, ссылаясь на части первую и вторую статьи 80 СК РФ, согласно которым содержание ребенка является обязанностью обоих родителей.

Ниже рассмотрим примерные размеры алиментов на ребенка в 2025 году в твердой сумме, если она составляет ½ ПМ, который в целом по России с 1 января составил для детей 17 201 рубль:

Алименты на одного ребенка 1/2 ПМ = 17 201/2 = 8600,5 руб. Алименты на 2 детей 1/2 ПМ + 1/2 ПМ = ПМ = 17 201 руб. Алименты на 3 детей 1/2 ПМ*3 = 1,5ПМ = 25 801,5 руб.

С каких доходов удерживаются алименты на ребенка

Источник: Freepik Правительства РФ от 02.11.2021 № 1908 (далее — Перечень), алименты удерживают, в том числе, со следующих видов доходов: В соответствии с Перечнем, утвержденным Постановлениемот 02.11.2021 № 1908 (далее — Перечень), алименты удерживают, в том числе, со следующих видов доходов:

с заработной платы, включая любые доплаты к окладам, премии, вознаграждения;

с пенсий всех видов, включая любые доплаты, повышения, надбавки, за исключением пенсии по потере кормильца;

со стипендий;

с пособия по безработице, выплат по листкам временной нетрудоспособности (больничным);

с доходов ИП от предпринимательской деятельности за минусом подтвержденных расходов;

с доходов от недвижимости, сдаваемой в аренду или реализуемой в ходе осуществления экономической деятельности;

с доходов от операций с ценными бумагами, включая проценты, дивиденды и так далее, за вычетом фактически понесенных расходов;

с доходов по вкладам в банках в виде полученных процентов;

с сумм налоговых вычетов;

с некоторых видов компенсаций и некоторых сумм материальной помощи;

с доходов по договорам гражданско-правового характера;

с денежного содержания/денежного довольствия военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, прокуратуры, противопожарной службы, граждан, находящихся в добровольческих формированиях, проходящих службу в Росгвардии и имеющих специальные звания полиции, а также с других видов доходов.

Внимание! В соответствии с пунктом четвертым Перечня, алименты взимают с названных доходов после удержания с них налогов, предусмотренных российским законодательством.

Порядок уплаты алиментов на ребенка

Юлия Трояновская разъяснила, какие варианты выплат алиментов на ребенка предусмотрены:

добровольно, в этом случае деньги могут быть перечислены любым удобным способом — наличной суммой, переводом на счет в банке, по почте;

через работодателя — в данном случае, согласно статье 109 СК РФ, бухгалтерия обязана удерживать и уплачивать алименты по соглашению об уплате алиментов или по исполнительному документу (судебному приказу, исполнительному листу) ежемесячно (не является нарушением и взимание алиментов дважды в месяц, с аванса и заработной платы), не позднее трехдневного срока со дня выплаты зарплаты (аванса/зарплаты) работнику, являющемуся плательщиком алиментов;

через судебных приставов — в случае, когда источники дохода неизвестны либо родитель уклоняется от содержания ребенка, возбуждается исполнительное производство для розыска источника доходов, в данном случае средства поступают сначала на счет судебных приставов, а затем перечисляются родителю.

Стоит учитывать, что в соответствии со статьей 138 Трудового кодекса РФ, по всем исполнительным документам общий размер удержаний на алименты не может превышать 70% от размера дохода гражданина, являющегося их плательщиком.

Ответственность за неуплату алиментов на ребенка

По российскому законодательству, за неуплату или неполную уплату алиментов на ребенка в 2025 году может грозить административная или уголовная ответственность:

за неуплату без уважительных причин алиментов в течение двух и более месяцев родителя ждет административное наказание по статье 5.35.1 КоАП РФ в виде обязательных работ до 150 часов, административного ареста на 10−15 суток, или, если к нему нельзя применить указанные меры — штрафа в сумме 20 000 рублей;

за повторное административное наказание в период, когда уже имеется аналогичное административное наказание (неоднократная неуплата алиментов без уважительных причин) родителя ждет уголовное наказание по пункту первому статьи 157 Уголовного кодекса РФ в виде исправительных или принудительных работ до одного года, ареста на срок до трех месяцев или лишения свободы до одного года.

«Если должник не платит, то на алименты, согласно статье 115 Семейного кодекса РФ, начисляется неустойка в размере 0,1% в день от суммы задолженности», — пояснила юрист.

Мнение эксперта

По мнению Юлии Трояновской, алиментные обязательства продолжают оставаться одним из ключевых вопросов социальной политики государства, направленных на обеспечение благополучия детей. «К счастью, в последние пару лет история с алиментами стала исправляться — мы наблюдаем тенденцию к усилению контроля над исполнением этих обязательств. Суды и приставы становятся более жесткими в отношении тех, кто уклоняется от уплаты алиментов, вводя новые механизмы воздействия на должников. А значит, стали взыскиваться более реальные для достойного содержания ребенка суммы», — заявила адвокат.

Главное об алиментах на ребенка в 2025 году

Выделим главные аспекты, касающиеся алиментов на ребенка:

алименты выплачиваются на ребенка до 18 лет либо и после его совершеннолетия, если он является нетрудоспособным и нуждается в помощи;

возможны три варианта оформления: добровольные выплаты, подписанное сторонами, нотариально удостоверенное соглашение, судебное решение;

алименты на ребенка выплачиваются как процент от зарплаты и иных доходов (25% на одного, 33% на двоих, 50% на троих и более детей), в виде твердой суммы, определяемой судом индивидуально, и одновременно в процентном отношении и твердой сумме;

в качестве источников дохода помимо зарплаты учитываются все остальные виды доходов плательщика за некоторыми исключениями (например, пенсия по потере кормильца);

за неуплату или неполную уплату алиментов неплательщику грозит административная и уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.

Эти ключевые моменты отражают текущие тенденции в вопросе начисления и выплаты алиментов и подчеркивают важность соблюдения обязательств по содержанию детей.