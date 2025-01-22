Бессонница у детей: причины и лечение

10-летняя Лена целый день гуляла на улице и каталась на велосипеде. Родители думали, что после такого насыщенного дня она быстро уснет. Но время уже далеко за полночь, а она всё еще ворочается в кровати и не может заснуть.

Девочка перепробовала все известные ей методы, чтобы расслабиться , только все способы оказались совершенно бесполезными.

Каждый день Лена засыпает с большим трудом, и причиной этому является бессонница. Данное расстройство встречается у детей нечасто и оказывает существенное влияние на качество жизни ребенка. Рассмотрим всё, что необходимо знать о бессоннице, о её причинах и методах лечения.

Что представляет собой бессонница

Время от времени каждый из нас сталкивается с проблемой с засыпанием. Если это единичный случай – это еще не бессонница. Но когда трудности со сном повторяются на протяжении длительного срока – это может говорить о некоторых проблемах.

Процесс засыпания стоит из пяти стадий:

Стадия 1 или поверхностный сон. Человек засыпает и просыпается, реагируя на окружающую обстановку.

или поверхностный сон. Человек засыпает и просыпается, реагируя на окружающую обстановку. Стадия 2 . Движения глаз прекращаются, ритм мозга и частота сердцебиения снижаются. На этой стадии тело готовится к глубокому сну.

. Движения глаз прекращаются, ритм мозга и частота сердцебиения снижаются. На этой стадии тело готовится к глубокому сну. Стадия 3 или глубокий сон. Короткие дельта-волны переплетаются с более быстрыми, но короткими волнами. Это одна из восстановительных стадий, когда снятся сны. На этой стадии человек может разговаривать или ходить во сне.

или глубокий сон. Короткие дельта-волны переплетаются с более быстрыми, но короткими волнами. Это одна из восстановительных стадий, когда снятся сны. На этой стадии человек может разговаривать или ходить во сне. Стадия 4 – глубокий сон, когда преобладают дельта-волны. Просыпаясь в этой стадии сна, ребенок несколько секунд или даже минут не может понять, где он находятся.

– глубокий сон, когда преобладают дельта-волны. Просыпаясь в этой стадии сна, ребенок несколько секунд или даже минут не может понять, где он находятся. Стадия 5 или быстрый сон. Сопровождается быстрыми движениями глаз. Тело готовится к пробуждению. Мозг переходит в активный режим. Ребенок всё еще спит, но благодаря активной работе мозга он может переворачиваться с бока на бок.

Бессонница связана с недостатком восстановительного (глубокого и быстрого) сна. О бессоннице у ребенка можно говорить, когда:

Он плохо засыпает.

Часто просыпается среди ночи.

Просыпается очень рано (около 3 часов ночи) и не может опять заснуть.

Всё это очень влияет на состояние организма в течение дня. Бессонница может длиться от нескольких дней до 3 недель и дольше.

Причины бессонницы у детей

Бессонница может возникать сама по себе, а может быть следствием других расстройств. Рассмотрим основные причины бессонницы у детей.

Стресс

Стресс – одна из главных причин бессонницы у детей, особенно у подростков. Дети так же подвержены стрессу, как и взрослые. Причинами стресса у них могут быть проблемы в школе, страхи, конфликты со сверстниками и т. д. Если ребенок жалуется на плохой сон, поговорите с ним и постарайтесь выяснить, что происходит в его жизни.

Поговорите с учителями в школе о том, всё ли в порядке у ребенка. Убедитесь в том, что ребенок не испытывает стресс дома. Дети чрезвычайно чувствительны к семейным ссорам, и от этого у них может развиться бессонница.

Прием медицинских препаратов

Определенные группы медицинских препаратов, такие как антидепрессанты, противосудорожные средства или кортикостероиды, могут вызывать расстройства приема пищи или бессонницу в качестве побочных эффектов.

Психологические и физиологические проблемы

Дети, страдающие психологическими или психическими расстройствами, такими как депрессия или тревожность, могут страдать от бессонницы. Также её могут вызывать физиологические расстройства, такие как мышечные судороги, фибромиалгия (хроническая мышечная боль), синдром обструктивного апноэ сна (краткосрочные остановки дыхания).

Грипп, хроническая астма и другие заболевания дыхательных путей также сказываются на качестве сна. Наконец, бессонницу у детей могут вызывать расстройства поведения. Например, синдром дефицита внимания.

Употребление кофеиносодержащих продуктов

Употребление напитков, содержащих кофеин, могут вызвать у ребенка нарушения сна. Особенно к этому склонны подростки, которые употребляют газированные напитки. Нарушения сна вызывает и никотин.

Домашняя обстановка

Для нормального сна ребенку необходима спокойная тихая обстановка. Даже ребенку, который обычно крепко спит, сложно заснуть во время шума. Ребенку с чутким сном тем более сложно заснуть в некомфортной обстановке.

Симптомы бессонницы у детей

Кроме нарушений сна и недосыпания, у ребенка может сформироваться настоящая бессонница. О ней свидетельствуют следующие симптомы:

Ребенок рано просыпается утром и сонный в течение дня.

Ребенок не может сконцентрироваться на заданиях дома и в школе.

Он совершает элементарные ошибки из-за невнимательности.

Проявление агрессии со стороны ребенка.

агрессии со стороны ребенка. Сильная гиперактивность.

Трудности с запоминанием новой информации.

Проблемы с дисциплиной дома и в школе.

Ребенок раздражителен и подвержен частой смене настроения.

Дети, страдающие бессонницей, могут чувствовать сонливость и усталость на протяжении всего дня. Этот симптом часто указывает на простудные или аутоиммунные заболевания, анемию или сахарный диабет.

Как диагностировать бессонницу у ребенка

Не существует эффективных тестов или методов диагностики бессонницы у детей. Если вы подозреваете у ребенка какие-либо расстройства сна, будьте внимательны к симптомам, описанным выше. Если какой-либо из симптомов проявляется на протяжении длительного периода, следует проконсультироваться с врачом.

Лечение бессонницы у детей

Лечение бессонницы заключается преимущественно в домашнем уходе и создании дома благоприятной обстановки для здорового сна. Детям и подросткам, страдающим бессонницей, прописывают лекарства только в отдельных случаях, когда медикаментозное вмешательство является единственным способом облегчить состояние ребенка. Многие лекарства от бессонницы не подходят детям. Поэтому, прежде чем давать ребенку то или иное лекарство, поговорите с педиатром.

Лечение без применения лекарств включает в себя такие методы:

Поведенческая терапия. Когнитивная поведенческая терапия, гипнотерапия и прочие методы используются для лечения психологических причин бессонницы у детей. Иногда психотерапевт работает с ребенком или со всей семьей, чтобы выявить причину бессонницы. Расстройства сна у ребенка и родителей могут быть взаимосвязаны. Поведенческая терапия эффективна для лечения бессонницы, вызванной поведенческими причинами. Бессонница может возникать из-за того, что ребенку не хватает присутствия родителей, комфортной обстановки или успокаивающего занятия перед сном. Иногда требуется установить ограничения для ребенка. Например, в случаях, когда он впадает в истерику из-за того, что не хочет ложиться спать, или требует что-то (еду, стакан воды или чтобы мама перед сном прочитала еще одну сказку).

Когнитивная поведенческая терапия, гипнотерапия и прочие методы используются для лечения психологических причин бессонницы у детей. Иногда психотерапевт работает с ребенком или со всей семьей, чтобы выявить причину бессонницы. Расстройства сна у ребенка и родителей могут быть взаимосвязаны. Поведенческая терапия эффективна для лечения бессонницы, вызванной поведенческими причинами. Бессонница может возникать из-за того, что ребенку не хватает присутствия родителей, комфортной обстановки или успокаивающего занятия перед сном. Иногда требуется установить ограничения для ребенка. Например, в случаях, когда он впадает в истерику из-за того, что не хочет ложиться спать, или требует что-то (еду, стакан воды или чтобы мама перед сном прочитала еще одну сказку). Изменения в стиле жизни. В большинстве случаев изменения в стиле жизни всей семьи эффективны в лечении бессонницы. Обстановка в детской спальне должна быть максимально комфортной. Убедитесь, что в спальне не слишком яркое освещение, а температура и влажность оптимальны для сна. Часы в спальне не должны издавать сильный шум и тем самым мешать нормальному сну ребенка. Не рекомендуется ставить в детской комнате телевизор и компьютер.

В большинстве случаев изменения в стиле жизни всей семьи эффективны в лечении бессонницы. Обстановка в детской спальне должна быть максимально комфортной. Убедитесь, что в спальне не слишком яркое освещение, а температура и влажность оптимальны для сна. Часы в спальне не должны издавать сильный шум и тем самым мешать нормальному сну ребенка. Не рекомендуется ставить в детской комнате телевизор и компьютер. Придерживайтесь четкого распорядка дня. Бессонница может проходить быстро, но некоторые люди страдают от неё годами. Чтобы не допустить этого, нормализуйте распорядок дня: укладывайте ребенка спать и просыпайтесь в одно и то же время, независимо от дня недели.

Бессонница может проходить быстро, но некоторые люди страдают от неё годами. Чтобы не допустить этого, нормализуйте распорядок дня: укладывайте ребенка спать и просыпайтесь в одно и то же время, независимо от дня недели. Занимайтесь спокойными делами перед сном (например, купайте малыша и читайте сказки). Это поможет мышцам расслабиться, и ребенок быстрее уснет.

За 4-6 часов до сна не давайте малышу никаких напитков или продуктов, содержащих кофеин. Если ребенок всё же просыпается среди ночи – позвольте ему заняться чем-то, что его успокоит (например, почитать или порассматривать картинки) вместо того, чтобы просто ворочаться в кровати.

Народные средства от бессонницы

Народные средства позволяют избежать зависимости от лекарственных препаратов. Если вы научите ребенка засыпать без лекарств, это обеспечит его здоровый сон даже во взрослом возрасте. Быстрое засыпание могут обеспечить такие народные средства:

Мешочек для сна – эффективное средство для успокоения и быстрого засыпания. Наполните тканевый мешочек высушенными цветками ромашки, лаванды, розы и экстракта лимона и кладите возле детской кровати.

– эффективное средство для успокоения и быстрого засыпания. Наполните тканевый мешочек высушенными цветками ромашки, лаванды, розы и экстракта лимона и кладите возле детской кровати. Стакан теплого молока перед сном действует успокаивающе.

действует успокаивающе. Чашка ромашкового чая без сахара расслабляет и способствует крепкому сну.

расслабляет и способствует крепкому сну. Теплая ванна с несколькими каплями лавандового или ромашкового масла расслабляет мышцы и помогает быстро уснуть.

Если ребенок не проявлял физическую активность в течение дня, ему поможет выполнение физических упражнений. Недостаток магния в организме мешает мозгу расслабляться и восстанавливаться. Поэтому по вечерам следует употреблять в пищу продукты, богатые магнием: миндаль, тыквенные семечки, листовые овощи и т. д. Корень валерианы – еще одно природное успокоительное средство, обеспечивающее крепкий сон. Ребенку следует принимать его в ограниченных дозах. При правильном использовании народные средства способны обеспечить ребенку здоровый сон.

Здоровый сон – здоровая жизнь

Мы тратим на сон треть нашей жизни, поэтому не относитесь к бессоннице легкомысленно. Ребенку необходим здоровый сон для роста и развития. Независимо от того, чем ребенок занимается в течение дня, ночью он должен полноценно отдыхать. Если этого не происходит, придерживайтесь советов, приведенных выше.