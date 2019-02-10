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Характеристика на ученика (образцы, примеры, рекомендации)

Характеристика на ученика (образцы, примеры, рекомендации)

подборка готовых характеристик на ученика, а также образцы и рекомендации

Название: «Характеристика на ученика» — подборка психологических и педагогических характеристик (более 50 шт.), а также инструкции и рекомендации по написанию собственных хар-ик.


Год издания: 2009 — 12
Формат: doc в rar. архиве
Кол-во страниц: много
Размер: 5,2 Мб
Качество: хорошее

Характеристика на ученика — один из самых востребованных документов в работе классного руководителя, завуча, педагога-психолога или социального педагога.

Используемые в образовательной практике хар-ки подразделяются на три основных типа — психологические, педагогические и психолого-педагогические. В данной подборке мы собрали все три вида характеристик, а также образцы, шаблоны и рекомендации по их написанию.

В архиве, который доступен для скачивания по ссылке расположенной в конце данной статьи вы найдете примеры готовых характеристик для учеников разных классов, образцы положительных хар-ик для успевающих учеников и негативных для слабых, рекомендации и шаблоны для самостоятельного написания ха-ки любого типа.

Всего в подборку включено более 70 готовых характеристик + бланки, шаблоны и рекомендации по их написанию.

В большинстве случаев хар-ка включает в себя следующие разделы:

1. Общие сведения об учащемся. (Фамилия, имя, отчество, возраст, в каком классе учится, национальность, информация о родителях и т.д.).
2. Состояние здоровья и физическое развитие.
3. Условия семейного воспитания.


4. Интересы ученика.
5. Интеллектуальное развитие.
6. Особенности темперамента.
7. Волевые качества.
8. Коммуникабельность в отношении с коллективом класса и учителями.
9. Уровень притязаний и самооценка
10. Морально-этические качества
Заключение.

Содержание подборки:

  • Педагогические и психологические хар-ки (более 70 шт.)
  • Статья «Как правильно составить характеристику на ученика (школы, колледжа, вуза)? «
  • Психолого-педагогическая характеристика личности учащегося. Методические указания. (21 стр. )
  • Схема составления психолого-педагогической характеристики ребенка для поступления в школу
  • Шаблон «Характеристика школьника»
  • Краткая хар-ка «трудного» ребенка
  • Схема составления психолого-педагогической хар-ки.
  • Карта психологической хар-ки личностного развития подростка
  • Бланк-схема «Характеристика ученика».

Всего более 100 документов!

Образцы характеристик:

Образец психологической характеристики первоклассника:
Образец: педагогическая характеристика на среднего ученика
Характеристика на ученика 4 класса:

Скачать:


Скачать подборку «Характеристика на ученика»

Всего более 70 готовых хар-ик + бланки, шаблоны и рекомендации.

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