Характеристика на ученика (образцы, примеры, рекомендации)
подборка готовых характеристик на ученика, а также образцы и рекомендации
Название: «Характеристика на ученика» — подборка психологических и педагогических характеристик (более 50 шт.), а также инструкции и рекомендации по написанию собственных хар-ик.
Год издания: 2009 — 12
Формат: doc в rar. архиве
Кол-во страниц: много
Размер: 5,2 Мб
Качество: хорошее
Характеристика на ученика — один из самых востребованных документов в работе классного руководителя, завуча, педагога-психолога или социального педагога.
Используемые в образовательной практике хар-ки подразделяются на три основных типа — психологические, педагогические и психолого-педагогические. В данной подборке мы собрали все три вида характеристик, а также образцы, шаблоны и рекомендации по их написанию.
В архиве, который доступен для скачивания по ссылке расположенной в конце данной статьи вы найдете примеры готовых характеристик для учеников разных классов, образцы положительных хар-ик для успевающих учеников и негативных для слабых, рекомендации и шаблоны для самостоятельного написания ха-ки любого типа.
Всего в подборку включено более 70 готовых характеристик + бланки, шаблоны и рекомендации по их написанию.
В большинстве случаев хар-ка включает в себя следующие разделы:
1. Общие сведения об учащемся. (Фамилия, имя, отчество, возраст, в каком классе учится, национальность, информация о родителях и т.д.).
2. Состояние здоровья и физическое развитие.
3. Условия семейного воспитания.
4. Интересы ученика.
5. Интеллектуальное развитие.
6. Особенности темперамента.
7. Волевые качества.
8. Коммуникабельность в отношении с коллективом класса и учителями.
9. Уровень притязаний и самооценка
10. Морально-этические качества
Заключение.
Содержание подборки:
- Педагогические и психологические хар-ки (более 70 шт.)
- Статья «Как правильно составить характеристику на ученика (школы, колледжа, вуза)? «
- Психолого-педагогическая характеристика личности учащегося. Методические указания. (21 стр. )
- Схема составления психолого-педагогической характеристики ребенка для поступления в школу
- Шаблон «Характеристика школьника»
- Краткая хар-ка «трудного» ребенка
- Схема составления психолого-педагогической хар-ки.
- Карта психологической хар-ки личностного развития подростка
- Бланк-схема «Характеристика ученика».
Всего более 100 документов!
Образцы характеристик:
Скачать:
- Шаблон психолого-педагогической хар-ки ученика.
- Вопросник хар-ка неуспевающего учащегося.
- Инструкция по написанию характеристик.
- Педагогические хар-ки на учащихся.
- Психологическая характеристика ученика 2 класса.
- Характеристика на ученика 4 класса.
- Характеристика посредственного ученика 9-го класса.
- Хар-ка успевающего ученика 8-го класса.
- а также учеников 6 -10 классов и выпускников.
Скачать подборку «Характеристика на ученика»
Всего более 70 готовых хар-ик + бланки, шаблоны и рекомендации.
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