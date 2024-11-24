Как отучить ребенка сосать палец

Вы можете просто в одночасье избавиться от всех сосок в доме, но будьте готовы к нескольких нелегким дням и ночам. А можно пойти путем постепенного отучения, разрешая сосать соску только в определенное время дня, или только в определенных местах, пока все это не сойдет на нет само по себе.