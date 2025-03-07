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Сколько друзей нужно ребенку?

Дружба имеет большое значение для каждого человека независимо от его возраста. Родители это понимают и беспокоятся, если им кажется, что их ребенок не умеет дружить, у него мало друзей или среди них нет настоящих.

Многодетная мама
Дети
Источник: Unsplash

Кому-то из нас важно видеть своего ребенка окруженным многочисленными друзьями-приятелями, а кому-то – знать, что у него есть пусть единственный, но надежный друг.

Но всех нас объединяет одно – желание быть уверенными, что наших детей принимают и ценят сверстники. Правда, иногда мы пытаемся навязать дочерям и сыновьям свои взгляды на отношения между людьми, забывая, что детская дружба развивается по своим законам.

Дружба начинается с улыбки

Психологи утверждают, что представления о дружбе формируются именно в детстве. Когда едва научившиеся ходить малыши лупят друг друга в песочнице лопатками, у них складываются важнейшие представления о человеческих взаимоотношениях на уровне «мое  твое», «нельзя забирать – надо меняться». Конечно, это еще не дружба. Специалисты считают, что потребность в ней возникает у детей не младше трех лет.

Отношения малышей от трех до пяти лет тоже можно назвать дружбой лишь с натяжкой, скорее – это партнерство в игре. С кем получается играть интересно и без конфликтов, тот и друг. Большое количество приятелей у ребенка говорит о том, что он достаточно коммуникабельный, гибкий в общении и миролюбивый. А вот у эгоцентричного и имеющего явную склонность к лидерству малыша отношения с ровесниками могут складываться непросто.

Дети примерно от шести до девяти лет уже сознательно предпочитают общение с конкретными сверстниками. Если у двоих совпадают интересы и возникает взаимопонимание, то они считают друг друга друзьями. Дружба в этом возрасте, как правило, совершенно бескорыстная. Иногда она сохраняется на долгие годы, но чаще бывает по-другому: по мере взросления дети все более предвзято оценивают друг друга, их области интересов расходятся, появляются новые интересные знакомства и отношения сходят на нет.

Есть и такие дети, с которыми почти никто не хочет дружить. Обычно это жадины, ябеды и воображалы.

Скажи мне кто твой друг, и я скажу, кто ты

Примерно с десятилетнего возраста ребенок уже осознает ответственность перед другом за свои слова и поступки, понимает необходимость взаимопомощи и поддержки. И чем ближе к подростковому возрасту, тем он больше нуждается:

а) в том, чтобы быть принятым группой сверстников, мнение которых для него важно (так называемая референтная группа);

б) в близком друге как в объекте глубокой эмоциональной привязанности.

Подросток (особенно это характерно для девочек) испытывает острую потребность в том, чтобы быть услышанным и понятым. Ему важно знать, что кто-то разделяет его чувства, сомнения и тревоги, кто-то – всерьез воспринимает его увлечения. Правда, есть здесь и один нюанс: друзья и круг общения в целом оказывают на подростка колоссальное влияние, а оно не всегда бывает положительным.

Нередко, подражая приятелям, интересный прежде ребенок теряет собственную индивидуальность, совершает не свойственные своей природе поступки и даже регрессирует в умственном развитии. В этом случае тактичное вмешательство в ситуацию родителей – при условии сохранившегося контакта с подростком  бывает уместным, но, к сожалению, не всегда эффективным.

Сколько же друзей должно быть у ребенка?

Вряд ли можно ответить на этот вопрос однозначно, ведь все мы разные. Люди с детства делятся на экстравертов (тех, для кого общение – это воздух) и интровертов (тех, кто в первую очередь нуждается в уединении и самоанализе). Конечно, существуют и те, кто не вписывается ни в одно из этих определений, но главное в том, что у представителей различных психотипов не может быть одинаковой потребности в общении.

Кому-то жизненно необходимо каждым событием своей жизни делиться с многочисленными «френдами» в соцсетях. А кто-то будет бережно хранить в сердце важные для него переживания, трепетно подбирать слова, чтобы рассказать о них лучшему (из двух) другу, а потом еще и огорчится, если тот не разделил их в полной мере. И то и другое абсолютно нормально, и говорит лишь о разности восприятия понятия «дружба».

И все-таки истинная дружба – это не просто общение. Это одна из высших нравственных ценностей, которой еще нужно научиться быть достойным. Тип личности здесь совершенно ни при чем. Так, честный и отзывчивый экстраверт может быть в сто раз более «настоящим» другом, чем вечно занятый «самокопанием» и обидчивый интроверт, и – наоборот.

Дружба – это, прежде всего, работа над собой. И если мы не объясним этого своим детям, они могут так и не узнать, какое счастье  иметь друзей.

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развитие детей
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