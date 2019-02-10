Характеристика на ученика (образцы, примеры, рекомендации)

подборка готовых характеристик на ученика, а также образцы и рекомендации

Название: «Характеристика на ученика» — подборка психологических и педагогических характеристик (более 50 шт.), а также инструкции и рекомендации по написанию собственных хар-ик.

Год издания: 2009 — 12

Формат: doc в rar. архиве

Кол-во страниц: много

Размер: 5,2 Мб

Качество: хорошее

Характеристика на ученика — один из самых востребованных документов в работе классного руководителя, завуча, педагога-психолога или социального педагога.

Используемые в образовательной практике хар-ки подразделяются на три основных типа — психологические, педагогические и психолого-педагогические. В данной подборке мы собрали все три вида характеристик, а также образцы, шаблоны и рекомендации по их написанию.

В архиве, который доступен для скачивания по ссылке расположенной в конце данной статьи вы найдете примеры готовых характеристик для учеников разных классов, образцы положительных хар-ик для успевающих учеников и негативных для слабых, рекомендации и шаблоны для самостоятельного написания ха-ки любого типа.

Всего в подборку включено более 70 готовых характеристик + бланки, шаблоны и рекомендации по их написанию.

В большинстве случаев хар-ка включает в себя следующие разделы:

1. Общие сведения об учащемся. (Фамилия, имя, отчество, возраст, в каком классе учится, национальность, информация о родителях и т.д.).

2. Состояние здоровья и физическое развитие.

3. Условия семейного воспитания.

4. Интересы ученика.

5. Интеллектуальное развитие.

6. Особенности темперамента.

7. Волевые качества.

8. Коммуникабельность в отношении с коллективом класса и учителями.

9. Уровень притязаний и самооценка

10. Морально-этические качества

Заключение.

Содержание подборки:

Педагогические и психологические хар-ки (более 70 шт.)

Статья «Как правильно составить характеристику на ученика (школы, колледжа, вуза)? «

Психолого-педагогическая характеристика личности учащегося. Методические указания. (21 стр. )

Схема составления психолого-педагогической характеристики ребенка для поступления в школу

Шаблон «Характеристика школьника»

Краткая хар-ка «трудного» ребенка

Схема составления психолого-педагогической хар-ки.

Карта психологической хар-ки личностного развития подростка

Бланк-схема «Характеристика ученика».

Всего более 100 документов!

Образцы характеристик:

Образец психологической характеристики первоклассника:

Образец: педагогическая характеристика на среднего ученика

Характеристика на ученика 4 класса:

Скачать:

Скачать подборку «Характеристика на ученика»

Всего более 70 готовых хар-ик + бланки, шаблоны и рекомендации.

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