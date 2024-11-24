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Как отучить ребенка сосать палец

И попрощаться с соской.

Сосание пальца – очень распространенная привычка, закладывающаяся еще в младенчестве. Рефлекс заставляет малышей сосать если не соску, то свои пальцы — это помогает им успокоиться и заснуть. А когда ребенок становится старше, палец во рту приносит чувство комфорта, безопасности и удовлетворения.

Когда и как отучать от сосания пальца?

Большинство специалистов сходится на том, что в первые годы жизни ребенка беспокоиться о том, что он сосет палец, не стоит — во всяком случае, если это не мешает развитию речи. Большинство детей к пяти-шести годам сами перестают это делать. Однако именно в этом возрасте начинается смена молочных зубов на постоянные.

Если ребенок еще продолжает сосать палец, постоянные зубы могут вырасти вкривь и вкось. Поэтому хорошо бы начать отучение от той привычки года в три, чтобы у вас был запас времени.

Многие родители говорят о том, что отучить ребенка от сосания пальца гораздо труднее, чем от бутылочки или соски. Насильственный путь в этом случае не подходит: не надо превращать это в битву, лучше действовать постепенно. Когда ребенок подрастет, обсудите с ним его привычки, а также ситуации, в которых это чаще всего происходит.

Помогите самому ребенку понять, когда и почему он сосет палец, и это поможет ему отказаться от такого способа самоуспокоения.

Можно также ввести правила, ограничивающие время сосания. Например, установить, что ребенок может сосать палец только дома или только у себя в кроватке перед тем, как заснуть.

Если ребенок часто сосет палец, когда ему скучно и нечем заняться, например, во время поездки в машине, — придумайте, чем занять его руки или чем отвлечь внимание. Обязательно используйте позитивное подкрепление, когда ребенок выполняет правила или проводит какое-то время без пальца во рту.

Ни в коем случае не мажьте палец ничем и не надевайте на руки перчатки. Привычка не исчезнет, а из-за негативных эмоций ребенку еще больше захочется пососать свой палец.

Как отучать от соски

Большинство детей сами отказываются от соски годам к четырем, и особо переживать из-за того не стоит. Но если самостоятельного прощания с соской не случилось, вам придется ребенку помочь.

Вы можете просто в одночасье избавиться от всех сосок в доме, но будьте готовы к нескольких нелегким дням и ночам. А можно пойти путем постепенного отучения, разрешая сосать соску только в определенное время дня, или только в определенных местах, пока все это не сойдет на нет само по себе.

Если же вам хочется более структурированного подхода, то можно прибегнуть к так называемому трехдневному плану.
На протяжении двух дней вы объясняйте ребенку, что он уже вырос, и пришла пора сказать «прощай» некоторым «малышовым» вещам, например, соске.

А на третий день напомните ему, что день прощания с соской настал, и это должно произойти именно сегодня.

Соберите на его глазах все соски и предложите ему самому выбросить их в мусорный бак, или посмотреть, как это сделаете вы. Это более мягкий подход, чем если бы вы сразу выбросили все соски, и более быстрый способ, нежели постепенное отучение.

По материалам сайта moms.com

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