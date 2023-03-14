Запретный список. Почему малышам нельзя есть черри и орехи

Ребенок — это не маленький взрослый. Организм детей отличается от организма взрослого человека, и его работа во многом зависит от правильного питания.

Поэтому целый ряд продуктов детям противопоказан. Об этом аif. ru рассказала врач-педиатр, врач-неонатолог Елена Игринева.

Во-первых, детям до трех лет важно избегать продуктов, которыми они могут подавиться. Наибольшую опасность представляют все круглые и достаточно крупные для того, чтобы перекрыть дыхательные пути, продукты: леденцы, виноград, помидоры черри, орехи.

Также детям раннего возраста не рекомендуются:

Сосиски, сардельки, колбаса — эти изделия, как правило, переполнены красителями, ароматизаторами и консервантами.

Баранина, мясо водоплавающих птиц (утки, гуси), жирная свинина — эти виды мяса содержат излишний объем тугоплавких жиров животного происхождения.

Соленые огурцы, квашене помидоры — в них присутствуют бактерии.

Орехи, особенно арахис, мед — высокий риск развития аллергии.

Грибы — детский организм не вырабатывает достаточное количество ферментов, чтобы их полноценно переварить. К тому же грибы в отдельных случаях могут содержать радиоактивные вещества и тяжелые металлы.

Опасность представляет чрезмерное увлечение детей сладостями: пирожными, тортами, мороженым, конфетами. Это плохо отражается на состоянии зубов, приводит к кариесу, а также может стать причиной развития сахарного диабета и ожирения. Важно ограничить употребление сладких газированных напитков ввиду чрезмерного содержания сахара в них.

С трех лет можно вводить в рацион морепродукты — но с осторожностью и в ограниченных количествах — в этом случае мы также имеем риски столкнуться с аллергией. В питании более взрослых детей (дошкольного и школьного возраста) необходимо сократить употребление соусов — кетчупа, майонеза и т. п., овощных, фруктовых и мясных консервов, копченостей, полуфабрикатов и фастфуда.