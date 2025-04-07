Как научить ребенка буквам: начинаем путешествие в мир знаний

Когда ребенок узнал все или часть букв, он уже понимает, что слова состоят из отдельных частей — букв и слогов. Предложите малышу игру в слова. Произнесите сначала самое простое, например, «мама», и попросите назвать слоги или буквы, из которых оно состоит. Ребенок может и сам предлагать слова для разбора по буквам. Если вы будете время от времени «ошибаться», занятие пройдет не только интересно, но и весело.