Как похудеть после родов на 20 кг: подробный отчет о похудении

Моя история банальна: впервые я столкнулась с набором лишнего веса в период беременности и родов. С появлением на свет моего первого сына я приобрела 20 лишних килограммов (это уже после родов, так как во время беременности прибавка составляла 25 кг!).

Впадать по этому поводу в депрессию было некогда: после выписки из роддома мы лежали в больнице с несколькими пугающими диагнозами, не ладилось кормление грудью, да и вообще я долго отходила после тяжелых родов. Однако с наступлением лета, не поместившись ни в одну свою дородовую вещь, я поняла, что нужно принимать меры!

Сдвинуться с мертвой точки было сложно, потому что спланировать свой день с грудным ребёнком не всегда возможно. Предстоящие ограничения в питании меня и вовсе пугали. Тут хочу отметить, что я ужасная сладкоежка по жизни, и не упускаю возможности побаловать себя чем-то страшно вкусным и страшно вредным! Это имеет последствия и до сих пор — стоит только расслабиться.

Но, собственно, деваться было некуда, мириться с новым непривлекательным телом я не хотела, потому медленно, но верно шла к похудению.

Когда более или менее отошла от родов, перво-наперво я увеличила физическую активность. Для этого вовсе не обязательно ходить в тренажёрный зал, все упражнения можно выполнять в домашних условиях, наряду с хлопотами молодой мамы. Это элементарная зарядка с утра, комплекс упражнений в течение дня: приседания, отжимания, выпады, наклоны, упражнения на пресс, в течение хотя бы 20-30 минут. Ко всему прочему, каждый вечер я гуляла с коляской как минимум час пешком, даже разработала маршрут для этого. В конце прогулки я просила родных забрать коляску, сама же поднималась на 9-й этаж по лестнице.

Пожалуй, самым сложным оказалась корректировка питания. Было нереально сложно, я даже не представляла, что настолько зависима от еды. Но постепенно, без стресса для организма я пришла к такой схеме:

Стакан тёплой воды натощак;

Правильный завтрак (каша, омлет, низкокалорийный бутерброд, например);

На обед я ела либо первое, либо второе (одно из двух!);

На ужин — отварная куриная грудка + овощи;

В течение дня 1,5-2 литра воды, в промежутках между приёмами пищи;

Моим перекусом могли быть фрукты, кисломолочные продукты или даже что-то из сладкого/выпечки. Однако вредности я позволяла себе лишь в первой половине дня, в идеале до 12:00;

Я приучила себя ни в коем случае не запивать чаем/кофе основной приём пищи. Пить можно только через 40 минут после еды! Иначе растягиваются стенки желудка и ощущается тяжесть;

И да, я не ела после 18:00, летом — после 19:00. Я знаю, что польза этого метода является сомнительной, но у меня в этом случае сыграл психологический фактор: есть после определенного времени для меня стало своего рода табу. Нет, и все. То есть если я могла согрешить в питании днем, то вечером у меня был исключительно легкий ужин и запрет на еду перед сном;

Небольшой секрет: когда поначалу о-о-очень хотелось съесть что-то вечером, перед сном, я ела половинку грейпфрута. Этот фрукт способствует сжиганию жиров и перебивает чувство голода. До сих пор это моя палочка-выручалочка, которая позволяет немного обмануть организм.

Отмечу, что на момент начала похудения я уже практически не кормила грудью, так уж вышло, что к 6 месяцам сына ГВ прекратилось.

Конечно же, хочется скорее поделиться, каких результатов похудения я добилась. Вес уходил довольно медленно, примерно по 1 кг в неделю. Но поскольку я прочитала много статей на эту тему, уже знала, что именно такой показатель и является нормой, не вызывает стресс организма. Окончательно в прежнюю форму я пришла почти через 2 года после родов. Вместе со стройным телом я получила чувство легкости и уверенности в себе!

К слову, я до сих пор такая же любительница сладкого и мучного, но очень уж мне полюбилась фраза, что нет ничего вкуснее, чем ощущать себя худой! Именно она зачастую и подстегивает меня отказаться от очередного вкусного, но вредного для фигуры куска. Ведь эти вкусняшки находятся во рту всего лишь две минуты, а на бёдрах могут остаться на всю жизнь!

Хотя я ужас как не любила фотографироваться в тот период, несколько фото до и после похудения все же нашла. Смотрите первый коллаж.

На этом мою историю можно считать счастливо законченной, но следует небольшое продолжение. Ведь через некоторое время в моей жизни наступила вторая беременность! Хотя в этот раз все обошлось довольно небольшой прибавкой (+9 кг после родов), но и их необходимо было скинуть.

Действовала я примерно по той же схеме, что и после первых родов. Только к моей физической активности прибавился хулахуп. Я крутила обруч ежедневно в течение 30 минут, конечно же, не сразу после родов, а начала примерно месяца через три. Благодаря этому жирок с живота уходил гораздо охотнее.

Конечно же, и в этот раз были ограничения в питании, питьевой режим и определенная физическая нагрузка. Что называется, воспитывая каждый день свою силу воли, я-таки добилась результатов. В этот раз в форму я пришла гораздо быстрее: уже за 10 месяцев вернулась к своему комфортному весу в 49 кг.

Вот и все, чем хотела поделиться. Тем же, кто ступил на путь постройнения, хочу сказать, что в этом деле нет лёгких решений, только через собственные усилия, пот и ограничения можно добиться результатов! Желая получить красивое и стройное тело, помните, что для этого есть единственно верное решение — комплексный подход!

Желаю всем чувствовать гармонию, легкость в теле, уверенность в себе, любить и быть любимой!