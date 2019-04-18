РЕБЁНОК.РУ
Шоколадные конфеты с орехами и сгущенкой

Шоколадные конфеты с орехами и сгущенкой

Простой рецепт приготовления домашних шоколадных конфет. Орехи можно выбирать на свой вкус.

 
 
Кухня: Домашняя кухня
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

  • 1 Подогреть сгущенное молоко и масло сливочное.
    Положить кэроб или какао, размешать. Положить орешки. Насыпать сухое молоко, размешать.
  • 2 Из получившейся массы сформировать шоколадные конфеты произвольной формы, отправить в холодильник для затвердения.
