Ленивая ватрушка с творогом за 15 минут

Если очень хочется румяных ватрушек к чаю, а одна только мысль о том, чтобы готовить дрожжевое тесто навевает грусть-тоску, значит этот рецепт как раз для вас. Готовится эта ленивая ватрушка невероятно просто и быстро из доступных ингредиентов, которые найдутся в доме у каждой хозяйки. И не надо замешивать дрожжевое тесто, дожидаться, пока оно поднимется несколько раз. А как результат – большая мягкая ватрушка с нежнейшей творожной начинкой и легким ванильным ароматом.