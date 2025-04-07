Как научить ребенка буквам: начинаем путешествие в мир знаний

Возможности развития и усвоения знаний опираются на навыки, которые человек получит в раннем детстве (1).
С какого возраста можно начинать учить с ребенком алфавит
Идея начинать обучение в раннем, до трех лет, возрасте не так давно была популярной. Родители соревновались в стремлении научить малыша читать и считать в возрасте до года. Бытовало утверждение, что есть определенный критический возраст, после которого обучать детей становится очень трудно. Но исследования нейропсихологов и биологов не подтвердили существование «окна возможностей», за пределами которого ребенок становится плохо обучаемым (2).
— Мода на раннее развитие ребенка уходит в прошлое. Многие родители начинают понимать, что акцент на слишком раннем развитии для малыша несет больше вреда, чем пользы. В развитии детей выделяют так называемые сенситивные периоды — это этапы развития, наиболее благоприятные для формирования каких-либо навыков, — поделился Вадим Ковригин, кандидат педагогических наук, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова. — Навыки понимания устной речи, высказываний, эмоций при их артикуляции наиболее успешно развиваются в возрасте двух-трех лет. Навыки же чтения и письма формируются заметно позже — к четырем-шести годам.
Пошаговая инструкция, как научить ребенка читать и произносить буквы
Начать обучение можно, когда вы убедитесь, что сам ребенок готов к обучению. Если занятия его не интересуют или утомляют, лучше отложить учебу на некоторое время. Занятия должны быть веселыми и непринужденными, иначе они могут вызвать отторжение.
1. Учитывайте потребности ребенка
Прежде чем начать осваивать буквы и процесс чтения, убедитесь, что ребенок настроен на учебу. Он должен уметь слушать, концентрироваться и повторять звуки.
2. Не учите алфавит, учите гласные
Не стоит зазубривать алфавит или смешивать гласные с согласными. Специалисты рекомендуют начинать с гласных. Их легче произносить и запоминать. Для начала выберите, например, А, О, У. Покажите ребенку букву, назовите и попросите повторить.
3. Согласные
Когда начинающий читатель выучил все или часть гласных, можно рассказать ему о согласных. В первую очередь покажите такие буквы, которые произносятся протяжно: М, Ш, С, Х и другие.
Чтобы было проще перейти к чтению, называйте не буквы, а звуки: не «мэ» или «эм», не «сэ» или «эс», а М и С. Потому что разницу между буквой и звуком объяснить ребенку дошкольного возраста может быть трудно. Как и то, почему неправильно читать «мэ-а-мэ-а», хотя в этом слове он видит букву «мэ».
4. Слоги и слова
Когда ребенок понял, как звучат гласные и выучил первые согласные, соедините буквы в слоги: «ма-ма», «му-му», «ра-ма».
5. Используйте ассоциации
При обучении опирайтесь на детское воображение. Связывайте буквы с предметами или животными, название которых начинается с этих букв. Например, А — арбуз, Б — белка. Это поможет ребенку запомнить буквы.
6. Играйте в игры
С дошкольниками все обучение необходимо строить в форме игры. Используйте кубики с буквами, лото, книжки с изображением букв.
7. Читайте вместе
Приучайте ребенка к чтению. Читайте вслух детские книги, после просите малыша повторить за вами слова и фразы, описать картинки, ответить на вопросы, связанные с текстом.
8. Хвалите и поощряйте
Во время занятий поддерживайте положительные эмоции. Хвалите ребенка за каждый успех, даже самый маленький. Если малыш или вы сами не в настроении, отложите занятие до более подходящего момента.
Пошаговая инструкция, как научить ребенка писать буквы
Как рассказал эксперт Вадим Ковригин, письмо — навык более сложный, чем чтение:
— Ребенку важно при помощи взрослых не просто записать букву, но и проговорить ее, почувствовать звучание. Поэтому для развития речи и навыков чтения хороши любые игры, направленные на повторение и запись слов. Главное — отказаться от зазубривания. Буквы надо чувствовать и слышать.
1. Убедитесь, что ребенок готов к письму
Если ребенку с трудом даются мелкие точные движения руками, приступить к письму он точно не готов. Более того, слабая координация свидетельствует о том, что речевые способности малыша отстают в развитии (3). Значит необходимо подумать не о чтении и письме, а о развитии моторики.
2. Развитие мелкой моторики
Чем лучше ребенок владеет движениями рук, ног и пальцев, тем легче ему осваивать новые навыки. Поэтому с раннего возраста необходимо развивать мелкую моторику.
Чтобы подготовить руку к письму, дайте малышу возможность укрепить ее мышцы и развить координацию движений. Для этого годится множество занятий: рисование, лепка из пластилина, складывание пазлов, вырезание картинок, вязание крючком, вышивание и другая полезная и интересная для ребенка деятельность.
3. Используйте разные поверхности
У ребенка будет еще много времени, чтобы писать в тетрадях. Лучше превратить занятие в игру и заинтересовать дошкольника, используя любые другие поверхности. Например, на пляже можно писать буквы на песке или выкладывать их камнями. Малышу понравится, если вы прикрепите большой лист обоев к стене и будете писать буквы краской. А во время готовки предложите ребенку изобразить буквы на манной или другой крупе.
4. Играйте
Превратите письмо в игру. Например, предложите ребенку написать письмо любимому сказочному персонажу.
5. Используйте прописи
Научите малыша правильно держать карандаш или фломастер, не зажимая его в кулаке. Купите прописи с крупными буквами и покажите, как писать отдельные детали букв — черточки, крючки, овалы.
6. Не торопитесь
Не спешите с освоением чтения и письма. Поддерживайте ребенка, если у него не сразу все получается. Объясните, что никто не начинал писать идеально с первого раза. Помните, что обучение — это длительный процесс, требующий терпения и практики.
В то же время разные упражнения в игровой форме помогут малышу быстрее освоить чтение и письмо. Тем более что для занятий не требуется ни дорогого оборудования, ни специального времени. Заниматься можно по дороге в магазин, детский сад, при выполнении домашних дел.
7. Будьте последовательны
Чтобы ребенок научился чтению или письму, занимайтесь регулярно. Уроки не должны длиться много времени: нескольких минут вполне достаточно.
Игры и упражнения для изучения букв и запоминания алфавита
Игры и упражнения — отличный способ сделать обучение увлекательным и привить ребенку любовь к познанию.
1. Слово, слоги и буквы
Когда ребенок узнал все или часть букв, он уже понимает, что слова состоят из отдельных частей — букв и слогов. Предложите малышу игру в слова. Произнесите сначала самое простое, например, «мама», и попросите назвать слоги или буквы, из которых оно состоит. Ребенок может и сам предлагать слова для разбора по буквам. Если вы будете время от времени «ошибаться», занятие пройдет не только интересно, но и весело.
2. Лото
Сделайте карточки с буквами и картинками, которые на эти буквы начинаются. Передайте их ребенку и называйте буквы. Малыш должен закрыть соответствующую картинку.
3. Кубики с буквами
Самая простая и любимая детьми игра — обычные кубики с буквами. Она помогает быстро запоминать их написание. Дайте ребенку задание построить из кубиков слово.
4. Животные и птицы
Предложите малышу поиграть в слова: вы произносите название животного, а ребенок должен понять, на какую букву оно заканчивается и назвать свое животное уже на эту букву.
5. Вывески
На улице встречаются разные вывески. Обычно они красочные, привлекают внимание. Проходя мимо такой, попросите малыша назвать знакомые буквы.
Как научить ребенка выговаривать некоторые проблемные буквы
Дети не сразу начинают четко выговаривать звуки. Некоторые из них — Р, Л, Ш наиболее трудны в освоении. Если у ребенка нет проблем со здоровьем, таких как короткая уздечка языка, неправильный прикус, нарушения слуха, то в большинстве случаев рано или поздно малыш научится говорить верно. Но ему можно деликатно помочь. Для этого нужно развивать речевой аппарат и с помощью игровых упражнений улучшать произношение.
Буква Р
Эта буква особенно трудна для малышей. Чтобы помочь ребенку, потребуются занятия не только по правильному произношению буквы, но и специальная гимнастика.
- Артикуляционная гимнастика
Такие занятия необходимы, чтобы натренировать речевые органы. Ребенку предлагают выполнять упражнения. Например, открыв рот, он должен языком тянуться к носу и подбородку. Чтобы сделать упражнение «Лошадка», малышу нужно щелкать языком, подражая звуку копыт. Нижняя челюсть при этом должна оставаться неподвижной.
- Дыхательная логопедическая гимнастика
Упражнения на дыхание помогают дошкольникам контролировать дыхание, что поможет избавиться от дефекта произношения. Например, во время упражнения «Гуси» ребенку предлагают во время ходьбы поднимать руки на вдохе и опускать на выдохе, произнося «г-у-у» (4).
- Игры с буквой Р
Одну из таких игр посоветовал эксперт Вадим Ковригин:
— Предложите ребенку дописывать и проговаривать слова в таком примерно формате:
Ра-ра-ра — начинается иг...
Ры-ры-ры — у мальчика ша...
Ро-ро-ро — у нас новое вед…
Ру-ру-ру — продолжаем мы иг…
Ре-ре-ре — стоит дом на го.
Буква Л
Дети неверно произносят Л примерно по тем же причинам, что и Р или другие звуки. Исправление дефекта включает четыре этапа.
- Подготовка
Предложите ребенку упражнения, которые помогут овладеть речевым аппаратом — гортанью, голосовыми связками, языком и укрепить их. Например, «Грибок», при выполнении которого малыш на 5—10 секунд прижимает язык к твердому нёбу, а уздечка в это время растягивается. Или «Лошадка», которое описано выше.
- Постановка звука
Существуют разные способы, чтобы поставить произношение звука Л. Например, подражательный метод, который хорошо подходит для домашних занятий. Ребенку показывают, как должен располагаться язык и губы, когда он говорит этот звук. При выполнении задания малышу предлагают подставить ладошку и почувствовать теплую волну воздуха при произношении звука.
- Артикуляционная гимнастика
Гимнастика включает упражнения, которые улучшают эластичность подъязычной связки, увеличивают двигательную активность языка. Ребенку предлагают широко раскрыть рот, язык при этом должен быть прижат снизу. Челюсти остаются неподвижными и слегка напряженными. Длительность упражнения 5—10 секунд. Это упражнение «Окошко».
При выполнении задания «Лопаточка» малышу следует вытянуть язык вперед и расположить его на нижней губе. Для упражнения «Иголочка» необходимо свернуть язык трубочкой и выставить его вперед.
- Закрепление
Повторяйте с ребенком слоги и слова со звуком Л: «ла», «ло», «лу», «лы».
Буква Ш
Проблема с этим звуком возникает не так часто. Обычно справиться с ней можно в домашних условиях.
- Артикуляционная гимнастика
Выполняйте с ребенком специальные упражнения, которые тренируют силу и длительность выдоха. Например, во время улыбки слегка приоткрыть рот и показать расслабленный язык. Затем дотронуться им до нижней губы и удерживать положение около 5 секунд.
- Постановка звука
Ребенок должен знать, как правильно располагать губы и язык. При произнесении Ш губы немного скруглены и выдвинуты вперед, а между зубами образуется небольшое пространство. Боковые стороны языка прижаты к задним зубам, а его кончик расположен за верхними, образуя щель между ним и нёбом.
- Дыхательная гимнастика
Ребенку предлагают сдуть со стола кусочек ваты. Выдох должен быть ровным и сильным, губы сложены трубочкой, а щеки расслаблены.
- Закрепление
Предлагайте ребенку найти на картинке букву Ш. Повторяйте с ней слоги»: «ша», «шо», «шу», «шы». Читайте малышу стихи и сказки, в которых часто встречается эта буква. Постепенно усложняйте упражнение, подбирая слова с Ш в середине и конце слов.
Советы эксперта
— Родителям следует учитывать, что слишком раннее обучение чтению и письму может принести больше вреда, чем пользы. Ребенок усваивает устную речь, подражая взрослым. Это происходит непроизвольно и неосознанно. Поэтому для развития речевых навыков важно просто больше общаться с малышом, играть в простейшие игры, например, «Продолжи фразу», «Повтори фразу» и другие, — подчеркнул эксперт Вадим Ковригин.
Главное о том, как выучить с ребенком все буквы алфавита
Обучение чтению и письму — важный этап в развитии ребенка. Чтобы сохранить у малыша любовь к обучению, начинайте занятия, только если он уже готов учиться.
1. Готовность детей к чтению и письму формируется к 4—6 годам.
2. Превратите обучение в игру.
3. Обучение должно идти от простого к сложному: от гласных к согласным.
4. Используйте наглядные материалы и ассоциации.
5. Хвалите и поощряйте ребенка за каждый успех.
6. Будьте терпеливы и последовательны.
7. Если ребенку не дается произношение отдельных букв, занимайтесь с ним дома или обратитесь к логопеду.
Список источников
1. Содействие развитию детей раннего возраста: от научных данных к масштабным мероприятиям. Сводный обзор серии публикаций журнала The Lancet. 2016.
2. Donald B Bailey Jr. Are critical periods critical for early childhood education?: The role of timing in early childhood pedagogy. Science Direct. 2002.
3. Взаимосвязь головного мозга и мелкой моторики. Дефектология Проф. С. В. Миронова. Московский институт коррекционной педагогики.
4. Как научить ребенка выговаривать букву «Р». Дефектология Проф. С. В. Миронова. Московский институт коррекционной педагогики.
Свежие комментарии