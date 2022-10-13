Ленивая ватрушка с творогом за 15 минут

Если очень хочется румяных ватрушек к чаю, а одна только мысль о том, чтобы готовить дрожжевое тесто навевает грусть-тоску, значит этот рецепт как раз для вас. Готовится эта ленивая ватрушка невероятно просто и быстро из доступных ингредиентов, которые найдутся в доме у каждой хозяйки. И не надо замешивать дрожжевое тесто, дожидаться, пока оно поднимется несколько раз. А как результат – большая мягкая ватрушка с нежнейшей творожной начинкой и легким ванильным ароматом.
- Количество порций:10 порций
- Калорийность (100g):210 ккал
- Стоимость:очень экономно
Как приготовить ленивую ватрушку с творогом
Ингредиенты:
- Яйцо – 5 шт.
- Мука – 280 г
- Сахар – 140 г
- Сметана – 200 г
- Разрыхлитель теста – 1.5 ч.л.
- Творог – 480 г
- Ванильный сахар – 1 ч.л.
- Цукаты – 1 горсть (-и)
- Соль – 1 щепотка (-и)
Приготовление: Шаг 1
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Подготовить продукты для ленивой ватрушки с творогом. Яйца лучше заранее достать из холодильника, чтобы они лучше взбились – так готовая ватрушка будет пышной и мягкой. Также заранее достать сметану. Взвесить нужное количество муки и просеять ее.
Включить духовку разогреваться до 180 градусов.
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Шаг 2
В чашу миксера или в миску разбить 4 яйца и в течение 30 секунд взбить до однородности и образования легкой пены.
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Шаг 3
От общего количества сахара, используемого в рецепте, отложить 2 столовые ложки (это примерно 40 грамм), а оставшийся сахар всыпать в чашу к яйцам. Взбивать на самой высокой скорости миксера в течение 5-7 минут. В результате должна получиться пышная воздушная масса белого цвета.
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Шаг 4
Добавить сметану, соль, просеянную муку и разрыхлитель. Снова включить миксер и взбить в течение минуты до полного перемешивания всех ингредиентов.
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Шаг 5
Приготовить начинку для ленивой ватрушки с творогом. Для этого в широкую миску выложить весь творог (жирность значения не имеет, берите, ориентируясь на собственный вкус), оставшийся обычный сахар и ванильный, разбить яйцо. Погружным блендером перетереть до гладкой однородной массы. Всыпать горсть мелко порезанных цукатов и перемешать.
Вместо цукатов можно взять изюм, сушеную вишню, вяленую клюкву или курагу. Если под рукой не оказалось сухофруктов, то просто увеличьте количество сахара в начинке.
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Шаг 6
Форму диаметром 24 см застелить пергаментом для выпечки и вылить тесто. Разровнять лопаткой и в центр аккуратно выложить начинку. Выпекать 55-60 минут. Если края теста начинают подгорать, а начинка еще не до конца пропеклась, то можно прикрыть ватрушку фольгой.
Форму для ленивой ватрушки лучше брать диаметром 22-24 см, не меньше, так как теста и начинки получается много и есть риск не полностью пропечь начинку.
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Шаг 7
Ленивая ватрушка с творогом готова. Приятного аппетита! Подавайте ее, слегка присыпав сахарной пудрой или полив медом.
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