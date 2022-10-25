МАСКИ СОРВАНЫ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОТДАЛИ АГЕНТАМ ВЛИЯНИЯ ЗАПАДА

"Педагогом" в программе "Учитель для России", адаптированной с американской программы, может стать человек с высшим образованием любой специальности за… пять недель. Его научат этому коучи и менторы. Потом он может без профессионального диплома поучительствовать в провинциальной неблагополучной школе, став "агентом изменений". И отправиться после этого к новым карьерным высотам благодаря поддержке "сообщества". Этот замечательный проект курирует в России "Вышка", а среди друзей – Ельцин Центр, Российский Еврейский Конгресс и много других странных организаций.

Есть такое известное в энтомологии существо, как жучок-ламехуза. Попадая в муравейник, он выделяет из брюшка сладкий наркотический медленный яд, который очень нравится мурашам. Они его за это кормят, но постепенно деградируют. В итоге муравейник вымирает.

"Метод ламехузы" давно стал понятием в прикладной социологии и оружием ментальной войны против целых государств.

Взялись снизу

В случае проекта "Учитель для России" (УДР) мы видим его классическое применение в сфере педагогики. Школьное образование и воспитание, как многократно уже говорилось, – ключевое звено развития любого государства, основа его ментальной, а значит и политической суверенности.

В странах, пекущихся об этом, никогда не доверят образование своих детей иностранцам или их агентам по методологии. Тем более – неучам в профессии. Но именно так происходит уже шестой год в России.

На самом деле гораздо дольше. Просто сделав всё, что можно, для разрушения среднего образования сверху и "сбоку" – через соросовские программы, наши умные цивилизационные противники затеяли это теперь "снизу" – изнутри школ. И исполняют весьма грамотно – в дурманном облаке "социально-полезного волонтёрства", с чёткой организацией, "фигурами прикрытия". При молчании ягнят. Ну или, используя начальную метафору, – при блаженном шевелении усиками муравьёв.

https://vk.com/video-75679763_456277649

Переучиваем историков

В последнее время рекламные площадки на многих сетевых ресурсах заполнили заманчивые предложения для выпускников педвузов по специальности "история".

Переучившись в "Летнем лагере" программы "Учитель для России", каждый откликнувшийся может получить диплом НИУ ВШЭ о педагогической переподготовке и место учителя в провинциальной школе. А в придачу к этому "поддержку куратора и методиста на протяжении двух лет; поддержку большого и дружного сообщества, в котором сейчас более 500 единомышленников; ежемесячную стипендию в 20 000 рублей в дополнение к зарплате в школе; компенсацию на аренду жилья в размере 15 000 рублей в месяц".

Главный слоган проекта при этом гласит:

Работа, которая изменит твою жизнь и общество, в котором ты живёшь.

Надо сказать, что замануха для дипломированных учителей – относительно новый "подпроект" УДР. Их главная "фишка": учителем в провинции ты можешь стать и с дипломом строителя или экономиста. Незачем заканчивать педвуз! В графе вакансий "требуемый опыт работы" стоит – "не требуется". При этом с дополнительными к зарплате гонорарами и "подъёмными" тебя направят в неблагополучную глухую школу, которая называется на новоязе проекта "региональной школой со сложным социальным контекстом".

Кто же эти "благодетели"? Основные – это уже упомянутая ВШЭ, а также компании Netwell и Skill Cup, "Новатэк", IBS, Fesco; Московская биржа, "Деловая Россия", платформа Scholae Mundi, Европейский центр бизнес-коучинга, Московская высшая школа социальных и экономических наук (Шанинка), Российский Еврейский Конгресс, сайт "Правмир". Среди "друзей" проекта фигурируют, в частности, Ельцин Центр, Еврейский музей и центр толерантности, Музей истории ГУЛАГА. А региональными партнёрами указаны министерства и департаменты образования нескольких регионов России.

Солидно, правда? И вполне рукопожатно при том. Но какова же цель этой мощной "благотворительности"?

Внедрение чужих смыслов

"Учитель для России" – это адаптированная версия американо-британской программы Teach For All, "объединяющей десятки тысяч выпускников лучших университетов мира, таких как Гарвард, Йель, Оксфорд, Массачусетский технологический институт, из 35 стран" – типичного глобалистского проекта англосаксов, продвигающего "новозападные" цивилизационные константы.

На сайте УДР сообщается, что программа "зародилась у двух студенток СПбГУ Алёны Маркович и Елены Ярмановой в 2013 году". То есть подаётся всё как волонтёрская инициатива "снизу" двух неравнодушных студенток, болеющих за проблемы со школьным образованием в русской глубинке.

Идеалистическая версия эта корректируется при знакомстве с "бэком" Алёны, ставшей исполнительным директором фонда "Новый учитель": "Стажировалась в Берлине и Вашингтоне, исследовала социальную политику европейских стран... работала маркетологом в компании Veeam Software, отвечала за коммуникации в проекте "Лето в Новой Голландии", курировала образовательную программу GameChangers для студентов, интересующихся образованием и ИТ, отвечала за маркетинг проекта по онлайн-образованию Stepic.org".

Не совсем обычно для обычной питерской студентки-выпускницы, не так ли?

На самом деле вначале был организован вышеупомянутый фонд при поддержке Boston Consulting Group. Инициатором и активным "интегратором" фонда с зарубежными и отечественными участниками стал выпускник Физтеха Фёдор Шеберстов – руководитель в России крупнейшей в мире хэдхантинговой компании Odgers Berndtson, также стажировавшийся до этого в Америке.

Официально заявленная цель – "обеспечить равенство образовательных возможностей для детей в разных регионах России". Сказано также, что программа УДР "предлагает альтернативный вход в профессию учителя для специалистов из разных сфер, а также обучение и поддержку участников в течение двух лет".

И программа, и Фонд, едва вылупившись, с ходу получили мощную финансовую и организационную поддержку от различных организаций в России. Как будто чья-то невидимая рука открыла этим ребятам зелёную улицу: твори, выдумывай, пробуй!

И вот уже образовательные ведомства Калужской, Тамбовской, Воронежской, Новгородской, Нижегородской и Новосибирской областей, а также ЯНАО и Приморского края подписывают с импортированной программой договоры о сотрудничестве, допуская непрофессиональных учителей в уже 95 (на сегодняшний день) школ. Были договорённости и с Московской областью, но "что-то пошло не так".

Как поясняется на сайте УДР, "директора в этих школах открыты к экспериментам и готовы поддержать наших участников в поиске оптимального подхода к работе с детьми". Марка "Вышки", а также присутствие в Совете Фонда ректора Московского городского педагогического университета (МГПУ) Игоря Реморенко и других вип-персон, видимо, снимает необходимость государственного контроля за тем, кто приходит учить детей в школу и чему он там будет учить, "экспериментируя"!

В этом Совете, кстати, есть много "интересных" персон. Например, Елена Чернышкова – зампредседателя Попечительского совета Европейского университета, которая в своё время была руководителем небезызвестного фонда "Династия"* Дмитрия Зимина.

Мы все учились понемногу

Чему наспех учат самих учителей-любителей за полтора месяца в "Летнем лагере" программы – "секрет фирмы". Известно только, что этим занимаются кураторы, коучи и супервайзеры – как и положено у англосаксов. А перед этим лагерем "будущие учителя получают возможность включиться в процесс матрикуляции (погружения)". В общем, "матрикулируют" их как-то.

Самомнение у кураторов УДР немалое.

Тот факт, что наша программа так востребована, ярко говорит о качестве педагогического образования в нашей стране, ... наша образовательная программа готовит людей к этой профессии лучше, чем пять-шесть лет в педагогическом вузе,

– пишут на их сайте. Представляете? Зачем, спрашивается пять лет учиться?! Минобр, ау!

Я вижу в том числе ресурс нашей программы в том, что мы эти кадры выращиваем. И наши выпускники уже частично выросли в тех людей, которые могут дальше менять систему,

– откровенничает Алёна Маркович.

Мы можем прийти к министру образования на уровне региона и абсолютно на равных обсудить, какая существует проблема и как мы сообща можем её решить. Мне кажется, это что-то уникальное для России,

– продолжает она с гордостью.

Действительно, столь открыто и напористо агенты влияния в нашем образовании ещё не действовали. Маркович признаётся, что, пройдя "огромный ментальный путь", они поняли, что "никого на надо спасать" и что их начальная формулировка "агенты изменений" сейчас "очень режет слух". Ещё бы! Также как и "УДР-дети", как называют сами себя школьники, привязавшиеся к весёлым и креативным учителям программы, – в пику скучным "традиционным" местным педагогам. Начинают, правда, всплывать некоторые ассоциации с учителями-"мокрецами" из "Гадких лебедей" братьев Стругацких.

В "историях" на сайте УДР приводится рассказ одного из "историков", запущенных по программе в школу в Малой Вишере. Проведя с одним классом "кахут" – по Ивану IV – "интерактивная игра, где я создаю свои вопросы с вариантами ответов, а дети отвечают на них, используя телефон", он проводит урок по теме "Владимир Красно Солнышко и крещение Руси":

"Я начал урок с расспросов о православии, крестиках, церкви, молитвах и вере. На вопрос о том, верят ли они в Бога, многие поднимают руку, чему я удивляюсь и подмечаю как интересный факт".

Другая "учительница" признаётся, что поначалу в школе "чувствовала себя, как агент 007".

О чём это "кино"?

Здесь начинается самое интересное. Вокруг программы "Учитель для России" наверчено множество туманных "пиарных" слов. Тут и "каждый ребёнок станет автором своей жизни". И "дети из самых разных уголков России, вне зависимости от места своего рождения и стартовых условий, будут иметь равный доступ к образовательным возможностям". И "принятие инаковости других", "приверженность гуманистическим принципам в педагогике"; и "ребрендинг" профессии педагога, чтобы "обеспечить её восприятие не только как благородной, но и как престижной".

Но за этим туманом для профанов позиционируется и более реальная, прагматичная цель. Получив суперскорый диплом "Вышки" и будучи протестированы кураторами проекта в школе на трудных подростках, свежеиспечённые педагоги, как объясняется на сайте, могут "запустить собственный образовательный проект при грантовой поддержке программы, работать в сфере управления образованием, заниматься академическими исследованиями или продолжить свой профессиональный путь в сфере бизнеса".

"Учитель для России" – это самодостаточное профессиональное сообщество. У нас есть выпускники программы, есть действующие участники, директора школ, люди, которые дают на программу деньги, министры образования, кураторы, методисты, эксперты. Даже если завтра программа по каким-то причинам закроется – это то, что точно останется как совершенно самодостаточный продукт. Есть эти люди, есть связи между ними – а значит, наше дело будет развиваться дальше, продуцировать новые истории и программы,

– пишет Алёна Маркович.

Переводим на русский: за пятилетку УДР удалось создать разветвлённую сеть влияния, используя неблагополучные школы как стартовую площадку для выявления будущих лидеров этой сети. Которые по внутренним связям "сообщества" смогут занимать потом разные ключевые "посты влияния" в стране. Всё очень логично и чётко продумано – западные кураторы умеют работать, что ни говори! Только вот почему мы позволяем вешать себе лапшу на уши, допуская в наш огород этих волков в овечьей шкуре?!

Людям, мало-мальски соображающим что к чему, суть этого "благотворительного" проекта была понятна с самого начала.

Я считаю эту программу просто чудовищной для российского образования. Это программа подготовки агентов влияния, воздействия на молодёжь России, начиная с самого раннего возраста,

– остерегал ещё в самом начале проекта УДР руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин.

А митрофорный протоиерей, настоятель храма Рождества Николая Чудотворца на Пресне в Москве Алексий Аверьянов направлял тогдашнему председателю комитета Госдумы по образованию Вячеславу Никонову письмо, в котором предупреждал:

Проект "Учитель для России", базирующийся на американской глобальной педагогической системе Teach for all, которая предлагает вытеснить из школы квалифицированные педагогические кадры и заменить их на асмоловских профанов, имеет одну единственную цель – разрушить тысячелетние духовные ценности Русской Цивилизации.

Указывал на опасность программы и Никита Михалков в своём "Бесогоне". Но, как говорится, "Васька слушает да ест". Видимо, слишком высокие покровители у этих "педагогических агентов"!

Что с того?

Вряд ли кто-то в трезвом уме будет спорить, что у школьного образования в России сегодня мало серьёзных проблем, в том числе тех, по которым "работают" деятели УДР. А в глубинке страны – они особо остры. Но тут ведь как: можно решать эти проблемы, а можно имитировать их решение, занимаясь под этим прикрытием совсем другими делами.

Государство, увы, запаздывая, но озаботилось проблемой нехватки педагогических кадров в провинции: Владимир Путин в 2020 году запустил программу "Земский учитель" по примеру неплохо работающей программы "Земский доктор". Были введены федеральные выплаты за классное руководство, другие полезные меры. Все эти пробелы и лакуны в сфере отечественного образования внимательно изучают наши цивилизационные противники. И весьма креативно используют в своих целях под благими видами. Это было опасно всегда. А сейчас, когда идёт война на уничтожение России, – опасно втройне.

* Фонд "Династия" признан в России иностранным агентом