Ранние признаки расстройств аутистического спектра

Если родители обеспокоены поведением, развитием или состоянием ребенка, их беспокойство чаще всего оправдано и имеет под собой веские основания. Если у вас возникли подозрения по поводу здоровья вашего ребенка, не медлите и сразу проконсультируйтесь у детского врача.

У маленьких детей трудно рассмотреть ранние проявления расстройства аутистического спектра. Однако дети с данными заболеваниями развиваются не так, как их сверстники, и им следует уделять особое внимание.

Расстройство аутистического спектра и раннее развитие

Дети развиваются по-разному. Детские врачи определяют, как проходит развитие ребенка, по тому, достиг ли он в своем возрасте определенных показателей – физиологических, эмоциональных, социальных, речевых или поведенческих.

В первый год жизни ребенка уровень развития социальных навыков и навыков коммуникации может свидетельствовать о наличии у него расстройства аутистического спектра. Наличие или отсутствие поведенческих реакций, таких как улыбка, зрительный контакт или жестикуляция, также свидетельствует об уровне развития ребенка.

О ранних признаках расстройства аутистического спектра

Некоторые признаки расстройства аутистического спектра часто проявляются в первые два года жизни ребенка. У одних детей проявляется большое количество таких признаков, у других – всего несколько. Некоторые поведенческие признаки могут со временем меняться или проявляться еще сильнее. Так или иначе, недостаточное развитие социальных или речевых навыков до двух лет является поводом для беспокойства.

Количество симптомов расстройства аутистического спектра может меняться в зависимости от возраста ребенка и от того, насколько сильно проявляется то или иное расстройство.

Если у ребенка проявляется сразу несколько симптомов – проконсультируйтесь у врача по поводу того, как можно развить у ребенка необходимые навыки в короткий срок. Своевременная диагностика – первый шаг к оказанию помощи ребенку, страдающему расстройством аутистического спектра.

Социальные и коммуникативные признаки расстройства аутистического спектра

Социальное взаимодействие

Ребенок не показывает на предметы, когда хочет, чтобы ему их дали, а также не держит предметы в руках. Например, не показывает на собаку и не смотрит, увидели ли вы то, на что он показывает. Желая показать родителям игрушку, ребенок приносит и бросает её перед родителями, а не протягивает и смотрит на них.

Ребенок не откликается на свое имя;

Звуки, которые издает ребенок, не похожи на обращение к родителям.

Ребенок повторяет слова и фразы, услышанные от родителей или по телевизору. Например, если спросить у ребенка: «Хочешь еще попить?», он в ответ повторит: «Еще попить».

Ребенок не понимает простейших указаний, например: «Дай мне кубик» или «Покажи, где собака».

Невербальная коммуникация

Ребенок не использует жесты самостоятельно, например, не машет рукой, когда кто-то уходит. Он может только повторять жесты за другими.

Ребенок не использует визуальный контакт, чтобы привлечь внимание, не смотрит на родителей, а затем на предмет, который он хочет, чтобы ему дали.

Ребенок улыбается только в ответ на улыбку родителей или когда его щекочут.

Взаимодействие с окружающими и игры

Ребенок не проявляет интерес к другим детям.

Не реагирует, когда родители хотят с ним поиграть.

Не играет в игры с воображаемыми персонажами. Например, не кормит плюшевого мишку или куклу.

Поведенческие признаки расстройства аутистического спектра

Ограниченные интересы

Ребенок проявляет сильный интерес к определенным объектам или игрушкам. Долгое время включает и выключает свет в комнате или играет только машинками.

Играет с игрушками однообразно или неестественно. Например, крутит колеса машинки вместо того, чтобы катать её по полу.

Интересуется необычными предметами или занятиями, например, трубами, металлическими предметами или рекламой по телевизору.

Круг интересов и занятий ребенка слишком узок. Любит выстраивать предметы по порядку и т. п.

Распорядок дня

Ребенок расстраивается, если в привычном распорядке дня что-то меняется. Ему необходимо спать, есть или выходить из дома каждый раз в одно и то же время.

Повторяющиеся движения

Ребенок повторяет необычные движения: раскачивается вперед-назад, машет руками или ходит на цыпочках.

Сенсорная чувствительность