Готовимся к лету! Как выбрать оздоровительный лагерь для ребёнка?

Родители уже задумались над выбором летнего отдыха для ребёнка. Во многих регионах страны начался приём заявок в летние лагеря на портале госуслуг, а где-то вот-вот начнётся.

Причём кризис и санкции способствовали тому, что желающих отправить ребёнка на отдых в отечественные здравницы явно прибавилось.

Путёвки нарасхват

На Ямале родителей, желающих записать ребёнка в лагерь, оказалось так много, что сайт госуслуг не выдержал и прекратил работу. В Иванове уже в январе все бесплатные путёвки были разобраны, а чтобы прорваться за ними, люди дежурили в очереди по несколько суток. В Крыму примерно две трети путёвок в детские лагеря на июнь–июль проданы.

Москвичи могут начать подавать заявки на портале госуслуг на получение льготных путёвок в детские оздоровительные лагеря с 26 марта, на месяц раньше обычного. А ознакомиться со списком предложений можно уже сейчас.

Так что если вы планируете отправить ребёнка в лагерь, стоит поторопиться с выбором.

Понятно, что в этом году стоимость путёвок в загородные лагеря увеличится. Но это всё равно выход для тех, кто не сможет поехать с ребёнком на море за границу. Например, в Свердловской области отдых ребёнка в течение 21 дня обойдётся родителям в 20–25 тыс. рублей. В Тверской области цены стартуют примерно от 15 тыс. на загородные лагеря. Во многих регионах местные власти оплачивают от 25% до 90% стоимости путёвки. А льготные категории, например, дети военнослужащих, полицейских, сироты, инвалиды и т.д. (определяет субъект РФ) получают их бесплатно. Узнавайте о субсидиях в местных управлениях соцзащиты или на сайтах администрации.

«В этом году в детских лагерях смогут отдохнуть около 4 млн. детей, то есть почти треть всех школьников. При этом федеральные центры «Орлёнок», «Океан», «Смена» и «Артек» примут более 63 тыс. детей, что на 10 тыс. больше, чем в прошлом году», — сообщил Антон Денисов, замначальника отдела физического воспитания и формирования здорового образа жизни Департамента госполитики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образования РФ.

На что ориентироваться при выборе лагеря?

1. Не решайте за ребёнка, особенно если это подросток, чтобы он не думал, что в лагерь его засунули, чтобы не мешал родителям. «Представления об отдыхе у детей и родителей отличаются, — говорит Ирина Фришман, заместитель директора Института психолого-педагогических проблем детства РАО. — Для ребёнка важны свобода и приключения, общение со сверстниками, путешествия. Для родителей — всевозможные моменты ограничений: режим, занятия, правильное питание и т.д. Но родитель останется дома! Сыр будет пробовать ребёнок, за которого выберут». Поэтому у ребёнка обязательно должно быть право голоса.

2. Изучите сайт здравницы. Да, не у всех они есть, особенно если лагерь работает всего три месяца в году, и для него такая вещь — непосильная роскошь. Тем не менее, если информационный ресурс есть, то по нему можно судить отчасти по качеству услуг. «Если в лагере есть четкая программа, если вам могут понятно объяснить, какая есть программа, какие специалисты будут работать, как ведётся подготовка — это отчасти гарантия хорошего отдыха, — считает представитель Минобрнауки Антон Денисов. — Отговорки, что ещё снег не растаял, все узнаете в мае, говорят о непрофессионализме. Как можно доверить здоровье своего ребёнка лагерю, который будет заниматься подбором специалистов в конце мая? Кто в такой лагерь подъедет? Те, кто не нашел себя в лагерях, занимающихся этим с осени прошлого года? Все серьёзные организации уже все спланировали и в полный рост ведут подготовку к приёму детей и занятия с персоналом лагеря».

3. Важный момент — кто будет заниматься с детьми. У вожатых должны быть соответствующие сертификаты, ещё лучше, если в лагере есть призёры конкурсов вожатых. Чем загородный лагерь, кстати, выгодно отличается от пришкольного — в нём обычно с детьми работает молодежь. В пришкольном это чаще те же школьные педагоги. С каким энтузиазмом они встретят детей после учебного года? Люди, которые организовывают интенсивный, динамичный досуг и просто присматривают, организуют, отводят (посмотреть это, сходить туда) — это разные вещи и разные профессии. А ведь 8–10 лет и старше — это возраст приключений.

4. Наконец, если есть возможность, выясните, какая есть охрана у лагеря, видеонаблюдение, посмотрите отзывы детей и родителей.