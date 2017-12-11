"Дети в подвале играли в гестапо..." Нюрнбергский процесс над детской психикой. Н.Склярова, кандидат педагогических наук

Формирование личностной идентичности является психологической задачей подросткового и юношеского возраста. Это тот самый период, когда молодые люди примеряют на себя различные роли.



Эмоциональная сфера в этот период характеризуется повышенной реактивностью, возбудимостью, резкой сменой настроения, нет четкой поведенческой структуры. Подростки проявляют высокую тревожность на всех уровнях общения, прежде всего с родителями, взрослыми, от которых зависит их положение.



Опытным педагогам и психологам давно известно, что взращивание гармоничной личности происходит на позитивных примерах. Поскольку, человек в юном возрасте не имеет длительного жизненного опыта, он еще не укрепился в добродетелях и его понятийное мышление находится в процессе развития, в нашей отечественной педагогике акцент воспитания делается на «добро».



Детей учили на жизнеутверждающих образцах поведения человека, где проявлялись такие добродетели, как любовь к Родине, к близким, уважительное отношение к людям, самоотверженность, смелость, мужество, честность, великодушие, сострадание, иными словами, высокие личностные качества.



В классической русской педагогике, а также в советской педагогической школе детям в подростковом возрасте показывали яркие примеры мужества, героизма, честности, взаимопомощи. Дети встречались с такими примерами в литературе, фильмах и играх. Сцены жестокости были максимально исключены, на их детальном описании не останавливали внимание юных¸ сцены героических поступков людей были описаны так, чтобы подростки могли испытывать восхищение их мужеством и самоотверженностью, желание следовать их примерам. Если в игре встречались отрицательные персонажи, то каждый ребенок стремился избежать этих ролей. Это реакция здоровой психики молодого человека.



Сегодня мы наблюдаем желание отдельных групп психологов, педагогов, общественных деятелей и государственных чиновников доказать обратное. То есть, необходимость воспитания ребенка на отрицательных примерах. Скорее всего, это неосознанные действия некомпетентных специалистов, которые подхватили (умело подкинутую) модную теорию воспитания. А, возможно, эта деструктивная деятельность ведется кем-то сознательно, и кто-то вполне осознанно подбрасывает «модные тенденции», направляя по ошибочному пути педагогов и родителей.



Говоря языком потребительской идеологии, возможно, более понятным сегодня, взрослые должны рекламировать ребенку жизнь. А реклама не может начинаться с описания изнанки или изъянов.



Сегодня в СМИ появилась новость: «В "Артеке" провели реконструкцию Нюрнбергского процесса».

«В "Артеке" появился свой международный трибунал — там реконструировали Нюрнбергский процесс. К постановке дети подошли с несвойственной возрасту серьезностью…



Это, пожалуй, один из самых необычных дней в "Артеке". Скудный завтрак при свете тусклых свечей — так в рамках смелого эксперимента детям предложили добровольно всего на несколько часов оказаться в концлагере.» ИСТОЧНИК



Эти строки не из фильма ужасов, которыми так изобилуют зарубежные новости, эти строки о мероприятии, которое «…нацелено на ознакомление и расширение знаний воспитанников лагеря с событиями Великой Отечественной Войны и ее итогами для СССР. По словам директора «Артека» Алексея Каспржака, подобные реконструкции являются хорошей формой изучения истории..» ИСТОЧНИК



… «А впереди — реконструкция самого Нюрнбергского трибунала, международного суда над нацистскими преступниками. Перед детьми предстали циничные и жестокие бывшие руководители гитлеровской Германии. Каждый из которых лично был причастен к миллионам безвинных смертей… Реконструкторы озвучивают на заседании трибунала самые страшные преступления фашистов.»



В крымском лагере «Артек» более 500 школьников приняли участие в исторической реконструкции Нюрнбергского процесса. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба лагеря.



Деструктивность данного мероприятия, о котором с радостью поведали нам СМИ и организаторы данного действа, на мой взгляд, очевидна. Неокрепшим юным душам (старшеклассникам и молодым студентам) были розданы роли «судей», «жертв», «палачей». Хочется спросить тех, кто методически разработал и провел это мероприятие: «Взращиванию каких чувств у подростков послужила эта инсценировка?» Почему для так называемого «погружения в историю» не организовали реконструкцию битвы под Москвой, на Курской дуге или других страниц подвигов защитников Отечества? Где так наглядно для подростков и молодежи представлены высокие человеческие качества? Не образцы поведения наших соотечественников, защищавших в боях Отчизну и демонстрировавших при этом патриотизм, стойкость, решительность, твердость духа в борьбе со злом, о образы страдания, мучения, бессилия перед открывшимися массовыми зверствами, принижение человека как личности.



«…Этот образовательный проект был разработан специально для "Артека" учеными, историками, юристами, преподавателями. По мнению специалистов, именно в такой форме — с элементами погружения в прошлое — история может быть наиболее понятной для детей. Они испытают эмоции, которые не смогут забыть, как скучные параграфы учебника.»



Игра в «концлагерь» и «Нюрнбергский процесс» способствует порождению патологических страхов, которые могут подавить волю молодых неокрепших впечатлительных душ. Эти переживания могут оказаться непосильными для детской психики и, в свою очередь, привести к личностной деформации. Воспитание на отрицательных образах расшатывает юную психику, смещает акценты в понимании «добра» и «зла», приводит к все большей невротизации молодежи.



По мнению известного немецкого психиатра X.Ремшмидта, часто психопатологические симптомы представляют собой неадекватное приспособление, неполноценные стратегии преодоления трудностей, возникающих в жизни подростков.



Негативная самоидентификация может найти свое проявление в аддиктивной реализации, чтобы нейтрализовать неприятную для него реальность, связанную с психологической травмой, и идет по гедонистическому пути, используя средства, изменяющие его психическое состояние.



Коррекция негативной самоидентификации трудна и часто неэффективна, потому что она (самоидентификация) пустила уже глубокие корни, нашла проявление в том числе в аддиктивной реализации. Помогает лишь кропотливая работа, в которой последовательно следует доказывать ложность такой самоидентификации, при этом оставляя на потом работу с аддикциями и другими негативными последствиями.



Для ребят этого возраста, на мой взгляд, полезнее всего было создание другой реконструкции, формирующей здоровые духовно-нравственные ценности.



И в заключении.



«..Если мы хотим донести правду о том, как мир выходил из болезни под названием фашизм, то подобные реконструкции являются хорошей формой образовательного процесса, — прокомментировал итоги постановки корреспонденту «МК» Алексей Каспржак.»



Что же последует дальше? Для «полноты ощущений и необратимости зла» посадим молодежь на электрический стул?...



Склярова Н.Ю., канд.пед.наук, советник ректора МПГУ, Почетный работник общего образования Российской Федерации