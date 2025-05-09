Пирожное «Открытый Медовик»

Продукты для приготовления пирожного «Открытый медовик» - перед вами.

Фото 1

В казан, ковш или кастрюлю с антипригарным дном добавьте сахарный песок, соль, мед и сливочное масло. Мед выбирайте не горький, а масло - качественное. Маргарин и спред не используйте. Поместите емкость на плиту, включите умеренный нагрев.

Фото 2

Перемешайте содержимое емкости и расплавьте примерно 3-4 минуты. У вас образуется однородная жидкая масса.

Фото 3

Добавьте соду и перемешайте. Масса сразу же начнет пениться - это нормально. Главное, не добавлять много соды, так как она придаст тесту горький привкус!

Фото 4

Выключите нагрев, всыпьте половину муки, размешайте и вбейте куриное яйцо. Быстро вмешайте его в медовую массу и всыпьте оставшуюся часть муки. Перемешайте и выложите тесто в глубокую емкость. Накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник или в холодное место на 1 час для охлаждения.

Фото 5

В это время приготовьте крем. Соедините жирные сливки (в моем варианте это фермерские сливки), творог любой жирности, сахарную пудру и загуститель для сливок, лимонный сок. Пробейте все погружным блендером, чтобы измельчить частички творога. Поместите емкость с кремом в холодильник - он загустеет в течение 10-15 минут.

Фото 6

Когда тесто охладится, оно не будет липнуть к рукам. Подпылите рабочую поверхность мукой и раскатайте на ней часть теста, вырежьте круги чашкой или стаканом. Обязательно обмакивайте стакан в муку, чтобы тесто не прилипало к нему. Можно раскатать тесто сразу же на пекарской бумаге или противне, а затем убрать обрезки.

Фото 7

Разогрейте духовку до 180 градусов и испеките заготовки 3-5 минут. Не допекайте их прямо до сухости - они должны быть румяными и мягкими при нажатии. Просто извлеките противень из духовки и дайте печеньям остыть - они станут хрустящими, плотными и аккуратно отделятся сами от бумаги или противня. Теплое печенье не снимайте - вы его растянете.

Фото 8

Когда печеньки полностью остынут, выложите крем в кондитерский пакет или шприц и отсадите на каждую заготовку. Желательно использовать круглую насадку, но можно высаживать крем и через рельефную - по вашему желанию. Середину между кремом можно заполнить ягодным или фруктовым конфитюром, кремю и т.д.

Фото 9

Накройте вторым кругом и снова выложите крем. Затем третий корж и отсадите на него крем.

Фото 10

Украсьте ягодами, листочками мяты, натертым шоколадом и т.д. - не ограничивайте свою кулинарную фантазию. Можно даже пригласить для украшения к столу детей - они любят выкладывать различные вкусные десертные мелочи на крем.

Пирожное «Открытый медовик» готово, сразу же подайте его к столу, с ароматным чаем, кофе.

Фото 11

Приятного вам!