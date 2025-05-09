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Пирожное «Открытый Медовик»

Вы можете приготовить для пирожного любой стабильный крем, который вам по вкусу, и украсить десерт ягодами, фруктами, кусочками шоколада и т.д. Главное, испечь круглые заготовки медового печенья - это основа десерта.

Помните: не забивайте тесто мукой! Оно получится очень липким, но потом охладится и стабилизируется в холодильнике.

Не добавляйте больше муки, иначе получатся сухие коржики после выпекания!

Ингредиенты

Тесто:

Мед цветочный - 40 г

Масло сливочное - 40 г

Сахар - 80 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Мука пшеничная - 220 г

Соль - 1 щепотка

Сода - 0,5 ч.л. (не больше)

Крем:

Сливки 35% - 250 г

Творог любой жирности - 150 г

Пудра сахарная - 5 ст.л.

Сок лимона - 0,5 ч.л.

Загуститель для сливок - 4 г

  • 321 кКал
  • 2 ч.
  • Б: 6.2
  • Ж: 15.02
  • У: 41.15

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Продукты для приготовления пирожного «Открытый медовик» - перед вами.

 

Фото 1

 

 

В казан, ковш или кастрюлю с антипригарным дном добавьте сахарный песок, соль, мед и сливочное масло. Мед выбирайте не горький, а масло - качественное. Маргарин и спред не используйте. Поместите емкость на плиту, включите умеренный нагрев.

 

Фото 2

 

 

Перемешайте содержимое емкости и расплавьте примерно 3-4 минуты. У вас образуется однородная жидкая масса.

 

Фото 3

 

 

Добавьте соду и перемешайте. Масса сразу же начнет пениться - это нормально. Главное, не добавлять много соды, так как она придаст тесту горький привкус!

 

Фото 4

 

 

Выключите нагрев, всыпьте половину муки, размешайте и вбейте куриное яйцо. Быстро вмешайте его в медовую массу и всыпьте оставшуюся часть муки. Перемешайте и выложите тесто в глубокую емкость. Накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник или в холодное место на 1 час для охлаждения.

 

Фото 5

 

 

В это время приготовьте крем. Соедините жирные сливки (в моем варианте это фермерские сливки), творог любой жирности, сахарную пудру и загуститель для сливок, лимонный сок. Пробейте все погружным блендером, чтобы измельчить частички творога. Поместите емкость с кремом в холодильник - он загустеет в течение 10-15 минут.

 

Фото 6

 

 

Когда тесто охладится, оно не будет липнуть к рукам. Подпылите рабочую поверхность мукой и раскатайте на ней часть теста, вырежьте круги чашкой или стаканом. Обязательно обмакивайте стакан в муку, чтобы тесто не прилипало к нему. Можно раскатать тесто сразу же на пекарской бумаге или противне, а затем убрать обрезки.

 

Фото 7

 

 

Разогрейте духовку до 180 градусов и испеките заготовки 3-5 минут. Не допекайте их прямо до сухости - они должны быть румяными и мягкими при нажатии. Просто извлеките противень из духовки и дайте печеньям остыть - они станут хрустящими, плотными и аккуратно отделятся сами от бумаги или противня. Теплое печенье не снимайте - вы его растянете.

 

Фото 8

 

 

Когда печеньки полностью остынут, выложите крем в кондитерский пакет или шприц и отсадите на каждую заготовку. Желательно использовать круглую насадку, но можно высаживать крем и через рельефную - по вашему желанию. Середину между кремом можно заполнить ягодным или фруктовым конфитюром, кремю и т.д.

 

Фото 9

 

 

Накройте вторым кругом и снова выложите крем. Затем третий корж и отсадите на него крем.

 

Фото 10

 

 

Украсьте ягодами, листочками мяты, натертым шоколадом и т.д. - не ограничивайте свою кулинарную фантазию. Можно даже пригласить для украшения к столу детей - они любят выкладывать различные вкусные десертные мелочи на крем.

 

Пирожное «Открытый медовик» готово, сразу же подайте его к столу, с ароматным чаем, кофе.

 

Фото 11

 

 

Приятного вам!

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