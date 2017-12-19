Ночной гость. Как лечить ложный круп?

Он охотится за малышами, выбирая, как правило, из тех, кто моложе 3–5 лет (чаще мальчиков). Обычно он нападает внезапно. И, как правило, ночью. Кто этот разбойник? Ложный круп!

Наш эксперт – врач-педиатр высшей категории, член Союза педиатров России Оксана Мурзина.

По науке эта болезнь носит длинное название – острый стенозирующий ларинготрахеит. А по-простому – ложный круп (от шотландского «croup» – «каркать»). Ведь каркающий или лающий кашель вместе с затруднённым дыханием и осипшим голосом – его типичные симптомы.

Астма ни при чём

Такую клиническую картину на первый взгляд легко принять за приступ бронхиальной астмы, но при астме больному трудно сделать выдох, а при ложном крупе с этим проблем нет, но зато нарушен вдох. Нехватка воздуха во время приступа возникает из-за сужения гортани, которое развивается вследствие отёка слизистой оболочки дыхательных путей.

Ложный круп – это, как можно догадаться из названия, не самостоятельная болезнь, но довольно неприятное осложнение, которое может возникнуть у ребёнка на фоне ОРВИ (в основном гриппа, рино-, адено- и энтеровирусов), а также коклюша, кори, скарлатины. Но у некоторых детей крупом заканчивается любая простуда. Особенно склонны к его развитию дети-аллергики.

Сохраняйте спокойствие!

Чаще всего приступ ложного крупа возникает ночью. И развивается мгновенно и сильно, хотя ещё накануне ничто, как говорится, не предвещало – ну был у ребёнка лёгкий насморк или кашель, да и всё. Страшные каркающие звуки, прорывающиеся сквозь дет­ский плач, будят мам и пап среди ночи, и те, испуганные, бегут к малышу. Несмотря на то, что вид задыхающегося ребёнка, испуганно хватающего ртом воздух, даже самого спокойного родителя способен привести в состояние ужаса, впадать в панику не следует. Действовать надо спокойно и уверенно.

Как правило, к страшным последствиям ложный круп не приводит. Но если затруднение дыхания прогрессирует и возникает угроза жизни, врач делает малышу укол адреналина или даже проводит экстренную трахеотомию, вводя в трахею ребёнка специальную трубку, через которую тот будет дышать, пока у него сохраняется сильный спазм гортани. Но если родители будут действовать правильно, необходимости в таком вмешательстве не возникнет.

Как, в больницу?

Тем не менее при ложном крупе, особенно если приступ возник впервые, обязательно нужно вызывать «скорую помощь». Медики оценят степень опасности и в зависимости от этого либо назначат домашнее лечение, либо порекомендуют лечь в стационар. Отправиться в больницу иногда нужно и для того, чтобы убедиться, что у ребёнка ложный круп, а не истинный, который возникает на фоне дифтерии и гораздо более опасен, но при этом часто протекает точно так же. Также спутать ложный круп можно с отёком Квинке, возникающим при аллергии, с заглоточным абсцессом или, например, с ситуацией, возникшей из-за попадания в горло инородного предмета.

Для облегчения состояния ребёнка медики могут применить глюкокортикоиды (вводятся в виде таблеток, внутривенно или через небулайзер, а также в свечках ректально). Обычно уже на второй день ребёнку становится легче, а через неделю малыш выздоравливает.

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Типичные ошибки

При ложном крупе категорически нельзя:

Ставить горчичники и проводить растирания мазями. Эфирные масла и резкие запахи способны вызвать рефлекторный спазм мышц гортани и ухудшить состояние.

Засовывать ребёнку в рот ложки и другие предметы (так некоторые родители поступают, дабы ребёнок не задохнулся). Эта мера неэффективна, но при этом создаёт риск травмы гортани. Но можно попытаться вызвать у ребёнка рвотный рефлекс, аккуратно дотронувшись черенком чайной ложкой до задней стенки глотки, чтобы снять спазм гортани.

Укутывать больного. Так малышу будет лишь труднее дышать.

Давать мёд, варенье, соки цитрусовых, поскольку у детей-аллергиков они могут усилить отёк.

Применять любые препараты в виде леденцов, спреев или сиропов. Лекар­ства при ложном крупе могут быть только в виде таблеток (их обязательно надо растолочь) или растворов.

Подавлять кашель, применяя противокашлевые препараты. Поступать надо как раз наоборот. Ведь кашель – это защитный механизм, поэтому его надо стимулировать!