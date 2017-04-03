Школьникам - пить

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС

Поправки об алкоголе в школах и больницах сегодня вступили в силу

Сегодня вступили в силу поправки в закон об обороте алкоголя №171-ФЗ. Теперь бизнесмены смогут открыть ресторан, кафе или бар с разрешенным в меню алкоголем в здании, принадлежащем больнице или школе.

Первые громкие дискуссии разгорелись в июле 2016 года, когда вышли статьи под громкими заголовками: "В школах разрешат алкоголь" или - "В учебных заведениях откроют бар".

Конечно, в действующих школах и больницах распивать алкоголь никому не дадут. Проблема в другом - при большом желании, бизнес-лазейка сработает, и алкоголь смогут продавать в непосредственной близости от школ. Это остается на совести, с одной стороны, главврачей и директоров школ, с другой - самих бизнесменов.

Что изменилось

В предыдущей редакции закона спиртным запрещали торговать "в детских, образовательных, медицинских организациях, на объектах спорта, на прилегающих к ним территориях". Теперь же, после принятия поправок, трактовка будет изменена на запрет продавать алкоголь "в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, находящихся во владении и пользовании" этих организаций.

Ключевое слово - "пользование". Школа или больница может владеть, но сдавать помещение в аренду. То есть отдавать "на пользование".

Депутаты, голосовавшие за законопроект, убеждали, что никакой детской алкоголизации это не способствует. Однако многие политики, общественные деятели и родители с ними не согласились.

Коммерсанты, радостно потирая руки, стали рассматривать возможность аренды помещений. Даже если формальный владелец школа или больница, помещение можно сдавать в аренду частным предпринимателям. Например, предприятию общепита. А там - разливай не хочу.

То есть если помещение школой или больницей не используется, можно торговать алкоголем без ограничений! А то, что рядом школа, больница или вуз, авторов инициативы не интересует.

Напомним, что больше всего радовалось инициативе объединение предпринимателей "Опора России". Даже разослали в региональные подразделения организации письмо с разъяснениями, чтобы бизнесмены подумали о лазейках.

Лоббисты и бизнесмены

"Сейчас очень много лоббистских групп по легализации алкогольной продукции и, в том числе это связано с продвижением в сетевых магазинах. То есть мы, конечно, голосовали категорически против этого лобби, и неоднократно выступали за то, что реализация алкоголя и алкогольной продукции вообще должна быть под контролем государства, а не частных лавочек", - подчеркнул в комментарии Царьграду депутат Государственной Думы Александр Ющенко.

Заместитель председателя комитета по информационной политике Госдумы Александр Ющенко. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Но, к несчастью, продолжает политик, лоббистские круги достаточно сильные. Так, многие в Думе продвигают вино-водочную продукцию, и большинством голосов принимают такие законы, которые выгодны производителям алкоголя.

"Но, к сожалению, это противоречит морально-этическим нормам. Я не вижу необходимости продавать алкоголь в ближайшей доступности от детских и школьных учреждений, потому что так или иначе это обращается против наших детей, против нашего будущего. Сегодня в регионах с эти дело обстоит не очень хорошо. И дети особенно подвержены этому. Я не вижу такой необходимости это принимать и чем-то обосновывать", - констатировал он.

Ющенко добавил, что бороться за детей необходимо - это их качественное образование, внешкольное воспитание и повышение уровня образовательных программ, в том числе и по телевидению.

"Ничего - ни первого, ни второго, ни третьего у нас нет. Поэтому, естественно, если вы создаете вакуум, то этот вакуум заполняется отрицательными действиями, в том числе алкоголем". Таким образом, заключил Ющенко, это комплексная проблема, "ее нельзя решить только первым или вторым подходом".

"Открытие баров и ресторанов в помещениях больниц, школ, вузов - это провокация, которая направлена против будущего России!" - комментировал ранее инициативу заместитель главного редактора телеканала Царьград Юрий Пронько.

Оборот алкогольной продукции в России - один из самых высоких в мире. Особенно страшен алкоголь для подрастающего поколения. И как раз законодательство должно обеспечивать защиту детей от злоупотребления горячительными напитками. Только на днях прошумела новость - омские школьники построили маленькое деревянное убежище, где прогуливали уроки и пили пиво.

А теперь, получается, ученику даже убежище строить не надо - достаточно зайти буквально за угол школы на переменке - и можно пить. Для бизнеса самое главное - прибыль. И он может пойти на все ради этого.